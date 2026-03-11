Korian Stiftung

Korian Stiftungsaward 2026 geht an "Rollstuhl-Erlebnisreisen GIAMBO gUG"- innovative Reisen für Menschen mit Assistenzbedarf

Bild-Infos

Download

München (ots)

Der diesjährige Korian Stiftungsaward für Vielfalt und Respekt in der Pflege geht an die Rollstuhl-Erlebnisreisen GIAMBO gUG aus Hamburg. Die Korian Stiftung für Pflege und würdevolles Altern zeichnet die Initiative für ihre innovative Arbeit aus. Rollstuhl-Erlebnisreisen GIAMBO ermöglicht pflegebedürftigen Menschen mit Mobilitätseinschränkungen kostenfreie Reisen und kulturelle Teilhabe, die weit über klassische Pflegeangebote hinausgehen.

"Rollstuhl-Erlebnisreisen GIAMBO zeigt eindrucksvoll, wie vielfältig Pflege und Teilhabe sein können. Hier wird Pflege nicht nur geleistet, sondern als Begleiter von Lebensqualität, kultureller Teilhabe und Selbstwirksamkeit verstanden: ein sehr wertschätzender und personenzentrierter Blick auf Menschen mit Assistenzbedarf," so Elisabeth Scharfenberg, Vorständin der Korian Stiftung.

Die gemeinnützige Initiative bietet sowohl Tagesausflüge in Norddeutschland als auch mehrtägige Reisen nach Hamburg für Menschen mit Pflegegrad 3 bis 5, die auf Grundsicherung oder vergleichbare Leistungen angewiesen sind. Examinierte Pflegekräfte begleiten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und gehen auf individuelle Wünsche ein.

"Für uns ist der Rollstuhl kein Hindernis, sondern ein Reisemittel. Wir möchten, dass Menschen mit Assistenzbedarf aktiv am kulturellen Leben teilhaben und ihre eigenen Sehnsuchtsorte erleben können. Und das unabhängig von finanziellen oder körperlichen Einschränkungen," erklärt Heiko Reh, Geschäftsführer und Hauptpflegekraft bei Rollstuhl-Erlebnisreisen GIAMBO gUG.

Die Jury würdigte insbesondere den innovativen Ansatz der Initiative: Pflege neu denken, interkulturelle Begegnungen ermöglichen und soziale Teilhabe fördern. Rollstuhl-Erlebnisreisen verbinden Pflege, Kultur und Begegnung zu einem ganzheitlichen Ansatz, der nachhaltig wirkt: für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, für das Fachpersonal und damit auch für die gesamte Pflegepraxis.

Die feierliche Preisverleihung findet am 21. April 2026 im Rahmen der ALTENPFLEGE Messe in Essen statt. Der Korian Stiftungsaward ist mit 2.000 Euro dotiert und wird bereits zum 6. Mal vergeben.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.korian-stiftung.de/korian-stiftung-award

Über die Korian Stiftung für Pflege und würdevolles Altern

Die 2020 gegründete gemeinnützige Korian Stiftung für Pflege und würdevolles Altern hat sich zum Ziel gesetzt, die Entwicklung der Altenpflege und des Gesundheitswesens zu fördern, ebenso wie Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Wissenschaft und Forschung auf dem Gebiet der Pflege und Medizin. Im Fokus stehen dabei alle in der Pflege tätigen Personen, für die Angebote entwickelt werden, die ihre körperliche wie mentale Gesundheit stärken. Auf diese Weise werden auch Pflegebedürftige mitbedacht. Würde, Anerkennung und Respekt für alle Seiten - das ist das ganzheitliche Motto der Stiftung.

Original-Content von: Korian Stiftung, übermittelt durch news aktuell