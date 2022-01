Kölner Stadt-Anzeiger

FDP will in NRW 2G im Handel und 2G-plus in Gaststätten beenden - Minister Stamp hält auch Zuschauerbeschränkung in Stadien für fragwürdig

Köln (ots)

Die FDP in NRW macht sich für deutliche Lockerungen der Corona-Einschränkungen stark. "Aus meiner Sicht können wir auf 2G-plus in der Gastronomie verzichten. Auch die 2G-Regel im Handel ist meines Erachtens nicht mehr haltbar", sagte der stellvertretende Ministerpräsident und FDP-Landeschef Joachim Stamp im Interview mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe). Stamp stellte auch die Beschränkung in Fußballstadien auf 750 Zuschauerinnen und Zuschauer in Frage. Wenn man im Fernsehen sehe, "dass die alle auf der gleichen Tribüne beieinandersitzen, kann das niemand nachvollziehen". "Zwischen 50.000 und 750 Zuschauern beim 1. FC Köln liegt eine große Bandbreite." Einzelne Auflagen seien "gut gemeint" gewesen, hätten sich aber "als widersprüchlich erwiesen". Die Landesregierung werde Anfang nächster Woche über mögliche Lockerungen entscheiden.

https://www.ksta.de/politik/interview-mit-fdp-chef-stamp--die-2g-regel-ist-im-handel-nicht-mehr-haltbar--39398424

Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell