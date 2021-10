Tag der Deutschen Einheit

Sachsen-Anhalts Landkreise auf der EinheitsEXPO: Kreis Stendal auf der LED-Videowand

Gastgeber für die Feier zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober war in diesem Jahr Sachsen-Anhalt. Bei der EinheitsEXPO in Halle (S.) stellte das Land seine Regionen auf einer riesigen Videowand mitten auf dem Marktplatz vor.

Im Nordosten des Landes an Elbe und Havel liegt Sachsen-Anhalts flächenmäßig größter Landkreis:

"Wirtschaftsregion in unendlicher Weite: Der Landkreis Stendal bietet naturbelassenes Land, verzweigte Wasserstraßen, ausgebaute Radstrecken und das größte Reitwegenetz Europas. Der Landkreis steht zugleich für effektive Landwirtschaft und modernes Handwerk. Sechs Städte waren Mitglied der Hanse. Unter anderem Havelberg. Die Kaiser- und Hansestadt Tangermünde zählt zu einer der schönsten Städte der Region. In Stendal ist der Begründer der wissenschaftlichen Archäologie, Johann Joachim Winckelmann, geboren. In Schönhausen erinnert das Bismarck Museum an den Geburtsort des Reichskanzlers Otto von Bismarck."

