Online-Glücksspiel / Novoline - eine Legende kehrt zurück

Novoline - eine Legende kehrt zurück

Rellingen

Mit NOVOLINE kehrt eine der bekanntesten Glücksspiel-Marken in einer digitalen Welt zurück. Denn das Online-Angebot von NOVO INTERACTIVE ist jetzt für Spieler in Deutschland live. Die Auswahl an virtuellen Automatenspielen umfasst berühmte Titel wie BOOK OF RA, LORD OF THE OCEAN und LUCKY LADY'S CHARM im Original.

NOVOLINE startet mit mehr als 100 Spielen, und weitere werden schon in naher Zukunft folgen. Neben den Blockbuster-Titeln gibt es auch neue Hits wie TWIN SPINNER SIZZLING HOT DELUXE von Greentube. Automatenspiele anderer Hersteller runden das Angebot der Website ab. Für Kunden gibt es ein Willkommens-Angebot mit 200 exklusiven Freispielen für die besten NOVOLINE-Spiele und einen Willkommens-Bonus von bis zu 500 Euro.

Alle Spiele sind bei www.novoline.de auf einer Website verfügbar, die beste Unterhaltung bietet und dabei hochwertigste Spielerschutz-Standards erfüllt. Die Anforderungen des neuen Glücksspielstaatsvertrags werden vollumfänglich umgesetzt, wie zum Beispiel: die Reality-Check-Funktion, das Einsatzlimit von einem Euro pro Spin, fünf Sekunden lange Spin-Intervalle, das monatliche Einzahlungslimit, weitere Einsatz- und Zeitlimits sowie Möglichkeiten der Spielersperre.

Möglich machte den NOVOLINE-Launch der neue Glücksspielstaatsvertrag zum 1. Juli 2021. Dieser legalisiert erstmals das Online-Glücksspiel auch in Deutschland. "NOVOLINE ist das Ergebnis von harter und herausragender Team-Arbeit. Entstanden ist ein Online-Angebot, das sich von anderen abhebt - mit Spielen, die die Gäste genauso begeistern wie bisher in den Spielhallen", sagt Oliver Bagus (Geschäftsführer bei NOVO INTERACTIVE). "Mit NOVOLINE kehrt eine Legende zurück. Aber das ist erst der Beginn einer Reise. Wir haben noch viele weitere Ideen und neue Features, die wir schon bald für den deutschen Markt bringen werden."

Einzigartig ist auch die Anmeldung für das Spielangebot von NOVOLINE. Spielgäste haben die Wahl, sich entweder direkt über www.novoline.de zu registrieren oder in einer Spielhalle in ihrer Nähe. Schon heute bieten bundesweit rund 1.500 Spielhallen an, sich vor Ort für NOVOLINE anzumelden.

Über NOVO INTERACTIVE:

NOVO INTERACTIVE ist eine Tochtergesellschaft von LÖWEN ENTERTAINMENT. Das Unternehmen mit Sitz in Schleswig-Holstein verantwortet die Online-Glücksspielangebote der LÖWEN-Gruppe. Seit 2017 bietet NOVO INTERACTIVE unter der Marke ADMIRALBET Online-Sportwetten an. Das Unternehmen zählt zu den ersten, die eine deutsche Lizenz zum Veranstalten von Sportwetten erhalten haben. Zudem bietet NOVO INTERACTIVE seit Juli 2021 virtuelles Automatenspiel unter der Marke NOVOLINE an.

