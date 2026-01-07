PAUL Tech AG

Partnerschaft für klimafreundliche Wärme: Fundamenta Group Deutschland und PAUL Tech starten Portfolio-Modernisierung

Mannheim/München (ots)

Fundamenta Group Deutschland AG und PAUL Tech AG erweitern ihre bestehende Zusammenarbeit durch eine strategische Kooperation zur vollständigen Dekarbonisierung eines bundesweiten Wohnportfolios. Als exklusiver Investment Advisor der FG Lux Property steuert die Fundamenta Group Deutschland die Umsetzung in einem Pilotportfolio von 380 Wohneinheiten. Im nächsten Schritt soll die Kooperation zügig auf rund 2.800 Einheiten erweitert werden.

Im Fokus stehen drei zentrale Ziele: die Reduktion von CO2-Emissionen, die Vermeidung künftig steigender CO2-Kosten sowie die Stärkung der energetischen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Bestandsimmobilien.

Ab Januar 2026 wird das Pilotportfolio mit PAUL Net Zero ausgestattet, einer integrierten Technologieplattform, die KI-gesteuerte Energieoptimierung, hocheffiziente Wärmepumpensysteme und - wo möglich - Photovoltaikanlagen verbindet. Die Dekarbonisierung erfolgt ohne zusätzliche, teure Sanierungsmaßnahmen und ohne CapEx auf Eigentümerseite, da PAUL Net Zero auf einen standardisierten und skalierbaren Modernisierungsansatz setzt. Die stufenweise Umsetzung soll die Gebäude sukzessive in höhere Energieeffizienzklassen bis hin zu A führen und damit sowohl regulatorische Anforderungen als auch die Erwartungen institutioneller Investoren erfüllen. Besonders relevant ist dabei der ESG-Artikel-8-Status (SFDR), der institutionellen Investoren eine stärkere Gewichtung nachhaltigkeitskonformer Anlagen in ihren Portfolios ermöglicht.

Knut Hink, COO der Fundamenta Group Deutschland AG:

"Für institutionelle Wohnportfolios wird Dekarbonisierung zunehmend zum wirtschaftlichen Erfolgsfaktor. Dabei setzt Fundamenta Group Deutschland auf Maßnahmen, die ökologische Wirkung und wirtschaftliche Stabilität verbinden. Die nachweisbare Verbesserung der Energieperformance ist für uns zentral. Mit PAUL Tech haben wir einen Partner, der diese Transformation im Bestand technisch zuverlässig, skalierbar und mit klaren Ergebnissen umsetzt."

Sascha Müller, CEO der PAUL Tech AG:

"Die Zusammenarbeit mit der Fundamenta Group Deutschland zeigt, wie Dekarbonisierung im Wohnbestand praktisch gelingt und die Wärmewende voranbringt. Mit PAUL Net Zero reduzieren wir Emissionen, vermeiden CO2-Kosten und erhöhen die energetische Leistungsfähigkeit ganzer Portfolien. Das Pilotportfolio ist der Ausgangspunkt für eine Skalierung, die unserem Partner Planbarkeit und messbare Fortschritte ermöglicht."

