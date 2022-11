Getir Germany GmbH

5 Bananen für 45 Cent: Getir startet Promokampagne für frische Produkte und günstige Preise

Berlin (ots)

Getir, der Pionier der ultraschnellen Lebensmittellieferung, startet am 16.11.2022 eine Kampagne, um zwei Wochen lang mit einem unschlagbaren Angebot auf den strategischen Fokus auf frische Produkte und günstige Preise aufmerksam zu machen. Herzstück der Kampagne sind Deutschlands günstigste Bananen: bis zum 29.11.2022 gibt es an allen Getir-Standorten 5 Bananen zum Preis von 45 Cent.

Sven-Joachim Irmer, Unternehmenssprecher von Getir Germany, erklärt: "Unsere Mission ist es, frische Produkte zu fairen Preisen in Minuten zu liefern. Mit dieser zweiwöchigen Kampagne unterstreichen wir unseren Anspruch, bedingungslos für Frische & Qualität zu stehen."

Für viele Menschen in Deutschland seien die steigenden Lebensmittelpreise derzeit eine besondere Herausforderung. Da sei es für Lebensmittellieferdienste besonders wichtig, mit einem positiven Beispiel voranzugehen und im Rahmen von Sonderaktionen gerade frische Produkte so günstig anzubieten, dass alle Kund:innen davon profitieren könnten, ergänzt Irmer.

Welche Produkte als nächstes deutschlandweit zu Niedrigstpreisen angeboten werden sollen, will Getir indessen noch nicht verraten. "Wir sind gespannt, wie die Aktion von unseren Kund:innen angenommen wird und hoffen, dass in allen Städten in denen Getir aktiv ist ab morgen erstmal frische Bananen auf den Frühstückstischen und in den Obstkörben landen", erklärt Sven-Joachim Irmer.

Über Getir

Getir ist der Pionier der ultraschnellen Lebensmittellieferung. Das Tech-Unternehmen ist in den Bereichen Einzelhandel und Logistik tätig und hat die Zustellung auf der letzten Meile mit seinem Angebot "Lebensmittel in Minuten" revolutioniert und bietet seinen Kunden rund 2.000 Artikel des täglichen Bedarfs an.

Getir wurde 2015 in Istanbul gegründet. Seit 2021 ist das Unternehmen auch in Großbritannien, den Niederlanden, Deutschland, Frankreich, Spanien, Portugal, Italien und den Vereinigten Staaten tätig.

Original-Content von: Getir Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell