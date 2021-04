ProSieben

Klaas Heufer-Umlauf checkt mit der zweiten Staffel "Check Check" auf ProSieben ein

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

20. April 2021. Check In: Mittwoch, 19. Mai, 22:15 Uhr. Klaas Heufer-Umlauf mischt als Jan Rothe erneut das Leben in der Provinz auf und feiert mit der zweiten Staffel seiner Serie "Check Check" Free-TV-Premiere auf ProSieben. Die acht Folgen der gemeinsam mit Joyn produzierten Serie gibt es ab Mittwoch, 19. Mai 2021, um 22:15 Uhr in Doppelfolgen. Vom Provinzflughafen nach ... ganz Simmering: Die Truppe um Jan (Klaas Heufer-Umlauf), Ertu (Kailas Mahadevan), Harald (Jan Geortg Schütte), Ingrid (Petra Kleinert) und Samira (Sara Fazilat) macht sich in Staffel 2 von "Check Check" die ganze Stadt zu eigen. Denn in Zeiten von Klimakrise und Kurzarbeit wird das Geld für den Flughafen knapp und Chefin Sabine (Doris Golpashin) ist zum Sparen verdonnert. Eine zusätzliche Einnahmequelle muss her - und so gründen die fünf kurzerhand das Sicherheitsunternehmen "Safe Air". ProSieben zeigt die Free-TV-Premiere von "Check Check" ab 19. Mai 2021. Produzenten sind Lars Jessen und Klaas Heufer-Umlauf (Florida Film GmbH). Regie führen Lars Jessen und Till Franzen. Head-Autorin ist Lena Krumkamp. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei Solveig Willkommen. "Check Check", Staffel 2 ab 19. Mai 2021, um 22:15 Uhr in Doppelfolgen auf ProSieben Hashtag zur Serie : #CheckCheck

Pressekontakt: Katrin Dietz Communications & PR Show & Comedy phone: +49 (0) 89 95 07 - 1154 email: katrin.dietz@seven.one Photo Production & Editing Stephanie Bruchner phone: +49 (0) 89 95 07 - 1166 email: stephanie.bruchner@seven.one ProSieben Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbH

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell