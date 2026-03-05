Nothing stellt Phone (4a) und Phone (4a) Pro vor - über 200EUR Ersparnis bei Community Drop Events in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Nothing

Nothing hat heute die Phone (4a) Serie vorgestellt und damit einen großen Schritt für seine Smartphone-Produktlinie gemacht. Die neue Phone (4a) Serie definiert das Mittelklasse-Segment neu und verbindet ein verfeinertes Premium-Design, ausdrucksstarke Farbvarianten, Kameras auf Flaggschiff-Niveau mit fortschrittlicher Periskop-Telefototechnologie sowie leistungsstarke Snapdragon-Performance. Basierend auf der neuesten Version von Nothing OS vereint sie die technische Wärme der Nothing-Hardware mit einem schnellen, flüssigen und personalisierbaren Nutzererlebnis.

Mit Nothing OS 4.1 erhalten Nutzer*innen zudem intelligentere KI-Werkzeuge und tiefere Personalisierungsoptionen, die alltägliche Aufgaben einfacher und kreativer machen. Entwickelt, um ebenso ausdrucksstark wie leistungsfähig zu sein, helfen Phone (4a) und Phone (4a) Pro dabei, Momente festzuhalten, verbunden zu bleiben und neue Inspiration zu finden.

Ein unverwechselbares Design

Die Phone (4a) Serie entwickelt Nothings charakteristische Designsprache weiter und verbindet menschliche Wärme mit präziser Ingenieurskunst.

Phone (4a) Pro setzt neue Maßstäbe mit einem präzise gefertigten Aluminium-Unibody, flachen, verfeinerten Oberflächen und einem schlanken Profil von nur 7,95 mm, dem bisher dünnsten Nothing Smartphone. Das Metallgehäuse sorgt für eine hochwertige Haptik, verbessert die Kühlung dank eines 5.300 mm² großen VC-Systems und bietet hohe Stabilität mit IP65-Schutz gegen Staub und Wasser sowie zusätzlicher Submersionsresistenz bis zu 25 cm für 20 Minuten.

Das charakteristische transparente Design integriert sowohl das Kamerasystem als auch die Glyph Matrix und verbindet sich nahtlos mit dem Metall-Unibody zu einer glatten, lückenlosen Oberfläche, die Licht elegant reflektiert. Silber und Schwarz greifen die Tradition der Serie auf, während ein metallisches Pink eine warme und modische Interpretation von Nothings Designphilosophie darstellt.

Beim Phone (4a) betont der obere Teil des transparenten Designs eine zentral platzierte Kamera, das rote Recording Light sowie die neue Glyph Bar und rücken damit Funktionalität in den Mittelpunkt. Der untere Bereich gibt den Blick auf interne Strukturen unter transparentem Glas frei. Verbesserte Metalltasten, ein verstärkter Kamerabereich und ein robuster Rahmen erhöhen die Widerstandsfähigkeit. Mit IP64-Schutz und zusätzlicher Submersionsunterstützung bis 25 cm für 20 Minuten ist das Gerät für den Alltag bestens gerüstet. Neue Farbvarianten wie transparentes Blau und ein sanftes Pink bringen zusätzliche Wärme, Individualität und Ausdruckskraft in die Serie.

Profi-Fotografie

Phone (4a) Pro hebt Fotografie auf ein neues Level. Ausgestattet mit einer Sony LYT700c Hauptkamera mit optischer Bildstabilisierung sowie einer 50-MP-Periskop-Telekamera mit 3,5-fachem optischen Zoom ermöglicht es bis zu 140-fachen Zoom. Das ist der bislang längste Zoom eines Nothing-Smartphones und eine branchenführende Fähigkeit in seiner Klasse. Ergänzt durch eine vielseitige Sony-Ultraweitwinkelkamera und eine 32-MP-Selfiekamera lassen sich Landschaften, Porträts oder entfernte Motive mit außergewöhnlicher Klarheit festhalten. Unterstützt durch die TrueLens Engine 4 ermöglicht das System Ultra-XDR-Fotos sowie 4K-Ultra-XDR-Videos mit HDR-Verarbeitung ähnlich wie bei Dolby Vision für lebendige Farben und starke Kontraste.

