Erste Förderungstranche des GAIA-X-Wettbewerbs bewilligt - KI-Kompetenz aus Osnabrück macht mittelständische Kfz-Werkstätten fit für den digitalen Wettbewerb

"KI wird der neue Turbo im Werkstattmotor", Prof. Dr. Marco Barenkamp

Die Osnabrücker LMIS AG gehört als Konsortialführerin des Projektes AW4.0 (Autowerkstatt 4.0) zu den Gewinnern der ersten Bewilligungstranche des vom Bundeswirtschaftsministerium ausgerichteten GAIA-X Förderwettbewerbs. GAIA-X ist ein von Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung getragenes Projekt zum Aufbau einer sicheren, leistungs- und wettbewerbsfähigen Dateninfrastruktur in Europa. Die insgesamt 16 Gewinnerkonsortien wurden in dieser Woche durch die Bundesnetzagentur bekanntgegeben.

Mit dem Projekt AW4.0 soll eine Plattform für den vertrauenswürdigen Austausch von Daten und KI-Modellen in der mittelständischen Werktstattbranche geschaffen werden. Kfz-Werkstätten und Messsystemanbieter werden über GAIA-X zu einem Innovations- und Wertschöpfungsnetzwerk verknüpft. Herkömmliche proprietäre Diagnosesysteme können angesichts der hohen Komplexität der Baugruppen und integrierten Regelungstechnik moderner Fahrzeuge oftmals nur den Austausch empfohlener Komponenten anweisen, die eigentliche Fehlerursache bleibt jedoch oft unerkannt. Mithilfe einer KI-gestützten differenzierten Diagnostik sind entscheidende Verbesserungen möglich: Die zielgerichtete Fehlersuche wird erleichtert und der Ressourcen- und Zeiteinsatz in der Kfz-Reparatur nachhaltig reduziert, es entsteht ein intelligentes Diagnosesystem, das über die beteiligten Werkstätten in die Breite getragen wird.

Die LMIS AG arbeitet in diesem Projekt mit Partnern aus Wissenschaft und Kfz-Zulieferindustrie zusammen. Prof. Dr. Marco Barenkamp, Gründer und Vorstandsvorsitzender des Unternehmens, freut sich: "Die GAIA-X Welt in Deutschland spielt sich dank dieser Projektentscheidung jetzt auch ganz wesentlich in Osnabrück ab. Wir sind stolz und freuen uns, unsere KI-Kompetenz in einem für Deutschland und Europa wichtigen Projektverbund ausspielen und so aktiv zu mehr Innovation und Effizienz im Mittelstand beitragen zu können. KI fungiert dabei als neuer Turbo im Werkstattmotor und Osnabrück wird in diesem Bereich endgültig zum 'place to be'".

