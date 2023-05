Franchise Award 2023 an Home Instead Partner Karsten Bucksch verliehen / Home Instead damit bereits zum 5. Mal ausgezeichnet / Geschäftsführer Jörg Veil gratuliert

Home Instead GmbH & Co. KG

Im Rahmen des Franchise Forums 2023 wurden am 27. April die Franchise Awards in Berlin verliehen und damit die besten Einreichungen u.a. in der Kategorie "Beste Franchisegründung des Deutschen Franchiseverbandes" geehrt. Aus den 30 Bewerbungen hatte die Fachjury pro Awardkategorie jeweils drei Nominierte auf die Shortlist für die renommierten Auszeichnungen gesetzt und die Preisträger des Jahres 2023 in einer feierlichen Award Celebration bekannt gegeben.

Home Instead-Franchisepartner Karsten Bucksch wurde für die beste Franchisegründung ausgezeichnet. "Als examinierter Altenpfleger kannte Karsten Bucksch die großen Probleme des Gesundheits- und Pflegesektors genau: Zeitmangel. Für kurze Gespräche mit Seniorinnen und Senioren, Erkrankten oder Behinderten fehlt es an Zeit. Das wollte er als Franchisepartner von Home Instead ändern", berichtet Stephan Jansen, Geschäftsführer des Verbandes Deutscher Bürgschaftsbanken und Unterstützer des Gründerpreises. "In die erste Phase der Corona-Pandemie hineingegründet, stand er vor vielerlei Herausforderungen: Um Monate verschobene Banktermine, sich stetig ändernde Bestimmungen im Gesundheits- und Pflegebereich, kaum Personal. Doch all diese Unwägbarkeiten wurden gemeistert. Und das mit Bravour, wie seine Unternehmenszahlen ganz deutlich zeigen. Sein Planziel hat er in den ersten beiden Jahren seiner Gründung nahezu verdoppelt. Und er hat noch mehr geschafft: Er hat gezeigt, dass persönliche Berufung und ein durchdachtes Franchisekonzept nicht nur Zufriedenheit, sondern auch unternehmerischen Erfolg bringen", fasst Jansen die Entscheidung der Jury zusammen.

Auch Jörg Veil, Geschäftsführer von Home Instead Deutschland, gratuliert: "Wir freuen uns sehr mit Herrn Bucksch und gratulieren ihm herzlich! Besonders erfreulich ist, dass wir die Jury zum wiederholten Mal überzeugen konnten." Home Instead durfte bereits die fünfte DFV-Auszeichnung entgegennehmen.

Über Home Instead

Home Instead wurde 1994 in den USA gegründet und verfügt heute über mehr als 1.150 Standorte in 13 Ländern auf vier Kontinenten. Die Betreuungskräfte von Home Instead ermöglichen hilfe- und pflegebedürftigen Menschen ein Leben in ihrer vertrauten Umgebung.

In Deutschland ist Home Instead seit 2008 vertreten, die Zentrale befindet sich in Köln. Aktuell gibt es landesweit bereits über 160 Betriebe, die allesamt über eine Pflegekassenzulassung verfügen und somit alle ambulanten Budgets der Pflegeversicherung nutzen können. Zusammen betreuen die deutschen Home Instead-Betriebe rund 35.000 Kunden.

