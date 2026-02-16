XXXLutz Deutschland

Premiere mit Prominenz: XXXLutz lädt zum exklusiven "Pre-Shopping-Event" seines Möbelhauses in Rangsdorf - alle Gratis-Tickets bereits vergriffen

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Rangsdorf (ots)

Noch vor der offiziellen Neueröffnung bietet das Möbelhaus mit dem Roten Stuhl einen unvergesslichen Abend mit Stars wie Alexander Herrmann, Johann Lafer, Schauspielerin Bettina Zimmermann, Promi-Makler Marcel Remus oder dem Berliner Duo The BossHoss

Sämtliche der insgesamt 1.000 kostenfreien Tickets waren binnen weniger Stunden im Online-Registrierungsverfahren vergriffen - die Menschen freuen sich auf einen außergewöhnlichen Abend beim neuen XXXLutz!

Ab dem 5. März 2026 folgt die große Neueröffnung mit Gutscheinen, Gewinnspielen und Attraktionen für die ganze Familie - und am Sonntag ist verkaufsoffen

XXXLutz kommt nach Brandenburg und feiert schon vor der offiziellen Neueröffnung seines ersten Möbelhauses vor den Toren der Hauptstadt ein außergewöhnliches "Pre-Shopping Event" in Rangsdorf mit einer illustren Schar prominenter Gäste. Das exklusive Event ist ein Dankeschön im XXXL-Format an 1.000 Menschen aus Brandenburg und dem Umland: XXXLutz am Freitag, 27. Februar 2026, ab 17 Uhr seine Premiere in der Region Brandenburg! Die 1.000 im Online-Registrierungsverfahren vergebenen Gratis-Tickets waren binnen weniger Stunden vergriffen. Nach rund anderthalb Jahren Bauzeit öffnet das neue Möbelhaus erstmals seine Türen und präsentiert sich auf 24.000 Quadratmetern Verkaufsfläche als Einrichtungshaus der Extraklasse am Puls der Zeit. Mit dabei sind unter anderem der Sternekoch Alexander Herrmann und der Starkoch Johann Lafer, Schauspielerin Bettina Zimmermann, Promi-Makler Marcel Remus sowie das Berliner Duo The BossHoss.

Run auf Gratis-Tickets - XXXLutz ist ausverkauft!

"Der Zuspruch, den wir über die Bauzeit hinweg von den Menschen aus der gesamten Region erhalten haben, ist enorm. Dass auch alle Gratis-Tickets binnen weniger Stunden vergriffen waren, zeigt, dass sich die Menschen auf uns freuen", sagt XXXLutz Hausleiter Matthias Sturm stellvertretend für die rund 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die fortan am neuen XXXLutz Standort in Rangsdorf arbeiten werden: "Dafür möchten wir uns mit diesem einzigartigen, für alle kostenfreien Event bedanken, ehe wir mit der offiziellen Neueröffnung am 5. März 2026 dann voll durchstarten!" Livemusik von The BossHoss als Duo, Kochshows der hoch dekorierten TV-Köche Alexander Herrmann und Johann Lafer im gesamten Möbelhaus, dazu DJ-Acts, Artistenshows, Gin-Tastings und eine Vielzahl weiterer Attraktionen werden das Möbelhaus für einen Abend zu einer großen Erlebnisbühne machen. Der Eintritt sowie sämtliche kulinarischen und künstlerischen Angebote sind kostenfrei, die Teilnahme ist jedoch nur nach vorheriger Online-Registrierung möglich, da die Plätze aus organisatorischen Gründen auf 1.000 Gäste begrenzt sind (first come, first served). Die Vorab-Registrierung ist unter www.events.xxxlutz.de möglich.

