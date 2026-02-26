XXXLutz Deutschland

Outdoor Living 2026: XXXLutz zeigt die sechs wichtigsten Gartentrends im neuen MY HOME GARTEN-Katalog

Würzburg (ots)

Der Sommer 2026 steht vor der Tür - Zeit, den Außenbereich in ein persönliches Outdoor-Paradies zu verwandeln. Der neue MY HOME GARTEN-Katalog von XXXLutz zeigt, wie Balkon, Terrasse und Garten zu stilvollen Rückzugs- und Begegnungsorten werden.

"Immer mehr Menschen gestalten ihren Außenbereich wie einen erweiterten Wohnraum: als Ort für Entspannung, Genuss und geselliges Zusammensein", sagt Manuela Jäger und Markus Kaminski vom Team MY HOME GARTEN. "Unser Katalog präsentiert sechs Trends, die den Sommer 2026 prägen und frische Ideen für das Leben im Freien liefern."

1. Der Sommer wird bunt - Color up your Outdoor Life!

Korallenrot, Pistaziengrün oder frische Beerentöne: 2026 wird aufgetischt, was gute Laune macht. Farbige Gartenstühle, leuchtende Kissenhüllen und Sesselauflagen setzen fröhliche Akzente. Kombiniert mit Glas-Serien, modernem Geschirr und trendigen Tisch-Sets entsteht ein Outdoor-Essplatz mit Persönlichkeit - ob bei Gartenpartys oder Sundownern mit Freunden.

2. Umweltbewusst genießen - XXXLutz for tomorrow

Nachhaltigkeit bleibt zentral. Das Sortiment unter "XXXLutz for tomorrow" umfasst Gartenmöbel aus zertifiziertem Holz sowie Modelle aus recycelten Materialien. Umweltfreundliche Artikel sind im Katalog gesondert gekennzeichnet.

Ein besonderes Highlight ist die mit dem German Design Award 2026 prämierte Dieter Knoll Loungegarnitur. Sandfarbene Auflagen, taupefarbene Bespannung, massive heimische Esche und europäische Produktion verbinden Design mit Verantwortung.

3. Outdoor-Dining - Das Esszimmer zieht nach draußen

Draußen wird heute so komfortabel gelebt wie drinnen: "Outdoor Dining 2026" verwandelt Terrasse und Balkon in vollwertige Essbereiche. Garten- und Loungetische, Sofas, Sitzpoufs und Outdoor-Teppiche werden ergänzt durch Solar- und Tischleuchten, Lichterketten oder Servierwagen. Hochwertiges Geschirr, elegante Vasen und liebevoll ausgewählte Accessoires verwandeln laue Sommerabende in genussvolle Highlights.

4. Draußen entspannen - Loungebetten, Schaukeln & Lieblingsplätze

Sunny vibes garantiert: Großzügige Loungebetten, Loungesofas oder ikonische Hollywoodschaukeln laden zum Zurücklehnen ein. Hängesessel in Flechtoptik oder klappbare Strandliegen sorgen für flexible Wohlfühlmomente - ob allein mit einem Buch oder gemeinsam beim Sonnenuntergang.

5. Luxury Outdoor - Design-Statements unter freiem Himmel

Mit der JOOP! OUTDOOR Kollektion zieht exklusives Design in den Außenbereich ein: elegante Lounge-Sessel, großzügige Sofas und Tischgruppen werden zum Mittelpunkt entspannter Stunden. Pflanzgefäße, Sonnenschirme sowie wetterfeste Kissen, Outdoor-Teppiche und Plaids runden das luxuriöse Gesamtbild ab. So wird der Garten zur stilvollen VIP-Lounge.

6. Wenig Platz, viel Style - Smarte Lösungen für den Balkon

Gerade in urbanen Räumen sind flexible Konzepte gefragt. Stapelbare Balkon-Sets, klappbare Bistrotischgruppen oder multifunktionale Tische mit Liegefunktion machen selbst kleine Flächen zur Wohlfühloase. FSC®-zertifizierte Materialien, Aluminiumgestelle und kombinierbare Elemente sorgen für Funktionalität bei minimalem Platzbedarf.

Extra-Vorteil für Freundschaftskarteninhaber

Freundschaftskarteninhaberinnen und -inhaber erhalten 15 % Extra-Rabatt auf viele Artikel der aktuellen Outdoor-Kollektion.

Der neue MY HOME GARTEN ist ab Februar kostenlos in allen 57 XXXLutz Möbelhäusern erhältlich und online unter www.xxxlutz.de abrufbar.

Die XXXLutz Unternehmensgruppe

Die XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 400 Einrichtungshäuser in 14 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 27.300 Mitarbeiter. In Deutschland tragen über 12.000 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 58 XXXLutz Einrichtungshäuser und 54 mömax Trendmöbelhäuser betreibt. Mit einem Jahresumsatz von 6,4 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der größten Möbelhändler der Welt. Im gemeinsamen GIGA Einkaufsverband werden zudem die mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz von POCO (8.500 Mitarbeiter) gebündelt. Die XXXLutz-Gruppe hat ihren Deutschland-Sitz seit 2009 im mainfränkischen Würzburg. Im Zuge der weiteren Expansion ist 2019 dort eine komplett neue Firmenzentrale entstanden, die den Mitarbeitern ein attraktives Arbeitsumfeld bietet. Mit dem kontinuierlichen Wachstum von XXXLutz wird die Deutschland-Zentrale nur vier Jahre nach ihrer Eröffnung erweitert - insgesamt haben allein am deutschen Unternehmenssitz von XXXLutz rund 700 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz.