Auch Phone (4a) bietet ein leistungsstarkes Kamerasystem mit einer 50-MP-Periskopkamera mit 3,5-fachem Zoom, einem 50-MP-Hauptsensor mit OIS, einer Sony-Ultraweitwinkelkamera sowie einer 32-MP-Frontkamera. So lassen sich Details von 0,6-fachem bis 70-fachem Zoom erfassen, von weiten Landschaften bis zu natürlichen Porträts. Die TrueLens Engine 4 bringt moderne KI-gestützte Computational Photography auf das Gerät, darunter Ultra XDR Fotos, gemeinsam mit Google entwickelt. Dadurch werden Highlights und Schatten für einen natürlichen Kontrast optimiert. Ultra XDR wird nun auch bei Motion Photos unterstützt sowie direktes Teilen auf Instagram ermöglicht. Ein vollständig neu gestaltetes Kameraerlebnis umfasst von Expert*innen entwickelte Presets, fein anpassbare Profi-Einstellungen, einen KI-Foto-Radierer zum Entfernen unerwünschter Objekte sowie sieben neue Nothing Watermarks für kreative Gestaltung.

Die Evolution des Glyph Interface

Die Nothing Glyph Interface ist mehr als nur Licht. Es ist eine funktionale und spielerische visuelle Sprache, die Ablenkung reduziert und dafür sorgt, dass das Smartphone seltener umgedreht werden muss.

Phone (4a) führt eine weiterentwickelte Glyph Bar ein, bestehend aus 63 Mini-LEDs in sieben quadratischen Lichtzonen. Jede Zone lässt sich präzise steuern und erreicht eine Helligkeit von bis zu 3.500 Nits, rund 40 % heller als die Glyph Interface des Phone (3a). Drei patentierte Technologien, darunter zweifarbige, im Spritzguss gefertigte Lampenschirme, sorgen dabei für gleichmäßige Lichtverteilung ohne Lichtlecks oder gelbliche Ränder, damit Benachrichtigungen auch bei hellem Sonnenlicht klar erkennbar bleiben. Die Glyph Bar kann zudem als sanftes Aufhelllicht für Fotos und Videos genutzt werden. Intelligente Benachrichtigungen werden über Fortschritthinweisen sichtbar, etwa für Anrufe, Nachrichten, Ladevorgänge, Timer und mehr. Individuelle Lichtsequenzen für Kontakte und Benachrichtigungen, kombiniert mit Nothings Signature Sounds, machen wichtige Benachrichtigungen zu ausdrucksstarken, spielerischen Mustern und reduzieren gleichzeitig Ablenkungen.

Phone (4a) Pro setzt mit einer Glyph Matrix auf Premium-Niveau neue Maßstäbe, bestehend aus 137 Mini-LEDs. Obwohl weniger LEDs verwendet werden als zuvor, deckt die Matrix eine 57 % größere Fläche ab und ist bis zu 100 % heller mit rund 3.000 Nits. Auch ohne einen Glyph Button werden beliebte Glyph Toys wie Battery, Timer, Digital Clock, Solar Path und Glyph Mirror vollständig unterstützt, in das Always-On-Erlebnis der Glyph Matrix. Personalisierung bleibt zentral, Nutzer*innen können individuelle Lichtmuster für Anrufe, Kontakte und Benachrichtigungen zuweisen. Die weiterentwickelte Glyph Matrix reduziert Ablenkungen und verwandelt Benachrichtigungen in funktionale oder spielerische Lichtmuster, damit nichts Wichtiges verpasst wird.

Nothing OS

Nothing OS ist klar, bewusst gestaltet und wirklich hilfreich. Es sieht nicht nur schön aus, sondern läuft schnell, ohne hektisch zu sein und passt sich an, ohne zusätzlichen Aufwand zu erzeugen.

Nothing OS 4.1 basiert auf Android 16 und bietet eine aufgeräumte Oberfläche mit neu gestalteten Icons, einem überarbeiteten Sperrbildschirm und verbessertem Dark Mode. Multitasking wird einfacher durch schwebende Apps und anpassbare Quick Settings, während Widgets flexibler sind als je zuvor. Das KI-Dashboard bietet präzise Kontrolle über KI-Funktionen. Systemoptimierungen im Hintergrund machen das System flüssiger und schneller und die Kamera- und Galerie-App wurden weiter verbessert. Personalisierung umfasst nun auch das Ausblenden von Apps sowie das Erstellen von Widgets über Playground, damit Nutzer*innen produktiv, kreativ und jederzeit in Kontrolle bleiben.

NOS 4.1 bringt zudem einen lebendigen, individuell anpassbaren Sperrbildschirm, zwei Widgets mit Fokus auf Entspannung sowie verbesserte Live Notifications. Verfeinerte Animationen und schnellere App-Starts machen jede Interaktion mühelos und besonders intuitiv. NOS 4.1 baut auf Nothing OS 4.0 auf und liefert ein smarteres, flüssigeres und persönlicheres Erlebnis, das informiert, entspannt und konsequent die Kontrolle bei Nutzer*innen belässt. Nothing garantiert drei Jahre Android-Updates sowie sechs Jahre Sicherheitsupdates. Nothing KI macht den Alltag einfacher, strukturierter und inspirierender.

