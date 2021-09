Tag der Deutschen Einheit

Entdecke, was Sachsen ausmacht: Beim Tag der Deutschen Einheit in Halle (S.)

Halle (S.)

Vom 18. September bis 3. Oktober 2021 findet in Halle (S.) im Rahmen der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit die EinheitsEXPO statt. Bei dieser Open-Air-Ausstellung präsentieren sich alle Bundesländer.

Sachsen auf der EinheitsEXPO erleben

Leben und Arbeiten, Gründen und Wirtschaften, Reisen und Entdecken - Sachsen ist Heimat und Sehnsuchtsort, Kulturland, Innovationstreiber und Tourismus-Hotspot.

Am sächsischen Cube direkt vor dem Dom zu Halle (Saale) erhalten die Besucherinnen und Besucher einen Blick auf den Freistaat und Chemnitz - die Kulturhauptstadt Europas 2025. Neben der herausragenden Kunst- und Kulturszene und der einzigartigen Natur lädt das Bundesland ein, die Menschen in Sachsen selbst kennenzulernen.

So geht sächsisch. www.so-geht-saechsisch.de

Das Leben in Sachsen ist herrlich. Hier kommen Tradition, Nachbarschaft, Offenheit, Liebenswürdigkeit und Freundlichkeit zusammen. Gewürzt mit dem sächsischen Dialekt, ergibt das eine ganz besondere Mischung.

www.so-geht-saechsisch.de/leben-arbeiten

Egal ob Städtereise oder Landpartie, ob Wander- oder Fahrradurlaub, ob Berge oder Seen, ob Winter oder Sommer - Sachsen ist immer eine Reise wert.

www.erlebe-dein-sachsen.de

Tageszeitung, Porzellan, Kaffeefiltertüte, Teebeutel, FCKW-freier Kühlschrank, sogar Bierdeckel und BH - all das wurde in Sachsen erdacht und gemacht. Bis heute schreiben Unternehmen in Sachsen Erfolgsgeschichten.

www.so-geht-saechsisch.de/gruenden-unternehmen

Es grüßt der Ministerpräsident Michael Kretschmer

"Gemeinsam Zukunft formen: Ein wunderbares Motto, was Sachsen-Anhalt ausgewählt hat für den Tag der Deutschen Einheit, unseren Nationalfeiertag. Ich lade Sie herzlich ein in den Sachsen Kube an den Ort, an dem der Freistaat Sachsen sich präsentiert, unter anderem mit der Kulturhauptstadt Bewerbung von Chemnitz im Jahr 2025. Spannende Gespräche, viele Begegnungen. Ein Zurückblicken über das, was wir in den vergangenen 30 Jahren erreicht haben und die Möglichkeit, darüber zu sprechen, was wir in den kommenden Jahren aus diesem wunderbaren Land machen. Seien Sie herzlich willkommen. Glück auf!"

Noch mehr über Sachsen zum Tag der Deutschen Einheit unter:

https://tag-der-deutschen-einheit.de/sachsen/

Alle Infos und weiterführende Inhalte finden Sie auf der Homepage zum Tag der Deutschen Einheit (https://tag-der-deutschen-einheit.de) und auf den Kanälen der Sozialen Netzwerke Facebook, Instagram, YouTube und Twitter. #TDE2021

Original-Content von: Tag der Deutschen Einheit, übermittelt durch news aktuell