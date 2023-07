Sanna Lindström GmbH

Die Liebe im Fokus: Sanna Lindström setzt starkes Zeichen durch ihre neue Brautmodekollektion 2023/24

Mönchengladbach (ots)

- Zeitlose Designs stellen die Braut und ihre Liebe wieder in den Mittelpunkt

- Ressourcenschonende Produktion der Kleider in Europa

Eine Hommage an die Schönheit der Einfachheit und die Kraft der Liebe: Die aus dem TV-Format "Zwischen Tüll & Tränen" bekannte Brautmode-Designerin Sanna Lindström hat ihre Kollektion für die nächste Saison vorgestellt. Die 14 neuen Brautkleider sollen den Fokus wieder auf das Wesentliche einer Hochzeit lenken - die Liebe zu sich selbst und dem/der Partner/-in. Eine moderne, geradlinige Schnittführung und hochwertige, fließende Stoffe treffen in den Designs auf Sannas charakteristischen ,romantisch-verspielten Stil. Neue Design-Elemente wie dezente Taschen oder royale Satinröcke verbinden sich so mit beliebten Lindström-Klassikern.

"In den letzten Jahren ging der Trend vielfach zu 'höher, schneller, weiter' - Feuerwerk und Drohne gehörten oft schon zum Standardprogramm einer Hochzeitsfeier. Auf Fotos und in den allgegenwärtigen sozialen Medien wirkt das natürlich beeindruckend. Es lenkt aber auch vom Wesen der Hochzeit ab, von der Feier der Liebe zwischen zwei Menschen und dem Versprechen, das sie sich an diesem Tag geben. Unsere neue Kollektion soll Bräute darin unterstützen, sich einen Moment zum Entschleunigen zu nehmen und sich nicht von zu hohen Erwartungshaltungen einer vermeintlich perfekten Hochzeit unter Druck setzen zu lassen", so die Schwedin. "Jede Braut ist schön - das unterstreichen unsere Kleider."

Im Sinne der Nachhaltigkeitsstrategie des aus dem TV bekannten Labels werden die Kleider so material- und ressourcenschonend wie möglich in Europa hergestellt. Sie stehen ab dem 29. Juli in allen Sanna Lindström-Ateliers sowie später in ausgewählten Partner-Ateliers zur Anprobe zur Verfügung. Termine lassen sich direkt über die Website vereinbaren.

Instagram: instagram.com/sannalindstroem

Website: www.sannalindstroem.de