Nothing's Essential Tools unterstützen jeden Alltag. Essential Search bietet über ein Keyword sofortigen Zugriff auf Informationen über mehrere Apps hinweg. Essential Memory personalisiert Ergebnisse basierend auf Aktivität und gespeicherten Memories. Darüber hinaus ermöglicht Playground, eigene Essential Apps ohne Programmierkenntnisse zu erstellen und auf dem Homescreen zu teilen, mit KI, die Ideen schnell in nützliche Tools verwandelt. Nothing KI macht das Smartphone smarter, persönlicher und noch intuitiver.

Erstmals unterstützt Essential Space Cloud-Zugriff und ermöglicht so eine nahtlose Nutzung über mehrere Plattformen hinweg, etwa Smartphones, Desktops und Laptops.

Ein Display auf Flaggschiff-Niveau

Phone (4a) Pro verfügt über ein 6,83-Zoll-AMOLED-Display mit 1,5K-Auflösung, 450 ppi und einer Bildwiederholrate von 144 Hz, für besonders flüssige Interaktionen. Mit einer Spitzenhelligkeit von bis zu 5.000 Nits ist es das bislang hellste Display eines Nothing-Smartphones, und stellt Ultra HDR-Fotos und -Videos mit starkem Kontrast präzise dar. Gamer profitieren von 2.500 Hz Touch Sampling für unmittelbare Reaktionen, und 2160 Hz PWM Dimming sorgt für angenehmes Sehen bei wenig Licht. Corning Gorilla Glass 7i schützt zuverlässig und verbindet starke Performance mit Alltagstauglichkeit.

Phone (4a) verfügt über ein 6,78-Zoll-AMOLED-Display mit 1,5K-Auflösung (1224 × 2720) und 440 ppi und liefert über die gesamte Fläche außergewöhnliche Detailtiefe. Mit bis zu 4.500 nits (HDR) und 1.600 nits (HMB) bleiben Inhalte auch bei direkter Sonneneinstrahlung klar erkennbar, während Ultra HDR-Fotos und -Videos mit brillanten Highlights und tiefen AMOLED Schwarztönen besonders lebendig wirken. Eine adaptive 120 Hz Bildwiederholrate und 2500 Hz Touch Sampling sorgen für flüssige Interaktionen und schnelle Reaktionen, während die 2160 Hz PWM Dimming die Augenbelastung reduziert. Das Display wird durch Corning Gorilla Glass 7i geschützt, doppelt so kratzfest wie das Cover Glass der vorherigen Generation, und übersteht Stürze aus 1 Meter Höhe. Dadurch kann das Smartphone problemlos mit der Vorderseite nach unten abgelegt werden, während das transparente Design und die Glyph Bar voll zur Geltung kommen.

Snapdragon Performance der neuesten Generation

Phone (4a) Pro wird vom Snapdragon 7 Gen 4 angetrieben und liefert 27 % schnellere CPU, 30 % bessere Grafikleistung und 65 % stärkere KI-Fähigkeiten. In Kombination mit LPDDR 5X-Arbeitsspeicher und UFS 3.1 Speicher, sorgt es für besonders flüssiges Wechseln der Apps und schnellen Starts, mit bis zu 100 % schnelleren Speicheroperationen und 147 % schnelleren Lesezugriffen. Die Qualcomm KI-Engine der siebten Generation unterstützt generative KI direkt auf dem Gerät und bringt die Performance näher an Snapdragon 8 Series Geräte. Mit Gaming Support wie BGMI bei 120 Hz und PUBG bei 90 Hz meistert Phone (4a) Pro Aufgaben mit hoher Geschwindigkeit und Reaktionsstärke.

Phone (4a) wird vom Snapdragon 7s Gen 4 angetrieben und bietet 7 % schnellere CPU und Grafikleistung sowie 10 % bessere Energieeffizienz als sein Vorgänger. In Kombination mit LPDDR, 4X-Arbeitsspeicher und UFS 3.1 Speicher liefert es deutlich höhere Datengeschwindigkeiten. Die KI Leistung ist bis zu 92,5 % schneller als beim Phone (2a) und nutzt Snapdragon Neural Intellect sowie die Qualcomm KI-Engine der sechsten Generation. Beim Gaming sorgt das für flüssige Performance, BGMI läuft mit 120 Hz und PUBG mit 90 Hz.

