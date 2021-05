Farbfilm GmbH

Fehlt nur noch das Popcorn/ Filmpremieren im Lieblingssessel

Ein Audio

Beitrag_FehltNurNochDasPopcorn.mp3

MP3 - 3,1 MB - 01:41 Download

Berlin (ots)

Gesellige Restaurantbesuche, entspannte Einkaufsbummel oder ein gemütlicher Cafe mit Freunden. Wird unser Leben heutzutage noch von Inzidenzwerten und möglichen Impfterminen geprägt, wünscht sich jeder ein Stück Normalität zurück. Wir haben uns umgehört, was die Menschen bewegt:

"Das erste, was ich diesen Sommer machen möchte, ist mit meinen Freunden an den See fahren!" (0'05")

"Ich vermisse total die Livemusik. Endlich wieder auf Konzerte gehen!" (0'07")

"In einem Wort: Kino! Das Feeling fehlt mir einfach!" (0'09")

Nicht nur Konzertveranstalter oder Gastronomen leiden unter den Corona-Auflagen. Besonders das Kino hat mit der aktuellen Situation zu kämpfen. Denn selbst wenn Hollywood Blockbuster über die großen Streamingportale den Weg zu uns finden, so sind es doch die einheimischen Produktionen, die auf die Öffnung der Kinosäle warten. Das auf deutschsprachige Filme spezialisierte Online-Kinoportal "alleskino.de" schafft jetzt Abhilfe. Hier kann man die langersehnten Filme ganz unkompliziert leihen und anschauen. Oder wie eine Kinogängerin treffend bemerkt:

"Ich würd' sagen, da fehlt nur noch das Popcorn." (0'03")

Eine der ersten Veröffentlichungen ist das preisgekrönte Filmdrama "Kids Run" von Barbara Ott, dass ab dem 03. Juni online und bald im Kino zu sehen ist.

Eine gelungene Lösung. Vor allem wenn man bedenkt, dass ein Teil der Einnahmen an die Kinos selbst geht. Oder um mit den Worten von Hauptdarsteller Jannis Niewöhner zu sprechen, der seinen Großvater zitiert:

"Man kann nicht anders machen, als da ist." (0'03")

Weitere Informationen zu "Kids Run" gibt's wie immer im Internet unter www.alleskino.de

Original-Content von: Farbfilm GmbH, übermittelt durch news aktuell