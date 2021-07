Lacework

Cloud-Sicherheitsanbieter Lacework kündigt Expansion in EMEA an

München (ots)

Global steigende Nachfrage nach Machine-Learning-Schutz für Cloud und Container

Lacework verdreifacht Umsatz- und verfünffacht Neukundenwachstum. Unternehmen setzen verstärkt auf neue verhaltensbasierte Sicherheit für komplexe Cloud-Umgebungen.

Lacework, der Sicherheitsanbieter für die Cloud, erweitert seine Geschäftsaktivitäten in Deutschland und der gesamten Region EMEA. Seit der Markteinführung im Jahr 2015 konnte das Unternehmen ein sehr schnelles, durchgängiges Wachstum verzeichnen. Basis hierfür ist der Lacework Polygraph, ein grundlegend neuer Technologieansatz für die Datenerfassung und Sicherheitsanalyse in hoch komplexen Cloud-Umgebungen. Eine steigende Kundenzahl setzt auf Lacework-Lösungen, um einzigartige Sichtbarkeit aller Cloud-Entitäten zu erzielen - über alle Applikationen, Anwender, Netzwerke, Container und Prozesse im Rechenzentrum hinweg. Dies ermöglicht den schnellen Schutz von Code, Containern und Cloud, sodass die Entwicklung beschleunigt wird.

Die EMEA-Expansion folgt auf durchgehendes Umsatzwachstum in acht aufeinanderfolgenden Quartalen sowie auf das bislang erfolgreichste Quartal (Q1 2021) und eine Finanzierung in Höhe von 525 Millionen US-Dollar durch Sutter Hill Ventures und andere führende Investoren im Januar.

Investition in EMEA: Europäische Zentrale und Rechenzentrum bei AWS Frankfurt

Lacework treibt den Ausbau seiner EMEA-Aktivitäten mit erheblichen Investitionen voran. In Europa ist das Unternehmen bereits mit einer Zentrale in Dublin sowie Regionalbüros in Deutschland (München) und weiteren Ländern vertreten. Das Hosting der Lacework Lösungen erfolgt über AWS in Frankfurt, um so die speziellen Datenschutzanforderungen europäischer Kunden noch besser adressieren zu können.

Vertrieb, Marketing und Customer Success wurden durch wichtige Personalentscheidungen strategisch verstärkt, darunter die Ernennung von Ryan Sheldrake zum EMEA Field CTO. Darüber hinaus hat Lacework sein Führungsteam durch Mike Staiger als CFO und David Hatfield als CEO erweitert. Hatfield war zuvor erfolgreich als President von Pure Storage, Inc. tätig. In acht Jahren führte er dieses Unternehmen von der Gründung bis zu einem Umsatz von mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar.

Sicherheitstrend Automation: Cloud-Komplexität nicht manuell beherrschbar

Laut Prognosen von IDC werden Organisationen bis 2023 rund 218 Milliarden US-Dollar für Infrastructure-as-a-Service und Platform-as-a-Service ausgeben. Das Volumen der Cloud-Sicherheit wird von IDC dabei auf mehr als 12 Milliarden US-Dollar geschätzt. Sicherheitsteams und Entwickler, die Anwendungen in der Cloud bauen und bereitstellen, müssen permanent wachsende Datenmengen und eine Flut von Alarmen bewältigen. Mit Lacework können traditionelle, fragmentierte Sicherheitsprodukte jetzt durch eine einfach zu handhabende Best-of-Breed-Plattform abgelöst werden. Vor dem Hintergrund des anhaltenden, europaweiten IT-Fachkräftemangels sind automatisierte Sicherheitslösungen daher perfekt positioniert, um überlastete IT- und Sicherheitsteams zu unterstützen.

Bernd Mährlein, Lacework Area Director Central Europe, kommentiert: "Lacework ist ein ganz besonderes Unternehmen, das sich in einer sehr spannenden Phase des Wachstums und der Produktentwicklung befindet. Wir freuen uns drauf, unsere Reichweite und unsere Aktivitäten auf die Region EMEA auszuweiten. Digitale Unternehmen sollten nicht zwischen Innovation, Geschwindigkeit und Sicherheit wählen müssen. Mit Lacework sind keine Kompromisse mehr erforderlich. Unser Team hat mit großem Einsatz eine fortschrittliche Plattform entwickelt, die für Anwender einfach zu handhaben ist und eine Automation der Cloud-Sicherheit im großen Maßstab ermöglicht. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, die sichere Cloud-Revolution zu starten."