Ausdauer für den ganzen Tag

Die Phone (4a) Serie wird von einem 5.080 mAh Akku betrieben und unterstützt bis zu 17 Stunden gemischte Nutzung für Musik, Video, Gaming und Messaging. 50W Schnellladen lädt den Akku in nur 30 Minuten auf 60 %. Das ist nahezu 10 % schneller als bei der Phone (2a) Serie. Ein Battery Health Management sorgt dafür, dass nach 1.200 Ladezyklen über 90 % der Kapazität erhalten bleiben, das entspricht mehr als drei Jahren täglichem Laden.

Der bisher niedrigste CO2 Fußabdruck

Phone (4a) Pro geht noch einen Schritt weiter und erreicht einen CO2 Fußabdruck von 50,5 kg CO2e. 46 Komponenten enthalten recycelte Materialien und machen 16,6 % des Gerätegewichts aus, darunter recycelte Kunststoffe, Aluminium, Zinn und Stahl. Die Verpackung bleibt zu über 99 % plastikfrei und die Endmontage wird vollständig mit erneuerbarer Energie betrieben.

Phone (4a) setzt einen neuen Maßstab für nachhaltige Produktion. Mit 51,13 kg CO2e erreicht es den bislang niedrigsten CO2 Fußabdruck eines Nothing Geräts. 30 Komponenten nutzen recycelte Materialien, darunter 30 % recycelter Kunststoff, 100 % recyceltes Aluminium und Zinn sowie 80 % recycelter Stahl. Über 99 % der Verpackung sind plastikfrei und die Endmontage erfolgt zu 100 % mit erneuerbarer Energie.

Community Drop zum Launch: Über 200 EUR Preisvorteil bei exklusiven Events

Zur Feier des Launchs lädt Nothing die Community am 21. März zu exklusiven Community-Drop-Events in Berlin (Deutschland), Salzburg (Österreich) und Zürich (Schweiz) ein. Neben einem besonderen Programm und einer KI-Challenge mit Nothing-Gästen haben

Besucher*innen dort die Möglichkeit, die neue Phone (4a)-Serie noch vor dem offiziellen Verkaufsstart zu erleben.

Vor Ort wird Phone (4a) Pro mit 12+256 GB zum Preis der kleineren Variante (8+128 GB) für 479 EUR angeboten. Käufer*innen erhalten zusätzlich die neuen Headphone (a) dazu. In Berlin gibt es darüber hinaus ein exklusives gebrandetes Fashion Piece.

Preis und Verfügbarkeit

Phone (4a)

Phone (4a) ist in Schwarz, Weiß und Pink in drei Varianten erhältlich:

- 8+128 GB: 349 EUR | CHF 329

- 8+256 GB (Amazon only, nur DE & AT): 389 EUR

- 12+256 GB: 429 EUR | CHF 409

Der weltweite Pre-Sale startet ab dem 5. März 2026 über nothing.tech und bei ausgewählten Handelspartnern. Der offene Verkauf beginnt am 13. März 2026.

Folgend eine Übersicht der Sales Partner von Phone (4a) in Deutschland, Österreich und der Schweiz:

- Deutschland: MediaMarktSaturn, Amazon, o2, Sparhandy, Freenet, Cyberport, Otto

- Österreich: Amazon, MediaMarkt, Etec, Cyberport

- Schweiz: Digitec, Sunrise, Interdiscount, MediaMarkt

Phone (4a) Pro

Phone (4a) Pro ist in Schwarz, Weiß und Pink in zwei Varianten erhältlich:

- 8+128 GB: 479 EUR | CHF 429

- 12+256 GB: 549 EUR | CHF 499

Der weltweite Pre-Sale für Phone (4a) Pro startet ab dem 13. März 2026 über nothing.tech und bei ausgewählten Handelspartnern. Der offene Verkauf beginnt am 27. März 2026.

Während der Pre-Sale-Phase vom 13. bis zum 27. März ist Phone (4a) Pro bei ausgewählten Partnern mit verschiedenen Launch-Angeboten erhältlich.

Folgend eine Übersicht der Sales Partner von Phone (4a) Pro in Deutschland, Österreich

und der Schweiz:

- Deutschland: o2, Otto, Amazon, MediaMarktSaturn, Sparhandy, Cyberport, Deutsche Telekom, Cyberport, Congstar, 1&1

- Österreich, Cyberport, Amazon, Media Markt, Etec, A1

- Schweiz: Digitec, Sunrise, Media Markt, Interdiscount