Einkaufserlebnis in einer neuen Dimension

Das 58. XXXLutz Möbelhaus präsentiert sich in Rangsdorf als modernes Einkaufserlebnis für die ganze Familie: In mehr als 1.000 Kojen zeigt XXXLutz inspirierende Wohnwelten und neue Perspektiven rund ums Einrichten. Allein über 140 Ausstellungsküchen gibt es mit der Neueröffnung bei XXXLutz zu bestaunen. Auf zwei Ebenen wartet auf die Kunden ein nachhaltiges Möbel-Kompetenzzentrum, das die komplette Produktpalette des Vollsortimenters rund ums Einrichten in allen Preissegmenten abdeckt und damit keine Kundenwünsche offenlässt - dazu kommt eine Erlebnisgastronomie mit Platz für etwas mehr als 200 Gäste und einem integrierten Kinderland.

XXXLutz schafft nicht nur ein Einrichtungshaus der Extraklasse, sondern bietet rund 130 Menschen einen attraktiven Arbeitsplatz - ein Dutzend Azubis sind bereits im September bei XXXLutz ins Berufsleben gestartet, zehn weitere kommen 2026 hinzu. XXXLutz setzt auf maximale fachliche Kompetenz, nutzte bei der Vorbereitung seines Personals auch unternehmenseigene Akademien. "Wir haben den Anspruch, unsere Kundinnen und Kunden mit höchster Expertise bei ihrem Einkauf zu begleiten, darauf bereiten wir unsere Einrichtungs-Profis akribisch vor", sagt Hausleiter Matthias Sturm: "Wir sind für unsere Kunden da - von der Auswahl über die Planung bis hin zur Montage vor Ort. Diesen Rundum-Service gibt es bei uns zum garantiert besten Preis!"

Große Neueröffnung ab Donnerstag, 5. März 2026

Nicht ganz eine Woche nach dem ausverkauften "Pre-Shopping Event" wird XXXLutz dann seine große Neueröffnung von Donnerstag (5. März 2026) bis einschließlich dem verkaufsoffenen Sonntag (8. März 2026) mit einem attraktiven Programm für die ganze Familie feiern: Die ersten 600 Kundinnen und Kunden begrüßt XXXLutz am 5. März mit einem 10-Euro-Einkaufsgutschein und einem Sektempfang, dazu gibt's sensationelle Eröffnungsangebote mit attraktiven Nachlässen. Von Donnerstag (5. März 2026) bis Samstag (7. März 2026) gibt es zudem für Stammkunden ein Gratis-Frühstück im XXXLutz Restaurant. Beim Gewinnspiel ist für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Gewinn eines Einkaufsgutscheins garantiert, dazu sorgen Kinderschminken, ein Zuckerwatte-Roboter oder aber auch der magische Fotospiegel für leuchtende XXXL-Kinderaugen. Und weil der neue XXXLutz auch am Weltfrauentag, dem verkaufsoffenen Sonntag, geöffnet sein wird, gibt es für alle Kundinnen eine Rose geschenkt.

Die XXXLutz Unternehmensgruppe

Die XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 400 Einrichtungshäuser in 14 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 27.300 Mitarbeiter. In Deutschland tragen über 12.000 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 58 XXXLutz Einrichtungshäuser und 54 mömax Trendmöbelhäuser betreibt. Mit einem Jahresumsatz von 6,4 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der drei größten Möbelhändler der Welt. Im gemeinsamen GIGA Einkaufsverband werden zudem die mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz von POCO (8.500 Mitarbeiter) gebündelt. Die XXXLutz-Gruppe hat ihren Deutschland-Sitz seit 2009 im mainfränkischen Würzburg. Im Zuge der weiteren Expansion ist 2019 dort eine komplett neue Firmenzentrale entstanden, die den Mitarbeitern ein attraktives Arbeitsumfeld bietet. Mit dem kontinuierlichen Wachstum von XXXLutz wird die Deutschland-Zentrale nur vier Jahre nach ihrer Eröffnung erweitert - insgesamt haben allein am deutschen Unternehmenssitz von XXXLutz rund 700 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz.

Original-Content von: XXXLutz Deutschland, übermittelt durch news aktuell