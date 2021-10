Dr. Marcus Reinberg

Marcus Reinberg gibt Einschätzung zur Zukunft von Kryptowährungen

Hamburg (ots)

Galten sie früher als mystisches Element auf dem Handelsmarkt, sind dezentralisierte digitale Währungen heute ein Megatrend. Als im Jahr 2009 mit dem Bitcoin die erste Kryptowährung startete, ging wohl niemand von einem solchen Erfolg aus: Derzeit sind weltweit mehrere Tausend Kryptowährungen im Umlauf. Rechtsanwalt Marcus Reinberg liefert einen Einblick in die Welt des dezentralen Finanzsystems - und wagt einen Zukunftsausblick.

Vor- und Nachteile von Kryptowährungen

Rechtsanwalt Marcus Reinberg sieht die entscheidenden Vorteile der dezentralisierten Währung vor allem in der schnellen und unkomplizierten Transaktionsmöglichkeit, die besonders für viele Verbraucher und eigentlich auch für die Finanzwirtschaft im digitalen Zeitalter von Relevanz ist. Ohne auf komplexe Bankeinrichtungen angewiesen zu sein, kann Krypto-Geld auch auf internationaler Ebene kostengünstig und praktisch in Echtzeit Peer-to-Peer transferiert werden. "Durch die Unabhängigkeit von Zentralbanken und Staaten können Kryptowährungen nicht von Geldpolitik, wie etwa künstlich niedrigen Zinsen oder Inflation beeinflusst werden. Das bietet enorm viel Sicherheit und Transparenz. Zudem hat grundsätzlich jeder Internet-User Zugang zu Bitcoins und weiteren Kryptowährungen", so Marcus Reinberg. Als bekannteste und am weitesten verbreitete Kryptowährung bietet der Bitcoin einen speziellen Vorteil: Ohne als offizielles Zahlungsmittel zu gelten, können Bitcoins aktuell gegen alle gängigen Währungen getauscht und auf zahlreichen Trading-Plattformen gehandelt werden.

Obwohl auch Geschäfte mittlerweile auf Bitcoin und andere Kryptowährungen als Zahlungsmittel setzen, hat sich das digitale Währungssystem aber noch nicht vollkommen in unserem Alltag durchgesetzt. Marcus Reinberg sieht das unter anderem in der mangelnden Akzeptanz seitens der Politik begründet: "Die Anwendbarkeit von Kryptowährungen ist nach wie vor sehr stark eingeschränkt. Sowohl die steuerliche Behandlung wie auch die Bezahlmöglichkeiten eröffnen viele, derzeit unbeantwortete Fragen", führt Marcus Reinberg an. Obwohl die Gefahr von Missbrauch in Form von Geldwäsche und kriminellen Transaktionen durch die aktuelle Gesetzeslage bereits sehr stark eingeschränkt ist, sei die Anonymität für viele Politiker weiterhin ein entscheidender Nachteil. "Zwar lässt sich der Handel schwer kontrollieren, der Zugang zu den erforderlichen Handelsplattformen ist jedoch reguliert. Das nimmt dem Umgang mit Kryptowährungen ein bisschen den ´illegalen Geruch´ und bietet die Chance für eine breitere Nutzung in der Zukunft", so Reinberg weiter.

Blockchain-Technologie als zukunftsweisender Ansatz

Der Kryptowährungsmarkt entwickelt sich rasant: Währungen tauchen auf oder verschwinden plötzlich und die Kursschwankungen sind zuweilen enorm. Bitcoin stellt die wohl bekannteste und zugleich wertvollste Kryptowährung auf dem Handelsmarkt dar: Ende August 2021 waren rund 18,8 Millionen Bitcoins im Umlauf. Als alternative Kryptowährung bzw. Altcoin hat sich vor allem Ether etabliert: Die weltweit erste programmierbare Blockchain ermöglicht etwa auch die Automatisierung von Geschäftstransaktionen mithilfe von Smart Contracts. "Die sogenannte Blockchain-Technologie erleichtert die Transaktionsaufzeichnung und Assetverfolgung in einem Unternehmensnetz erheblich. Praktisch alle Aspekte mit einem geschäftlichen Nutzen können dadurch überwacht und gehandelt werden", erklärt Marcus Reinberg. Für Verbraucher bedeutet dies zukünftig bei Nutzung der Blockchain-Technologie zum einen mehr Sicherheit und Vertrauen durch die Zuverlässigkeit der Informationen innerhalb des Netzwerks, zum anderen aber auch eine höhere Effizienz durch ein dezentral geführtes Hauptbuch ohne zeitintensive Datenabgleiche.

"Die Blockchain-Technologie gilt für mich als zukunftsweisender Ansatz. Damit Kryptowährungen noch mehr Akzeptanz erlangen und einen Weg in unseren Alltag finden, bedarf es allerdings einer Integration durch führende Unternehmen im Zahlungsbereich. Die Politik muss hier Wegweiser sein und die Anwendbarkeit von Kryptowährungen vereinfachen", so Rechtsanwalt Marcus Reinberg abschließend.

