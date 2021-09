Tag der Deutschen Einheit

Medien- und Innovationsland: Nordrhein-Westfalen beim Tag der Deutschen Einheit in Halle (S.)

Vom 18. September bis 3. Oktober 2021 findet in Halle (S.) im Rahmen der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit die EinheitsEXPO statt. Bei dieser Open-Air-Ausstellung präsentieren sich alle Bundesländer.

NRW interaktiv: Nordrhein-Westfalen auf der EinheitsEXPO in Halle (S.)

18 Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen nehmen mit Millionen Ideen ihre Zukunft in die Hand: In Nordrhein-Westfalen wird der Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft mit einer Wasserstoff-Roadmap entschieden vorangetrieben. Am Meet-Batterieforschungszentrum der Westfälischen-Wilhelms-Universität in Münster wird eine neue Technologie zukunftsfähig. Das können Besucherinnen und Besucher der Präsentation von Nordrhein-Westfalen bei der Einheits-Expo in Halle (S.) ganz konkret selbst erleben - mit einer interaktiven Projektion, die einen Stromfluss auslöst. Mit solchen Innovationen ist Nordrhein-Westfalen schon jetzt in der Zukunft angekommen.

Nordrhein-Westfalen ist auch Medienland. Kreative Köpfe aus unserem Bundesland ersinnen, drehen und produzieren Texte, Filme, Bilder und vieles mehr. Die Film- und Medienstiftung gehört seit 30 Jahren zu den bedeutendsten Förderhäusern in Deutschland und Europa. Bei der Präsentation des Landes Nordrhein-Westfalen in Halle (S.) ist das konkret anhand von kreativen Kurzfilmen zu bestaunen.

Es grüßt der Ministerpräsident Armin Laschet

"In Nordrhein-Westfalen leben 18 Millionen Menschen. In unserem Land steckt viel Zukunft. Wo früher Kohle gefördert wurde, sind heute Ideen der wichtigste Rohstoff. Nordrhein-Westfalen bedeutet aber auch landschaftliche und kulturelle Vielfalt: 50.000 Kilometer Wanderwege schlängeln sich durch die Natur. Wer Radfahren liebt, der kann auf 14.000 Kilometern quer durchs Land radeln. Sechs Unesco-Welterbestätten liegen in Nordrhein-Westfalen. Dazu gehören der Aachener Dom, in dem Karl der Große gekrönt wurde, der Kölner Dom und die Zeche Zollverein und - ganz neu - der niedergermanische Rheinlimes."

