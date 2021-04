ProSieben

Top-Quoten für Heidi Klum und ihre Top Ten! #GNTM gewinnt erneut klar den Donnerstag

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Erfolgreicher Haute Couture-Walk an die Spitze. "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" begeistert mit der elften Folge das Publikum auf ProSieben. Wunderbare 19,0 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer:innen verfolgen am Donnerstagabend, wie die #GNTM-Models ihr Fotoshooting mit Starfotograf Kristian Schuller meistern und als lebende Kunstwerke den Laufsteg erobern.

Anschließend punktet das Magazin "red." mit guten 12,3 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.).

Damit gewinnt ProSieben mit 12,1 Prozent (Z. 14-49 J.) klar den Donnerstag.

Das ist die Top Ten von #GNTM, die Heidi Klum mit High Fashion Drag Queen und Gastjurorin Miss Fame in der elften Folge ausgesucht hat:

- Alex, 23 Jahre aus Köln - Ana, 20 Jahre aus Neu-Ulm - Ashley, 23 Jahre aus München - Dascha, 20 Jahre aus Solingen - Elisa, 21 Jahre aus Dortmund - Liliana, 21 Jahre aus Rheda-Wiedenbrück - Luca, 19 Jahre aus Bitterfeld-Wolfen - Romina, 21 Jahre aus Köln - Soulin, 20 Jahre aus Hamburg - Yasmin (19) aus Braunschweig

Folge verpasst?

#GNTM auf ProSieben verpasst? Es gibt viele Wege, das zu ändern. sixx zeigt jede Folge "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" immer freitags um 20:15 Uhr. Außerdem kann man sich auf GNTM.de alle Folgen im Anschluss an die TV-Ausstrahlung ansehen. Und auch auf Joyn gibt es jede Folge nach der Ausstrahlung in der Mediathek.

Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Presseseite presse.prosieben.de/GNTM2021 und auf GNTM.de

"Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben

Basis: Marktstandard TV

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 16.04.2021 (vorläufig gewichtet)

Pressekontakt:

Tina Land, Antonia Kreitner

Communications & PR

Show & Comedy

phone: +49 (0) 89 95 07 - 1192/1172

email: tina.land@seven.one, antonia.kreitner@seven.one

Photo Production & Editing

Susanne Karl-Metzger

phone: +49 (0) 89 95 07 - 1173

email: susanne.karl@seven.one

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell