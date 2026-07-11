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Merino knockt nach Portugal auch Belgien aus und bucht Spanien das Halbfinale gegen Frankreich: "Es gibt keine Zufälle, oder?"

München (ots)

Spanien steht erstmals seit 2010 wieder im Halbfinale einer Weltmeisterschaft! Und mal wieder heißt der Unterschiedsspieler Mikel Merino. Erneut eingewechselt stand der Ex-Dortmunder nur 115 Sekunden auf dem Platz und erzielte mit seinem zweiten Ballkontakt in der 88. Minute den Siegtreffer - wie bereits vergangenen Montag gegen Portugal: "Wie soll es mir gehen? Ich bin sehr glücklich, sehr zufrieden. Ich habe es einmal gemacht und da habe ich gedacht, es kommt nicht nochmal vor. Und jetzt noch einmal. Es gibt keine Zufälle, oder?", freut sich der Mittelfeldspieler, inzwischen bei Champions-League-Finalist Arsenal unter Vertrag. Für Merino ist es der dritte Treffer bei einem großen Turnier - und das dritte Siegtor in einer K.O.-Runde: 119. Minute bei der EM 2024 gegen Deutschland, 90.+1 gegen Portugal, 88. Minute gegen Belgien.

Bitter für die Belgier: 20 Minuten vor Schluss verletzte sich Thibaut Courtois und verließ unter Tränen den Platz. Noch bitterer: Stellvertreter Senne Lammens, der Stammtorhüter von Manchester United, patzte vor Merinos Treffer und ließ einen haltbaren Cubarsi-Schuss aus der Distanz abprallen. MagentaTV-Expertin Tabea Kemme nimmt auch Belgiens Defensive in die Verantwortung: "Er (Lammens) hat vorher nur zwei Länderspiele gehabt und das waren Testspiele. WM-K.O.-Runde war auch neu für ihn. Das ist für alle neu gewesen. Da gilt es, sich zu sortieren, ihm das Leben leicht zu machen, einfache Bälle zu spielen. Aber sowas wie den Schuss von Cubarsi musst du vorher schon wegverteidigen. Dann kommt es nicht zu dieser Situation."

Am kommenden Dienstag, ab 19.30 Uhr live bei MagentaTV, trifft Spanien im Halbfinale somit auf Frankreich, das sich souverän 2:0 gegen Marokko durchsetzte. Kemme freut sich schon: "Ein Zuckerschlecken, diese Begegnung!"

Nachfolgend Clips und Stimmen zum Viertelfinale zwischen Spanien und Belgien. Bei Verwendung bitte MagentaTV als Quelle angeben. Weiter geht's am Samstag, ab 22.00 Uhr mit dem MagentaTV-Exklusivspiel zwischen Norwegen und England. Alle WM-Spiele gibt es nur bei MagentaTV.

Spanien - Belgien 2:1

Fußball ist ein einfaches Spiel: 22 Mann jagen einen Ball für 90 Minuten - und am Ende trifft Mikel Merino. So oder so ähnlich lautet dieser Tage Paragraph 1 des spanischen Fußballgesetzes. Nach seinem Siegtor gegen Belgien in der 88. Minute steht der Ex-Dortmunder bei drei Treffern in großen Turnieren: Gegen Deutschland bei der EM 2024 in Minute 119, diesen Montag in Minute 90.+1 gegen Portugal und jetzt im Duell mit Belgien. Kleiner Wermutstropfen für Spanien: Mit dem Ausgleichstreffer von Charles De Ketelarere endet die Serie ohne Gegentor nach 649 Minuten. Zudem ist es Spaniens erster Gegentreffer in der K.O.-Runde einer WM aus dem Spiel heraus seit Zinedine Zidane im Juni 2006 in Hannover. Großer Wermutstropfen für Belgien: Torhüter Thibaut Courtois musste verletzt ausgewechselt werden. Stellvertreter Senne Lammens patzte zudem vor dem Siegtreffer und ließ einen Cubarsi-Schuss abprallen, den Merino verwertete. Im Halbfinale trifft Spanien jetzt auf Frankreich.

Mikel Merino, Siegtorschütze Spanien: "Wie soll es mir gehen? Ich bin sehr glücklich, sehr zufrieden. Ich habe es einmal gemacht und da habe ich gedacht, es kommt nicht nochmal vor. Und jetzt noch einmal. Es gibt keine Zufälle, oder? Es ist wieder passiert. Ich bin sehr, sehr glücklich."

...dazu, dass er nach dem Spiel gegen Portugal gesagt hat, er gewöhnt sich an seine Siegtreffer: "Ich hoffe, schon. Wir werden sehen, was passiert. Wir haben noch zwei Spiele, die anstehen, um Weltmeister zu werden."

...dazu, dass Spanien erstmals seit 2010 wieder in einem WM-Halbfinale steht: "Es ist etwas, das für das ganze Land gut ist. Es zeigt auch, wie schön der Fußball ist, den Spaniern die ganze Freude zu geben und der ganzen Welt."

...zum Halbfinale gegen Frankreich: "Man kann es nicht erwarten. Das sind die zwei besten Mannschaften."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=cTVQUEMvbTQvb3ZWK0FySkttOG1kbTQ4S3BWVzJTUlZnalV3YTlLVmtXRT0=

Rudi Garcia, Trainer Belgien: "Zwischen Youri Tielemans, der nicht anfangen konnte und Thibaut Courtois, der sich verletzt hat, Kevin De Bruyne, der nicht weitermachen konnte. Das war nicht wirklich vorteilhaft für uns. Das Ergebnis war sehr knapp. Zumindest wären wir fast in die Verlängerung gekommen. Wir waren mit Spanien auf Augenhöhe. Wir hatten Hoffnung, vor allem, als wir ausgeglichen haben. Aber die großen Spiele entscheiden sich in den Details. Wir stehen natürlich alle zusammen mit unseren Spielern. Natürlich kann man ein paar Fehler im Spiel machen. Gegen so eine Mannschaft darf man keine Geschenke machen, darf man keine Fehler machen. Leider sind wir so ausgeschieden. Das ist eine Lektion für unsere Jüngsten. Sie sind noch voller Enthusiasmus. Sie müssen ebenfalls einen kühlen Kopf bewahren. Ich glaube, dass unsere Spieler gezeigt haben, dass Belgien eine tolle Mannschaft bei dieser WM war. Das Abenteuer wäre fast weitergegangen, leider nicht."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bmVlQkZZL1owd2FNeEFUMDVKZzdDblBQMDN6bjNBaEJnUUdiWnVsZXdFTT0=

Tabea Kemme, MagentaTV-Expertin, zum spanischen Siegtreffer: "Ich war in der Verteidigerinnenrolle. Erstmal musst du dich setteln. Eine neue Situation, wie du sie sonst nur trainierst, aber nie im Wettkampf hast. Er (Lammens) hat vorher nur zwei Länderspiele gehabt und das waren Testspiele. WM-K.O.-Runde war auch neu für ihn. Das ist für alle neu gewesen. Da gilt es, sich zu sortieren, ihm das Leben leicht zu machen, einfache Bälle zu spielen. Aber sowas wie den Schuss von Cubarsi musst du vorher schon wegverteidigen. Dann kommt es nicht zu dieser Situation."

Link zur Aussage: clipro.tv/player?publishJobID=SEpiVnJtdUxlaXluak1mQ2N6STl6YlBuSW8wMXl0Wmc0RFYrdHV3MFd4UT0=

Míchel Salgado, Real-Madrid-Legende und ehemaliger spanischer Nationalspieler, vor dem Spiel über Lamine Yamal: "Er ist einer der wichtigsten Spieler der spanischen Nationalmannschaft. Er kam mit Problemen wegen der Verletzung kurz vor der Weltmeisterschaft und hat sich peu a peu reingesteigert. Er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns. Wir brauchen ihn, um ins Halbfinale zu kommen. Er ist unser Spieler, der das Spiel entscheiden kann. Wir hoffen, dass wir heute den besten Lamine Yamal sehen können."

...dazu, dass Spanien noch kein Gegentor kassiert hat: "Wenn du in 5 Spielen kein Tor kassierst, spricht die ganze Welt von dieser Abwehr. Wichtig ist, dass man ein sehr starkes Defensivsystem von der ganzen Mannschaft hat. Angefangen von den Stürmern, die auch verteidigen. Es kommt darauf an, keine Tore zu kassieren. Laporte und Cubarsi haben super als Innenverteidiger gespielt, keine Fehler gemacht und Cubarsi mit 19 Jahren ist einfach unglaublich, die Weltmeisterschaft, die er spielt. Das gibt uns auch Kraft und Konsistenz und diese Ruhe, dass wir in der Lage sind, sehr viel zu machen. Wichtig wäre es, wenn wir heute kein Tor kassieren."

...darüber, dass kein Spieler von Real Madrid im spanischen Kader steht: "Es ist selten, dass es keinen Real-Madrid-Spieler gibt. Das ist das erste Mal in der Geschichte. Es ist sehr schwierig. Aber es ist jetzt eingetroffen. Es gab viele spanische Spieler bei Real Madrid. Wir haben Carvajal durch eine Verletzung verloren. Jetzt haben wir Cucurella, der seit 1. Juli bei uns ist und den besten Torhüter der Welt, Thibaut Courtois. Ich hoffe, dass wir ihm ein paar Tore einschenken können."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=RndwczhRamNJQ0RnTHVGNHpBV2hYY0Z3dnZHenhyWUI0TCtVM0lCN0ZlND0=

Tabea Kemme, MagentaTV-Expertin, über Spanien: "Spanien ist über 30 Spiele ungeschlagen, seit März 2024. Die wissen nicht ansatzweise wie es ist, zu verlieren."

