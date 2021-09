Tag der Deutschen Einheit

Kultur und Tradition auf der #EinheitsEXPO 2021 in Halle (Saale)

Halle (S.) (ots)

16 Bundesländer und die Verfassungsorgane präsentieren sich in Halle (Saale) auf der EinheitsEXPO 2021. Was bedeutet für uns Kultur und Tradition? Was macht Deutschland aus?

Video: https://youtu.be/5qbXtxYByJg

