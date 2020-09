ARD Das Erste

"ttt - titel thesen temperamente" (WDR) am Sonntag, 27. September 2020, um 23:05 Uhr

Die geplanten Themen:

Geschlossene Gesellschaft

Mitten in Deutschland haben arabisch-stämmige Clans eine hochkriminelle Parallelwelt geschaffen - Das Buch "Die Macht der Clans" gibt einen tiefen Einblick in ihre Strukturen und Machenschaften.

As Long As You Are

Neues Album der amerikanischen Band "Future Islands"

Wimmelbilder vom Strand

Der Strand ist seit Jahrzehnten Massimo Vitalis Welt. "ttt" hat den italienischen Starfotografen in Düsseldorf getroffen.

"I am Greta" Dokumentarfilm über Greta Thunbergs Kampf für den Klimaschutz

Düsterbusch lebt

Alexander Kühnes neuer Roman "Kummer im Westen"

Moderation: Max Moor

Redaktion: Klaus Reimann (WDR)