Link zur Aussage: clipro.tv/player?publishJobID=UHM2T0RjTkEzc0V0VjhsY1d6KzVpZjRaYnpweS9TWkxURWNVQWpkeHZKaz0=

Tabea Kemme, MagentaTV-Expertin, über den Wechsel von Karim Adeyemi nach Barcelona: "Adeyemi, ich freue mich total für ihn, auch unter Hansi Flick in der spanischen Liga, bei Barca Erfahrung sammeln zu können und vielleicht hier und da Einsätze zu bekommen, weil das Verständnis Fußball zu spielen, Einzelspieler in der Entwicklung nochmal sehr prägen kann und Adeyemi wünsche ich den nächsten Schritt international."

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Im Halbfinale trifft Spanien, ab 19.30 Uhr, live bei MagentaTV, auf Frankreich. MagentaTV-Expertin Tabea Kemme äußerte sich nach der Partie zu diesem Duell und zu den verbliebenen beiden Viertelfinals

Tabea Kemme, MagentaTV-Expertin, über das Halbfinale zwischen Spanien und Frankreich: "Ein Zuckerschlecken, diese Begegnung, weil du so viele Impulse hast, so viele Elemente. Beide verteidigen schnell und ziehen schnell das Offensivspiel auf. Das kann ein richtig schönes, temporeiches Spiel werden. Spanien hat die Stärke, dass die den Ball bei der Spielgestaltung in den Fuß spielen. Signifikant für die Franzosen ist, dass sie den Ball ins Tempo, in den Lauf bringen können. Das ist für mich das Wesentliche an Unterschieden zwischen den beiden Mannschaften."

Link zur Aussage: clipro.tv/player?publishJobID=Z1hqNjliUXlESlBvc0VvNWN4TU9yck5xeWtnSEJWTThzK3RqRWlKQ0dMZz0=

Tabea Kemme, MagentaTV-Expertin, über das Duell zwischen Argentinien und der Schweiz: "Die Chancen (für die Schweiz) sind auf jeden Fall da. Auf der anderen Seite ist Argentinien seit 11 WM-Spielen ungeschlagen. Das ist auch grandios. Die Schweiz ist in den letzten zwei K.O.-Spielen (2:0 gegen Algerien und 0:0 über 120 Minuten gegen Kolumbien, Anm. d. Red.) ohne Gegentor, also eine gefestigte Defensivleistung, an der sich Argentinien die Zähne ausbeißen darf."

Link zur Aussage: clipro.tv/player?publishJobID=dVdPNG5hZ1EwT1o3cGc2cnB3WlRaTDNQa3l3R2pTdGF1ZWNkQ1ZvdWVQUT0=

Tabea Kemme, MagentaTV-Expertin, über das Duell zwischen Norwegen und England: "Die Spielausgangslage ist vielleicht noch ein bisschen eine andere. Für Norwegen geht das Spiel einfach nur übers Zentrum: Ødegaard, Berg und Berge. Nach vorne Haaland - und dann zieht er das Ding. Deswegen bin ich gespannt, inwiefern die Defensive von England ihn da unterbinden kann."

...zum Duell zwischen Harry Kane und Erling Haaland: "Es ist perfekt! Ein Harry Kane auch mit seiner Flexibilität und wichtigen Toren in der K.O.-Runde. Es ist Verlass. Das muss man ganz klar festhalten."

Link zur Aussage: clipro.tv/player?publishJobID=MmdUYy9RUHpDYlpPMDI1c0JrQW80RHpkcCtvejRpMUdGN01oZUJOMmc2OD0=

"Da kommt ein Schwede, wenn ich über Norwegen spreche": Zlatan Ibrahimovic crasht Jürgen Klopps Analyse zum Spiel zwischen England und Norwegen. Der Clip dazu: https://cloud.thinxpool.de/s/RsmamKosLYtMWd6?dir=/&openfile=true

Die Fußball WM 2026 komplett bei MagentaTV

(alle Infos zum Programm und weitere Infos zu Inhalten gibt´s auch hier: www.magenta.tv)

Samstag, 11. Juli 2026

EXKLUSIV ab 22.00 Uhr: Norwegen - England

Mit Johannes B. Kerner, Mats Hummels, Kamila Benschop, Jan Henkel, Wolff Fuss, Patrick Ittrich

Sonntag, 12. Juli 2026

EXKLUSIV ab 02.30 Uhr: Argentinien - Schweiz

Mit Johannes B. Kerner, MatsHummels, Jan Henkel, Marco Hagemann, Patrick Ittrich

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