Machine Learning reduziert False Positives um bis zu 98 Prozent

Mithilfe von Lacework erkennen und verstehen Unternehmen die Veränderungen ihrer Cloud-Umgebung in jeder Größenordnung. Manuelle Eingriffe oder die Definition von Regeln sind überflüssig. Auf Basis umfassender Sichtbarkeit, Kontextinformationen und Telemetrie können Kunden ihre Cloud Security Posture zielsicher bewerten, Compliance nachweisen, Workloads schützen und Anomalien aufklären. Lacework identifiziert und versteht Bedrohungen in Cloud-Applikationen und -Infrastrukturen. Durch Einsatz von Machine Learning und Automation können die immensen Sicherheitsdaten verarbeitet werden, die bei der Aufzeichnung und Analyse der dauernden Veränderungen in der Cloud anfallen. Im Ergebnis sind Kunden so in der Lage, False Positives um bis zu 98 Prozent zu reduzieren und die für Nachforschungen benötigte Zeit um bis zu 90 Prozent zu senken. Zudem können Lacework Kunden in der Regel zwei bis vier Punktlösungen ablösen, was zu vereinfachten Umgebungen und einem überzeugenden ROI beiträgt.

Stephen Carl, CTO bei Sliide, kommentierte: "Als schlankes, Cloud-natives Technologieunternehmen war Sliide auf der Suche nach Werkzeugen, mit denen unser DevOps-Team die Plattform skalieren kann, ohne sich Gedanken über die Erkennung von Schwachstellen und anderen Bedrohungen machen zu müssen. Die Lösung von Lacework führte zunächst ein initiales Audit unserer Umgebung durch und bestätigte den Gesundheitszustand sowie den AWS Well-Architected-Status. Danach begann das aktive Monitoring und die Alarmierung bei irregulären oder ungewöhnlichen Aktivitäten. Mit dem Dashboard können wir nicht nur gewährleisten, dass wir alle Vorgänge im Griff haben, sondern dies auch Partnern oder Investoren gegenüber demonstrieren."

Channel-Partner: "Lacework Plattform ist einzigartig"

Das Partner-Ökosystem von Lacework unterstützt Kunden bei Implementierung und Management der Sicherheit in dynamischen Cloud-Umgebungen. Damit sind die Partner von entscheidender Bedeutung für den anhaltenden Erfolg von Lacework. Das Unternehmen wird dementsprechend seine Channel- und Technologiepartnerschaften in EMEA weiter ausbauen. Vor kurzem wurde bereits die Zusammenarbeit mit MBA IT bekanntgegeben. Der etablierte Partner für IT-Lösungen und -Services unterstützt Kunden bei der Navigation durch aktuelle und neu aufkommende Technologieoptionen, mit denen Unternehmen ihre Geschäftsziele besser erreichen können.

Guy Brandon, CEO und Gründer von MBA IT, kommentierte: "MBA ist ein Trusted Advisor für viele zukunftsorientierte Organisationen, die stark in die Cloud investieren. Der disruptive Ansatz von Lacework bietet unserer Ansicht nach eine großartige Lösung für überlegene Sichtbarkeit und den langfristigen Schutz der kritischen Workloads unserer Kunden.

Die Plattform von Lacework ist einzigartig unter den Angeboten von Cloud-Sicherheitsanbietern. Sie schützt nicht nur Container-Workloads, sondern auch die Cloud-Infrastruktur, auf der sich die Container befinden. Durch Tool-Konsolidierung und Automation der Sicherheitspolicy wird das Management vereinfacht und ein überzeugender ROI erzielt, unabhängig von AWS, GCP oder Azure.

Lacework hat hier einen echten Vorsprung und wir freuen uns darauf, zusammen noch mehr Kunden bei der Vereinfachung ihrer Cloud-Sicherheit zu helfen."

Über Lacework

Lacework ist das Sicherheitsunternehmen für die Cloud. Die Lacework Cloud Security Platform wird as-a-Service angeboten und bietet Bedrohungsidentifikation von der Build- bis zur Laufzeit, verhaltensbasierte Erkennung von Anomalien sowie Cloud-Compliance über AWS-, GCP-, Azure- und Kubernetes-Services, Workloads und Container hinweg. Unternehmen auf der ganzen Welt vertrauen auf Lacework, um ihre Kosten und Risiken zu senken und unnötige Aufwände, Regel-Definitionen und ungenaue Alarme zu eliminieren. Lacework wurde 2015 gegründet und wird von Sutter Hill Ventures, Snowflake Ventures, Altimeter Capital, AME Cloud Ventures, D1 Capital Partners, Coatue, Dragoneer Investment Group, Liberty Global Ventures, Spike Ventures, Tiger Global Management und dem Webb Investment Network (WIN) unterstützt. Das Unternehmen hat seinen Sitz in San Jose, Kalifornien. Weitere Informationen unter https://www.lacework.com.

Original-Content von: Lacework, übermittelt durch news aktuell