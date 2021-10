Wittenberg präsentiert sich in Halle (S.) zur EinheitsEXPO

Tag der Deutschen Einheit

Halle (S.) (ots)

Gastgeber für die Feier zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober war in diesem Jahr Sachsen-Anhalt. Bei der EinheitsEXPO in Halle (S.) stellte das Land seine Regionen auf einer riesigen Videowand mitten auf dem Marktplatz vor.

Weltgeschichte und riesige Bagger - im Landkreis Wittenberg passt beides zusammen:

"Im Landkreis Wittenberg verbinden sich Landschaft, Architektur und Geschichte auf einzigartige Weise. Die Lutherstadt Wittenberg ist gemeinsam mit Eisleben UNESCO-Weltkulturerbestätte und Ursprung der Reformation. 1517 schlug Martin Luther seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche. Neben den Reformationsstätten ist der wunderschöne Wörlitzer Park ein großer Anziehungspunkt. Ein Kulturdenkmal der besonderen Art ist Ferropolis, die Stadt aus Eisen. Gigantische Schaufelradbagger dienen heutzutage einer einzigartigen Kulisse und begeistern Fans großer Musikfeste. Ferropolis steht zugleich für einen faszinierenden Strukturwandel: Im einstigen Braunkohletageabbau decken heutzutage Solarpanels einen großen Teil des Strombedarfs".

