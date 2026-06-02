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Tim Raue live in Rangsdorf: Sternekoch kocht exklusiv bei XXXLutz - Eintritt frei!

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Rangsdorf (ots)

Am 24. Juni 2026 kocht Sternekoch Tim Raue exklusiv im neuen Möbelhaus von XXXLutz in Rangsdorf

Kundinnen und Kunden sind zu den drei Live-Kochvorführungen herzlich eingeladen - inklusive kostenloser Verkostung

Eintritt frei, keine Anmeldung nötig

Kulinarisches Großereignis in Brandenburg: Am Mittwoch, 24. Juni 2026, heizt Sternekoch Tim Raue die Showküche im neu eröffneten XXXLutz Möbelhaus in Rangsdorf ein - und jeder ist eingeladen. Bei drei Live-Kochvorführungen zeigt der TV-bekannte Spitzenkoch die Geheimnisse seiner Gourmet-Küche. "Das wird ein unvergessliches Erlebnis für alle, die Tim Raue einmal live erleben wollen", sagt Matthias Sturm, Hausleiter von XXXLutz in Rangsdorf. "Mit diesem Event möchten wir unseren Gästen ein besonderes Highlight bieten, und zwar direkt bei uns vor Ort."

Tim Raue ist ein echter Star

Tim Raue ist Deutschlands kulinarische Nummer eins und ein echter TV-Star. Mit seinem zweifach mit Michelin-Sternen ausgezeichneten Restaurant "Tim Raue" und dem "Sphere" im Fernsehturm in Berlin hat er die deutsche Gastronomie revolutioniert. Durch Formate wie "Herr Raue reist! So schmeckt die Welt!" (RTL), "Kitchen Impossible" (VOX) oder "The Taste" (SAT.1) kennt und liebt ihn ganz Deutschland. Jetzt kommt er nach Rangsdorf - und kocht exklusiv für die Kundinnen und Kunden von XXXLutz. Bei dem Event setzt Tim Raue auf seine eigene exklusive Topfedition mit WMF. Die ikonische, limitierte Serie umfasst sechs verschiedene Kochtöpfe in leuchtendem Blau. Sie trägt die Signatur des Sternekochs und ist auch in Rangsdorf erhältlich.

Das Event im Überblick:

Wann? Mittwoch, 24. Juni 2026

Uhrzeiten: 16:30 Uhr, 17:00 Uhr, 17:30 Uhr (jeweils ca. 30 Minuten)

Wo? XXXLutz Rangsdorf, Birkenweg 3, 15834 Rangsdorf

Eintritt: Frei! Keine Anmeldung nötig

Parken: Kostenlose Parkplätze direkt vor der Tür

Bus: Die Linien 713 oder 728 halten in Rangsdorf, Maulbeerstraße

Das Möbelhaus in Rangsdorf ist die jüngste Neueröffnung von XXXLutz und das erste in Brandenburg. Mit einer Verkaufsfläche von rund 24.000 Quadratmetern bietet XXXLutz seinen Kundinnen und Kunden aus Berlin und Brandenburg völlig neue Perspektiven: Mehr als 1.000 Kojen zeigen moderne Wohnbilder in einem ebenso einzigartigen wie inspirierenden Ambiente. Allein mehr als 140 Ausstellungsküchen stehen zum Ausprobieren bereit. Die Boutique und das Fachsortiment bieten tausende Produkte rund ums Kochen, Wohnen und Leben. Und mit Tim Raue beweist XXXLutz einmal mehr, dass es hier nicht nur um Möbel, sondern um Erlebnisse geht.

Die XXXLutz Unternehmensgruppe

Die XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 400 Einrichtungshäuser in 14 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 27.600 Mitarbeiter. In Deutschland tragen über 12.000 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 58 XXXLutz Einrichtungshäuser und 54 mömax Trendmöbelhäuser betreibt. Mit einem Jahresumsatz von 6,4 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der größten Möbelhändler der Welt. Im gemeinsamen GIGA Einkaufsverband werden zudem die mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz von POCO (8.500 Mitarbeiter) gebündelt. Die XXXLutz-Gruppe hat ihren Deutschland-Sitz seit 2009 im mainfränkischen Würzburg. Im Zuge der weiteren Expansion ist 2019 dort eine komplett neue Firmenzentrale entstanden, die den Mitarbeitern ein attraktives Arbeitsumfeld bietet. Mit dem kontinuierlichen Wachstum von XXXLutz wird die Deutschland-Zentrale nur vier Jahre nach ihrer Eröffnung erweitert - insgesamt haben allein am deutschen Unternehmenssitz von XXXLutz rund 700 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz.

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