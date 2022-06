Home Instead GmbH & Co. KG

Pflegende und Pflegebedürftige können gemeinsam Individualurlaub machen

Einfach persönlicher - auch im Urlaub

In Zusammenarbeit mit Hotel Reservation Service aus Köln (HRS) ermöglicht Home Instead pflegenden Angehörigen gemeinsam mit der zu pflegenden Person in Urlaub zu fahren. Vor Ort wird während der persönlichen Auszeiten an den Urlaubstagen die Betreuung und Pflege von einem der örtlichen Home Instead Betriebe übernommen. In 20 Urlaubsregionen testet das Unternehmen diese Möglichkeit.

Für pflegende Angehörige bedeutet die Urlaubsplanung einen großen Organisationsaufwand, damit die zu betreuende Person in der Abwesenheitszeit gut versorgt ist. Kurzzeitpflegeplätze sind schwer zu erhalten, die Wartezeiten sind lange. Auch wollen viele pflegende Personen ihre Angehörige nicht in eine Kurzzeitpflege abgeben. Aus Anfragen von Hotels und von pflegenden Angehörigen hat sich eine Lösung entwickelt, die die Möglichkeiten des besonderen Unterstützungskonzepts von Home Instead mit dem Wunsch nach gemeinsamem Urlaub verbindet. Pflegende und zu Pflegende reisen gemeinsam in die Region und dort in das Hotel ihrer Wahl. Für die persönliche Auszeit vor Ort, z.B. um die SpaAngebote zu genießen, wandern zu gehen oder eine Bäder-Kur zu absolvieren, stehen die Betreuungskräfte von Home Instead zur Verfügung. "Mit unserem neuen Angebot steht einem gemeinsamen Urlaub nicht entgegen. Dieser ist auch ohne großen zeitlichen Vorlauf realisierbar.", so Jörg Veil, geschäftsführender Gesellschafter und Gründer von Home Instead in Deutschland. "So setzen wir unser Ziel, ein selbstbestimmtes Leben auch im hohen Alter zu ermöglichen, auch für die Urlaubszeiten um.", ergänzt Jörg Veil.

Home Instead tritt nicht als Reiseanbieter auf. Das Hotelbuchungsportal Hotel Reservation Service (HRS) aus Köln stellt eine eigene Suchseite für dieses Angebot zur Verfügung. Die Interessenten suchen sich aus der Auswahl ihre Reiseregion aus und buchen dort ihr Wunschdomizil. Anschließend übersenden sie mittels eines Webformulars die Reisezeiten und den Betreuungsbedarf an den örtlichen Home Instead Betrieb. Der kümmert sich um alles weitere. Auch kann jeder der über 150 Home Instead Betriebe in Deutschland die entsprechenden Abstimmungen vornehmen. Das Reiseangebot steht allen interessierten Pflegenden und zu Pflegenden zur Verfügung. In dem nun angelaufenen Piloten sind Hotels aus 20 Urlaubsregionen in Nord- und Süddeutschland auswählbar.

Bei Erfolg werden weitere Regionen dazu kommen. Ebenfalls soll dann das Angebot auf andere europäische Länder mit Home Instead Präsenz ausgedehnt werden. Über eine eigene Landingpage sind alle Informationen und die Buchungsmöglichkeiten übersichtlich nutzbar: www.homeinstead.de/urlaub .

Über Home Instead

Home Instead wurde 1994 in den USA gegründet und verfügt heute über mehr als 1.200 Standorte in 13 Ländern auf vier Kontinenten. Die Betreuungskräfte von Home Instead ermöglichen hilfs- und pflegebedürftigen Menschen ein Leben in ihrer vertrauten Umgebung.

In Deutschland ist Home Instead seit 2008 vertreten, die Zentrale befindet sich in Köln. Aktuell gibt es landesweit bereits über 150 Betriebe, die allesamt über eine Pflegekassenzulassung verfügen und somit alle ambulanten Budgets der Pflegeversicherung nutzen können. Zusammen betreuen die deutschen Home Instead-Betriebe mehr als 32.000 Kunden. (Stand: Januar 2022)

Jeder Betrieb von Home Instead ist unabhängig sowie selbstständig und wird eigenverantwortlich betrieben.

