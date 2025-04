A&M Unternehmerberatung GmbH

Saisonstart für Handwerker: Diese Strategien bringen jetzt mehr Aufträge

Mit dem Frühling beginnt für viele Handwerksbetriebe die umsatzstärkste Zeit des Jahres. Ob Renovierungen, Garten- und Landschaftsbau oder Sanierungsarbeiten – die Nachfrage steigt, doch der Wettbewerb ist groß. Wer jetzt die richtigen Maßnahmen ergreift, kann sich frühzeitig Aufträge sichern und seinen Betrieb optimal auslasten. Doch welche Strategien sind wirklich effektiv?

Gerade im Frühjahr planen viele Menschen größere Projekte. Handwerksbetriebe, die sich jetzt mit gezielten Marketingaktionen, flexiblen Terminangeboten und digitalen Kundenservices positionieren, können sich von der Konkurrenz abheben und frühzeitig ihren Auftragskalender füllen. Hier lesen Sie, welche Maßnahmen Sie jetzt ergreifen sollten, um neue Kunden zu gewinnen.

Der Frühling zieht neue Kunden an

Der Frühling ist traditionell eine sehr umsatzstarke Zeit im Handwerk: Menschen möchten renovieren, sanieren, den Garten neu gestalten oder Balkone verschönern. Mit steigenden Temperaturen und besserem Wetter entstehen neue Projekte – und das bedeutet eine steigende Nachfrage. Doch: Der Wettbewerb schläft nicht. Viele Betriebe kämpfen um die gleichen Kunden. Wer frühzeitig plant und gezielt Maßnahmen ergreift, kann sich demnach nicht nur Aufträge sichern, sondern auch seine Position im Markt langfristig stärken.

Wichtig ist dabei, sich gleichermaßen an Bestands- sowie Neukunden zu richten. Bestandskunden haben den Betrieb bereits erlebt – sie kennen die Qualität, Zuverlässigkeit und den Service. Das macht sie empfänglicher für neue Angebote und verkürzt die Überzeugungsphase erheblich. Außerdem sind zufriedene Stammkunden die wohl beste Werbung für einen Betrieb. Sie empfehlen Handwerksunternehmen gerne weiter. Eine gezielte Ansprache kann indirekt auch neue Aufträge einbringen.

Auch Neukunden sind eine Investition in die Zukunft des Betriebs. Mit gezieltem Marketing lassen sich im Frühjahr vor allem neue Zielgruppen ansprechen – zum Beispiel junge Hausbesitzer oder umweltbewusste Kunden, die energieeffiziente Sanierungen planen. Es geht also immer darum, beide Gruppen anzusprechen, um das Umsatzpotenzial zu maximieren.

Attraktive Frühjahrsaktionen für potenzielle Kunden

Der Frühling eignet sich besonders gut für Aktionen. Diese erzeugen Aufmerksamkeit, wenn sie zeitlich begrenzt ("nur bis zum 15. Mai") oder von der Stückzahl her begrenzt ("nur für die ersten X Kunden") sind. Das Spiel mit Emotionen überzeugt ebenfalls viele Kunden zu einem Kauf, etwa, wenn man mit Phrasen wie "Schaffen Sie sich eine Wohlfühloase" oder "Verpassen Sie Ihrem Zuhause einen Frühjahrsglanz" wirbt. Mögliche konkrete Aktionen können Prozente auf Baustoffe und Werkzeuge sowie Dienstleistungen sein. Denkbar sind auch Frühjahrs-Checks, etwa für Solaranlagen.

Doch auch die beste Aktion führt ins Leere, wenn sie nicht korrekt kommuniziert wird. Sowohl Bestands- als auch Neukunden müssen von den Angeboten des Handwerksbetriebs hören – im besten Fall über unterschiedliche Kanäle. Über Social Media können Unternehmen beispielsweise mit kurzen Reels oder Postings auf die Aktionen aufmerksam machen. Zudem sind personalisierte Newsletter an Bestandskunden, mit Hinweis auf die Aktion, eine gute Möglichkeit, diese Gruppe zu reaktivieren. Für lokale Zielgruppen kann sich auch der Einwurf von Flyern lohnen.

Tag der offenen Tür – so wecken Aktionstage die Neugier und stärken das Vertrauen

Darüber hinaus können Handwerksbetriebe mit Events wie Aktionstagen oder einem Tag der offenen Tür Interessierte in ihren Betrieb bringen. So schafft man persönliche Nähe zu den Kunden, kann Vertrauen stärken und weckt bei den Besuchern eine Art Zugehörigkeitsgefühl. Solche Veranstaltungen fördern aber nicht nur die Kundenbindung durch den direkten Kontakt, sondern ermöglichen auch die anschauliche Präsentation von Materialien, Maschinen oder innovativen Techniken.

Außerdem bieten sie eine Bühne, um exklusive Angebote vorzustellen, die nur an diesem Tag gelten – ein starker Anreiz für Besucher, direkt vor Ort zu buchen oder sich beraten zu lassen. Gleichzeitig stärken solche Events das lokale Netzwerk, etwa durch die Einbindung regionaler Lieferanten oder Partnerfirmen. So entsteht eine gemeinschaftliche Atmosphäre, die die Position des Betriebs in der Region nachhaltig festigt.

Vertrieb groß schreiben

Nicht zuletzt muss im Frühjahr vor allem der Vertrieb eines Handwerksunternehmens konsequent geführt werden. Sonst bleiben potenzielle Aufträge ungenutzt. Entscheidend ist, dass interessierte Kunden aktiv begleitet und zum Abschluss geführt werden. Dazu gehört zum Beispiel das telefonische Nachfassen nach dem Versand eines Angebots: Ein persönliches Gespräch kann Fragen klären, Vertrauen aufbauen und die Entscheidungsfindung beschleunigen. Ebenso wirkungsvoll sind automatisierte Erinnerungsmails, die Kunden dezent daran erinnern, dass ein Angebot vorliegt oder dass ein Termin zur Beratung noch aussteht.

Auch lohnt es sich, in die Vertriebskompetenz der Mitarbeiter zu investieren – etwa durch Schulungen, in denen praxisnah vermittelt wird, wie man Kunden überzeugend anspricht, Einwände souverän behandelt und Abschlüsse gezielt herbeiführt. So wird aus einem Interessenten ein zahlender Kunde – und aus dem Vertrieb ein aktiver Wachstumsmotor.

