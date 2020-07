Sky Deutschland

Sky sichert sich auch in Zukunft Topfilme von Constantin Film und zeigt "Das perfekte Geheimnis" im kommenden Winter exklusiv

Unterföhring (ots)

- Mehrjährige Vereinbarung zwischen Sky Deutschland und Constantin Film für exklusive Pay TV-Rechte für alle Verbreitungswege von Sky in Deutschland und Österreich - Der Constantin Film Kinohit "Das perfekte Geheimnis" als exklusive TV- und Streaming-Premiere im Winter 2020/21 auf Sky - Alle Filme sind über Sky Q linear als auch On Demand, sowie mit Sky Go und mit dem Streamingservice Sky Ticket jederzeit abrufbar

7. Juli 2020 -Bora Dagtekins Gesellschaftskomödie "Das perfekte Geheimnis" ist der erfolgreichste deutsche Film des vergangenen Jahres und einer der beliebtesten Kinofilme 2019 überhaupt. Er gehört zu den zahlreichen Constantin Film-Highlights, die ihre TV- und Streaming-Premiere auf Sky feiern werden. Und auch viele der zukünftigen Produktionen von Constantin Film werden exklusiv bei Sky zu sehen sein. Möglich macht dies ein umfangreicher mehrjähriger Lizenzvertrag zwischen Constantin Film und Sky Deutschland, der nun geschlossen wurde. Durch diesen sichert sich Sky in Deutschland und Österreich weitreichende lineare und On Demand Rechte - für Sky Q ebenso wie für den Streamingservice Sky Ticket.

Zu den kommenden Constantin Film-Highlights, die wenige Monate nach Kinostart auf Sky zu sehen sein werden, gehören das Finale der beliebten "Ostwind"-Reihe, "Ostwind - Der große Orkan", Paul W.S. Andersons neue Videospielverfilmung "Monster Hunter" mit Milla Jovovich sowie die Verfilmung des Cornelia Funke Bestsellers "Drachenreiter".

Darüber hinaus zählen auch weiterhin Constantin Film Library Titel wie die ersten vier Hits der "Resident Evil"-Actionreihe, die beiden "Wickie"-Erfolge, "Wickie und die starken Männer" und "Wickie auf großer Fahrt", der Familienklassiker "Die unendliche Geschichte" und "Männerhort" zu den zahlreichen Highlights des Sky Filmprogramms.

Matthias Kistler, Vice President Aquisitions bei Sky Deutschland: "Seit Langem produziert Constantin Film jedes Jahr die größten deutschen Kinohits. Ich freue mich deshalb außerordentlich, dass unsere erfolgreiche Zusammenarbeit in den kommenden Jahren gesichert ist. Dadurch kommen Sky Kunden auch weiter als Erste in den Genuss der beliebtesten deutschen Filme im Fernsehen. Die Constantin Film Hits wie 'Das perfekte Geheimnis' können sowohl auf den Sky Cinema Sendern als auch jederzeit auf Abruf angesehen werden. Das gibt es nur bei Sky."

Franz Woodtli, Vorstand Home Entertainment, Kino & nationaler Lizenzhandel bei Constantin Film: "Wir freuen uns sehr, unsere langjährige Partnerschaft mit Sky Deutschland fortsetzen zu dürfen. Dank der engen Kooperation mit Sky werden unsere erfolgreichen Filme weiterhin die Zuschauer in Deutschland und Österreich begeistern."

Über Sky Deutschland:

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.

Über Constantin Film:

Die Constantin Film AG steht seit über 40 Jahren für Qualität und Erfolg und hat entscheidend zur Entwicklung und zum Ansehen des deutschen Films im In- und Ausland beigetragen. Das Unternehmen ist der bedeutendste unabhängige deutsche Hersteller und Auswerter von Produktionen im gesamten fiktionalen und non-fiktionalen audiovisuellen Bereich. Die Geschäftstätigkeit basiert auf den fünf Säulen Kinoproduktion/Rechteerwerb, TV-Produktion, Kinoverleih, Home Entertainment und Lizenzhandel / TV-Auswertung.

