Bernd Rathert

Trauerredner Bad Oeynhausen, Herford - Bernd Rathert findet immer die passenden Worte

Bad Oeynhausen (ots)

Der Festredner Bernd Rathert bietet Ihnen seit 1996 in verschiedenen Orten seine Fähigkeiten als Prediger an. Sein Angebot erstreckt sich über die Gebiete Osnabrück, Minden-Lübbecke, weiterhin ist er im Raum Ostwestfalen, im Raum Hannover und im Südkreis von Nienburg tätig.

Besonders im Falle, dass Sie auf der Suche nach "Trauerredner Bad Oeynhausen, Herford" sind, haben Sie mit Spezialist Bernd Rathert den goldrichtigen Partner gefunden.

Bernd Rathert ist Trauerredner, Hochzeitsredner sowie Festredner in einem. Sein vielfältiges Angebot als Hochzeitsredner für freie Trauungen steht Ihnen zur Verfügung. Durch seine Begleitung mit passenden Worten erschafft er eine feierliche Atmosphäre, welche den Wunsch von Liebenden, welche nicht kirchlich heiraten, erfüllt.

Auch als Festredner für jeden Anlass kann er gebucht werden. Egal, ob Firmenveranstaltungen, ein Jubiläum oder auch Jahrestage - der Festredner begleitet Ihre Feier mit einer emotionalen und passenden Rede, dabei sucht er stets nach den passenden Worten, um Ihrer Feier gerecht zu werden.

Ein großer Schwerpunkt liegt jedoch auf seiner Tätigkeit als Trauerredner. Für Angehörige von Verstorbenen ist es oft sehr schwierig, die richtigen Worte in ihrer Trauer zu finden. Der Spezialist für Trauerreden Bernd Rathert nimmt Ihnen diese schwere Aufgabe ab, indem er Trauerreden ganz nach Ihren Wünschen erstellt. Dabei achtet er auf das nötige Feingefühl und darauf, dass die Worte genau auf den Verstorbenen zutreffen und der Wahrheit entsprechen.

Im Vordergrund der Trauerrede steht stets der Verstorbene, sein Charakter, seine Art, zu leben und seine Wesenszüge. Der Trauerredner verdeutlicht die Lücke, welche der Verstorbene bei Angehörigen und Menschen, welche ihm nahe standen, hinterlassen hat. In einem Gespräch mit genau diesen Menschen macht er sich ein Bild des Verstorbenen, um sein Wesen in den Reden optimal zu treffen und eine ganz persönliche Rede zu erschaffen.

Zu den Leistungen gehören Aussegnungen und Verabschiedungen bei einem Haussterbefall, die Gestaltung von Trauerfeiern in einer Kapelle, im Friedwald oder Krematorium sowie die Begleitung zum Grab. Hausbesuche sind nach vorheriger Absprache ebenfalls im Leistungsspektrum des Trauerredners enthalten. Auch für Vorträge zum Thema Trauer und Tod sowie das Vorgespräch und die Beratung zu Lebzeiten gehören zu seiner Tätigkeit. Durch die Zusammenarbeit mit ortsansässigen Bestattern kann der Spezialist für Trauerreden Bernd Rathert auch die Urnenbeisetzung organisieren und begleiten.

Der Festredner verleiht Ihrer Feier genau den besonderen Moment, welcher in Erinnerung bleibt. Durch seine Arbeit als freier Prediger, weißt er als Redner viel Erfahrung auf. Er unterstützt Sie mit einer angemessenen Rede bei Hochzeiten, Jahrestagen, Jubiläen oder auch bei privaten oder geschäftlichen Anlässen. In Form eines Haus- oder Firmenbesuchs plant er Ihre Feier in allen Einzelheiten. Gemeinsam mit Ihnen erstellt er eine Rede, welche jede Feier zu einem besonderen Anlass macht. Sein Feingefühl und die Fähigkeit, immer die passenden Worte zu finden, helfen dabei ungemein.

Original-Content von: Bernd Rathert, übermittelt durch news aktuell