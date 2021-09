Tag der Deutschen Einheit

Einheitsbotschafterin Berlin

Elke Schilling: "Berlin ist ein Labor für die deutsche Einheit"

Berlin / Halle (S.) (ots)

Anmoderationsvorschlag:

Der Tag der Deutschen Einheit 2021 ist anders: Zum ersten Mal vertreten neben der Bürgerdelegation auch je zwei Einheitsbotschafter ihr Bundesland.

Sprecher:

Den Tag der Deutschen Einheit feiern wir in diesem Jahr in Halle in Sachsen-Anhalt. Für Berlin ist als Einheitsbotschafterin Elke Schilling dabei.

Die Deutsche Einheit ist für sie auch eine ganz persönliche Geschichte. Ihre Tochter war Mitte der 80er aus der DDR nach West-Berlin ausgereist - Besuche unmöglich. Am Abend des 9. November ´89 saß sie bei ihr am Küchentisch in Kreuzberg. Ein großes Glück.

Sachsen-Anhalt ist für Elke ein Teil ihrer beruflichen Laufbahn - als Staatssekretärin für Frauenpolitik hat sie der Landesregierung angehört. Für sie ist ihr Besuch in Sachsen-Anhalt also auch so etwas wie ein nach Hause kommen.

Abmoderationsvorschlag:

Alle Infos zum Tag der Deutschen Einheit 2021 finden Sie auf der Homepage (https://tag-der-deutschen-einheit.de) und auf den Kanälen der Sozialen Netzwerke Facebook, Instagram, YouTube und Twitter. #TDE2021

Weitere Infos zu Einheitsbotschafterin Elke Schilling:

Elke Schilling (76) ist in Leipzig geboren und aufgewachsen. Ausbildung zur Laborantin in Dresden, Mathematikstudium in Dresden und Berlin. Sie arbeitete als Informatikerin in Berlin, nach der Wende als Versicherungsfachfrau in Hannover und Magdeburg. Dort ging Elke Schilling in die Landespolitik - als Staatssekretärin für Frauenpolitik. Um schließlich als Rentnerin wieder nach Berlin zu ziehen. Ihre Wahlheimat des Herzens. Hier ist sie Vorsitzende des Vereins "Silbernetz", der alte und einsame Menschen im Alltag unterstützt. Ihrer Meinung nach sind die Erfahrungen und Leistungen der im Osten aufgewachsenen Menschen ein Schatz, der die Deutsche Einheit bereichern kann.

Bei all den wichtigen Einheits-Dingen dürfen alte und einsame Menschen nicht vergessen werden. Nachdem ich selbst in Rente war, habe ich mich intensiv mit den Themen Alter und Einsamkeit befasst. Das waren echte Tabus, die wollte ich anpacken. In England hatte ich mir so ein Senioren-Hilfe-Telefon angesehen - und das auch in Berlin aufgebaut. Inzwischen funktioniert die Silbernetz-Hotline deutschlandweit. Wir haben mehr als 60 Mitarbeiter, die den alten Menschen am Telefon einfach zuhören, mit ihnen über den Alltag und ihre Probleme reden.

Ich bin von Herzen Berlinerin, die Stadt ist meine besondere Liebesgeschichte. Eine bunte Welt für sich, jeder Kiez ist anders. Hier treffen Ossis auf Wessis auf Menschen aus aller Welt, mehrheitlich im positiven Sinne. Nicht zuletzt deshalb war und ist Berlin ein Labor für die deutsche Einheit.

Der 9. November 1989 war für mich auch der Tag der familiären Wiedervereinigung. Meine Tochter war Mitte der 80er Jahre nach Westberlin ausgereist. Ich konnte sie nie besuchen. Plötzlich saß ich bei ihr in Kreuzberg am Küchentisch. Das war einfach überwältigend.

Durch die Einheit konnte ich eine Menge lernen. Nach der Wende war ich erstmal arbeitslos. Ich fuchste mich in das Thema Marktwirtschaft und Selbstständigkeit ein, wurde Versicherungsfachfrau. Die Grünen schickten mich als Staatssekretärin für Frauenpolitik in die Landesregierung von Sachsen-Anhalt, wo ich damals lebte.

Ich meine, die vielfältigen Erfahrungen und Leistungen der im Osten aufgewachsenen Menschen werden noch immer zu wenig anerkannt. Dabei ist gerade das ein Schatz, der die deutsche Einheit bereichern kann.

