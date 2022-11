XXXLutz Deutschland

Exklusive Künstler-Kooperation: XXXLutz und Romero Britto droppen erstmals Streetwear!

Bild-Infos

Download

Würzburg (ots)

Immer mehr Marken entdecken die Verkaufsstrategie des "Drops" für sich. Mit XXXLutz launcht nun erstmals ein Möbelhändler in Deutschland eine textile Capsule-Kollektion

Die Streetwear und Heimtextilien in Kooperation mit dem Künstler Romero Britto sind ab sofort exklusiv bei XXXLutz erhältlich

"Produkt-Drops sind dem Wunsch nach Exklusivität und dem Zugang zu etwas Einzigartigem entsprungen und mit der Britto Capsule-Kollektion wollen wir diesen Anforderungen der Gen Z gerecht werden", erklärt Konrad Nill, CMO bei XXXLutz Deutschland

Exklusive Produkt-Drops ließen sich in den vergangenen Jahren vor allem in der Fashion- und Luxusbranche beobachten. Mit XXXLutz launcht nun erstmals ein international agierender Möbelhändler in Deutschland eine textile Capsule-Kollektion. Die farbenfrohen Streetwear- und Heimtextilien in Kooperation mit dem renommierten Künstler Romero Britto sind ab Ende November exklusiv in den Möbelhäusern mit dem Roten Stuhl sowie online erhältlich.

Die Britto Capsule 2022 Kollektion bei XXXLutz

Die XXXLutz Einrichtungshäuser erweitern ihre Produktpalette diesen Herbst um textile Kreationen des Pop-Art Künstlers Romero Britto und bauen damit ihre Vorreiterrolle am Markt weiter aus. Mit den exklusiven Produkt-Drops möchte das Unternehmen nicht nur dem Wunsch der Konsument*innen nach Exklusivität entsprechen, sondern auch kreative Lifestyle-Artikel einer breiten Masse zugänglich machen. Romero Britto, bekannt für seine expressionistischen Kunstwerke - zu deren Fans Celebrities wie Leonardo DiCaprio, Elton John und Kim Kardashian gehören - ging bereits erfolgreich Kooperationen mit Audi, Bentley und Puma ein. Seine neue Special Edition für die XXXLutz Möbelhäuser besteht aus exklusiven Wohntextilien und Kleidungsstücken, die sich allesamt durch die für den Künstler typischen, bunten und lebensfrohen Designs auszeichnen. Als einer der wichtigsten Künstler seiner Zeit und Aktivist für gemeinnützige Organisationen, ist es Romero Brittos Mission, Glück, Spaß und Optimismus zu verbreiten und mit seiner Kunst einen Beitrag zum positiven Wandel der Welt zu leisten.

Eine Botschaft, die auch XXXLutz mit trägt und deshalb nun erstmalig mit dem Künstler kooperiert. In enger Zusammenarbeit entstand eine Kollektion angesagter Merchandise Artikel mit hochwertiger Verarbeitung und frischen Designs. "Mit dieser exklusiven Kooperation decken wir einen Bedarf, den wir schon lange sehen. Produkt-Drops sind dem Wunsch nach Exklusivität und dem Zugang zu etwas Einzigartigem entsprungen und mit der Britto Capsule-Kollektion wollen wir diesen Anforderungen der Gen Z gerecht werden", erklärt Konrad Nill, CMO bei XXXLutz Deutschland. Die Britto Capsule Fall/Winter 2022 Kollektion umfasst stylische Streetwear und Heimtextilien wie Bettwäsche, Kissen, Badetücher, Decken, Caps, Shopping Bags sowie Energy-Drinks zu erschwinglichen Preisen. Der Drop wird auf ausgewählten Pop-Up Flächen in begrenzter Stückzahl und auch online limitiert erhältlich sein.

Verfügbar ist die Capsule-Kollektion von XXXLutz und Romero Britto ab sofort vor Ort in den Einrichtungshäusern und unter www.xxxlutz.de.

Die XXXLutz Unternehmensgruppe

Die XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 370 Einrichtungshäuser in 13 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 25.700 Mitarbeiter. In Deutschland tragen über 11.000 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 49 XXXLutz Einrichtungshäuser und 46 Mömax-Trend-Mitnahmemärkte betreibt. Mit einem Jahresumsatz von 5,34 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der größten Möbelhändler der Welt. Im gemeinsamen GIGA Einkaufsverband werden zudem die mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz von POCO (8.500 Mitarbeiter) gebündelt. Die XXXLutz-Gruppe hat ihren Deutschland-Sitz seit 2009 im mainfränkischen Würzburg. Im Zuge der weiteren Expansion ist 2019 dort eine komplett neue Firmenzentrale entstanden, die den Mitarbeitenden ein attraktives Arbeitsumfeld bietet.

Original-Content von: XXXLutz Deutschland, übermittelt durch news aktuell