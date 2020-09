Kabel Eins

Frauen an die Fracht! Die "Trucker Babes" geben wieder Gas - ab Sonntag, 6. September 2020, um 20:15 Uhr bei Kabel Eins

Runter vom Rastplatz, ab auf die Autobahn, ran an die Rampe ... In der sechsten Staffel "Trucker Babes" begleitet Kabel Eins wieder toughe Frauen in der vermeintlichen Männerdomäne Lkw-Fahren: ab 6. September 2020, sonntags um 20:15 Uhr bei Kabel Eins. Allein in der ersten Folge rollen fünf Lastwagenfahrerinnen mit zusammen 2.740 PS unter den Motorhauben über Deutschlands Autobahnen: Chaos-Queen Jana (43) mit Lkw Tweety 2.0, PS-Prinzessin Sabrina (27) mit "Black Beauty", Sonnenschein Katrin "Tinka" (34) mit Lotte, Nordlicht Tamara (43) mit Diva und Schlager-Lady Bettina (58) mit ihrem namenlosen Brummi.

Leichte Ladung mit großer Wirkung: Gerade mal drei statt 40 Tonnen hat Bettina für ihre Fahrt geladen. Sie ist gespannt, wie sich die Styroporkügelchen im vollen Silokessel beim Gasgeben, Lenken und Bremsen verhalten. Nach einem kurzen Check des Fahrverhaltens kann es auf die gut 300 km lange Tour nach Landsberg am Lech gehen. Sabrina hat es diesmal mit gleich zwei PS-Monstern zu tun - und die müssen blitzen. Denn die 27-Jährige plant ein erotisches Fotoshooting mit den beiden Brummis Black Beauty und Black Lion. Erst lässt sie sich vom Friseur stylen, dann werden die Lkw gewaschen und gewienert ... Ausbremsen darf man sie nicht: Jana muss für ihre anstehende Tagestour raus aus dem stressigen Hamburger Hafen und über 270 Kilometer nach Magdeburg. Dort warten Quarzplatten auf ihre Verladung im Überseecontainer. Hört sich einfach an, aber die Chaos-Queen macht auf dem Hin- und Rückweg ihrem Namen alle Ehre ...

"Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand": 10 neue Folgen ab Sonntag, 6. September 2020, um 20:15 Uhr bei Kabel Eins. Hashtag: #TruckerBabes

