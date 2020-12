Sky Deutschland

Unser Revier - Vierteilige Handball-Dokumentation über die Füchse Berlin ab Donnerstag auf Sky

UnterföhringUnterföhring (ots)

- Authentische und ungeschminkte Darstellung der Geschehnisse beim Berliner Handball-Bundesligisten während der laufenden Saison 2020/21 - Ausstrahlung der Saisondokumentation ab 3. Dezember 2020 um 21.00 Uhr, am Doku-Donnerstag auf Sky Sport 1 - Ko-Produktion der Füchse Berlin und Story House Productions GmbH - Empfangbar mit einem Abonnement des Sky Sport Pakets und mit Sky Ticket ohne lange Vertragsbindung

Unterföhring, 2. Dezember 2020 - Sky Deutschland strahlt ab dieser Woche die von dem Handball-Bundesligisten Füchse Berlin produzierte vierteilige Dokumentationsserie "Unser Revier" aus. Premiere ist am Donnerstag, 3. Dezember, um 21.00 Uhr auf Sky Sport 1. Die weiteren Folgen 2-4 wird Sky dann im weiteren Saisonverlauf ausstrahlen. Die Dokumentation wird mehrmals am Wochenende auf Sky Sport wiederholt und ist ab donnerstags auch auf der Sky Q Plattform abrufbar.

Die Serie ist Teil der Programmoffensive von Sky - seit Anfang der Saison strahlt Sky Sport am Doku-Donnerstag immer eine brandneue Sportdokumentation aus.

In der 30-minütigen Dokumentation wird ein Blick hinter die Kulissen der Füchse Berlin während der Saison 2020/21 geworfen. Die Produktion ist mittendrin im Geschehen des Bundesligisten, erzählt authentisch und ungeschminkt aus der Perspektive der Hauptcharaktere des Vereins den Saisonverlauf mit seinen emotionalsten Momenten. Dabei bietet die Dokumentation einzigartige Einblicke in Kabinenansprachen, in Gespräche auf der Bank und zeigt auch private Momente der Spieler zwischen den Spieltagen.

Karl Valks, Vice President Redaktion Sports Sky Deutschland: "'Unser Revier' ist nach der Kooperation mit den Rhein-Neckar Löwen bereits die zweite Saisondokumentation mit einem Handball-Bundesligisten und eine perfekte Ergänzung zur Live-Berichterstattung der Liqui Moly Handball Bundesliga auf Sky. Die Füchse Berlin sind eines der spannendsten Projekte in Handball-Deutschland mit dem jüngsten Bundesliga-Trainer Jaron Siewert und unserem Sky Experten und neuem Sportvorstand Stefan Kretzschmar. Die Handball-Fans erhalten authentisch und ungeschminkt Einblicke ins Innenleben der Berliner. Mit Content-Partnerschaften dieser Art können wir das Sportprogramm im Sinne unserer Kunden weiter verbessern."

Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Pressekontakt:

Jens Bohl

External Communications

Tel. +49 (0) 89 9958 6869

jens.bohl@sky.de

twitter.com/SkyDeutschland

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell