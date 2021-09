Tag der Deutschen Einheit

Das Freizeit- und Genießerland: Baden-Württemberg stellt sich vor zum Tag der Deutschen Einheit in Halle (S.)

Halle (S.) / Magdeburg (ots)

Vom 18. September bis 3. Oktober 2021 findet in Halle (S.) im Rahmen der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit die EinheitsEXPO statt. Bei dieser Open-Air-Ausstellung präsentieren sich alle Bundesländer.

Willkommen in Baden-Württemberg - entdecke unser Geheimnis: Bei uns im Südwesten kann man die Freude in der Luft spüren.

Diese Freude wird nicht nur spürbar in der Begegnung mit besonders herzlichen Menschen, die gerne tüfteln, denken, aber auch genießen, sondern auch durch die vielen Sonnenstunden im Jahr - mehr als in allen anderen Bundesländern. Das hat positive Auswirkungen auf Körper und Geist und ist vermutlich ein Grund dafür, dass man in Baden-Württemberg glücklich alt werden kann.

Diese Freude möchte das Bundesland gerne mit den Besucherinnen und Besuchern der EinheitsEXPO teilen. Dafür haben sie einen Turm gestaltet, der auf Knopfdruck tausende Seifenblasen in den Hallenser Himmel entlässt.

Seifenblasen sind eine Erfindung aus Baden-Württemberg und diese Freude gibt es auf der EinheitsEXPO auch to go in den kleinen Seifenblasendöschen von Pustefix. Ob jung oder alt, dieses Qualitätsprodukt aus Baden-Württemberg bringt seit Jahrzehnten Augen zum Leuchten!

Es grüßt Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann

"Baden-Württemberg steht für Innovationen und zukunftsweisende Technologien. Wir sind Heimat vieler kleiner und mittelständischer Unternehmen, die sich durch innovative Produkte ihren Platz auf dem Weltmarkt gesichert haben. Nicht umsonst sind wir eine der innovativsten Regionen Europas. Innovation ist ein wichtiger Eckpfeiler unserer Gesellschaft und ein Beleg für das diesjährige Motto des Tags der Deutschen Einheit: "Gemeinsam Zukunft gestalten".

Dabei müssen die Zahnräder aller Beteiligten optimal ineinandergreifen und der Motor dahinter ist die Freude jedes Einzelnen.

Dabei denke ich an einen berühmten Baden-Württemberger: Friedrich Schiller, der wunderbar formuliert hat: "Freude, Freude treibt die Räder in der großen Weltenuhr. Blumen lockt sie aus den Keimen, Sonnen aus dem Firmament".

In diesem Sinne lade ich Sie herzlich ein, gemeinsam mit Baden-Württemberg beim diesjährigen Tag der Deutschen Einheit Freude zu erleben."

