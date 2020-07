Sky Deutschland

Das Gipfeltreffen in der Premier League Manchester City gegen FC Liverpool am Donnerstag live und exklusiv auf Sky

- Match of the week zwischen Meister und Ex-Meister am Donnerstag ab 20 Uhr live mit Florian Schmidt-Sommerfeld und den Sky Experten Didi Hamann und René Adler, auch in Ultra HD - Zusätzlich zur Grundeinstellung "Original" können Sky Zuschauer bei allen Spielen die alternative Audio-Option mit eingespielter Publikumsatmosphäre anwählen - Attraktive Sky Angebote: Neben dem Abonnement des Sky Sport-Pakets können Fans auch mit dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein - Ausführliche Informationen zur Premier League bei Sky sind unter sky.de/pl abrufbar

Unterföhring, 2. Juli 2020 - Am vergangenen Donnerstag hat der FC Liverpool die Meisterschaft perfekt gemacht, als Manchester City bei der Auswärtsniederlage gegen den FC Chelsea patzte. Das Team von Jürgen Klopp ist damit Nachfolger vom Team von Pep Guardiola. Jetzt treffen die beiden Mannschaften am heutigen Donnerstag im direkten Duell aufeinander. Während Manchester City den zweiten Tabellenplatz so gut wie sicher hat, ist der FC Liverpool noch auf der Jagd nach vier Rekorden: Die meisten Siege in einer Saison, die höchste Punktzahl in einer Saison, die meisten Heimsiege in einer Saison und der größte Vorsprung eines Meisters. Bei allen vier möglichen Rekorden liegen die Reds aktuell auf Kurs.

Bereits im Vorfeld an die Live-Übertragung zeigt Sky ab 18 Uhr die besten Spiele der beiden Rivalen der letzten Jahre. Ab 20 Uhr melden sich dann Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld und die beiden Sky Experten Didi Hamann und René Adler. Sie werden gemeinsam das "Match of the Week" analysieren und kommentieren.

Liverpool gegen Aston Villa am Sonntag

Am Samstag geht es dann gleich weiter mit dem 33. Spieltag der Premier League. Insgesamt überträgt Sky am Wochenende alle zehn Partien live und exklusiv. Das "Match of the Week" findet am Sonntag statt. Um 17 Uhr melden sich Florian Schmidt-Sommerfeld und Sky Experte Mladen Petric mit der Partie FC Liverpool gegen die abstiegsgefährdeten Birminghamer von Aston Villa, die aktuell auf dem 18. Tabellenplatz liegen. Zu den weiteren Partien gehören unter anderen Wolverhampton gegen Arsenal, Tottenham gegen Everton oder Chelsea gegen Watford.

Alternative Audio-Option auch in der Premier League verfügbar

Auch bei den Live-Übertragungen der Premier League steht Sky Zuschauer eine frei wählbare Audio-Option zur Verfügung. Sky Kunden, die Sky über den Sky Q oder den Sky+ Receiver verfolgen, können neben der Grundeinstellung "Original" auch eine alternative Tonspur anwählen, auf der neben dem Live-Kommentator auch zum Spielgeschehen passende Publikumsatmosphäre eingespielt wird.

Mit dem Sky Abo oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein

Die Übertragungen der Premier League sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky Sport-Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.

Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Fußballfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, live dabei sein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.

Der 32./33. Spieltag der Premier League live bei Sky Sport:

Donnerstag:

18.50 Uhr: Sheffield United - Tottenham Hotspur auf Sky Sport 2 HD

20.45 Uhr: Manchester City - FC Liverpool auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport UHD

Samstag:

13.20 Uhr: Norwich City - Brighton & Hove Albion auf Sky Sport 1 HD

15.50 Uhr: Manchester United - AFC Bournemouth auf Sky Sport 1 HD

15.50 Uhr: Leicester City - Crystal Palace auf Sky Sport 4 HD

18.20 Uhr: Wolverhampton Wanderers - FC Arsenal auf Sky Sport 4 HD

20.50 Uhr: FC Chelsea - FC Watford auf Sky Sport 4 HD

Sonntag:

12.50 Uhr: FC Burnley - Sheffield United auf Sky Sport 1 HD

14.55 Uhr: Newcastle United - West Ham United auf Sky Sport 4 HD

17.00 Uhr: "Match of the Week" FC Liverpool - Aston Villa auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport UHD

19.50 Uhr: FC Southampton - Manchester City auf Sky Sport 1 HD

22.00 Uhr: Premier League Kompakt auf Sky Sport 1 HD

Montag:

20.50 Uhr: Tottenham Hotspur - FC Everton auf Sky Sport 1 HD

