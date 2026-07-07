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Fußball WM 2026 komplett live bei MagentaTV

Duell der "Tor-Götter": Kane gegen Haaland! England gegen Norwegen plus weiteres Viertelfinale exklusiv bei MagentaTV

Neuer Spitzenwert bei Zuschauern

München (ots)

Zwei Top-Partien im Viertelfinale nur bei MagentaTV: Norwegen vs. England und Argentinien/Ägypten vs. Schweiz/Kolumbien

Rekord deutlich übertroffen: 6,9 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer beim exklusiven Achtelfinale Brasilien vs. Norwegen

Die Achtelfinals werden heute mit den beiden letzten Partien (Start: 17 Uhr) abgeschlossen, ab Donnerstag stehen im Viertelfinale erneut Duelle der Superstars an. So treffen mit Erling Haaland (7 Tore) und Harry Kane (6 Tore) zwei der besten Stürmer des bisherigen Turniers aufeinander. Das Besondere: Diese Partie ist am Samstagabend ab 22 Uhr exklusiv bei MagentaTV zu sehen. Außerdem exklusiv bei MagentaTV: das abschließende Viertelfinale zwischen Argentinien/Ägypten und Schweiz/Kolumbien in der Nacht von Sonntag auf Montag (ab 02.30 Uhr).

Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom: "Zwei Viertelfinal-Kracher exklusiv bei MagentaTV, das sind für uns alle echte Fußball-Feiertage. Im Achtelfinale haben wir bereits gesehen, wie gut diese Strategie funktioniert. 6,9 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bei Norwegen vs. Brasilien sind absoluter Rekord und unterstreichen das riesige Interesse an diesem Turnier. Je näher das Finale rückt, desto mehr Menschen verfolgen die entscheidenden Spiele bei uns. Und nur bei MagentaTV bekommen sie alles, was das Fan-Herz begehrt."

Die nächsten Achtelfinals plus WM-Viertelfinals komplett live bei MagentaTV (mit Sendestart)

Dienstag, 07. Juli 2026- Abschluss Achtelfinals

Ab 17.00 Uhr: Argentinien - Ägypten

Mit Anna Kraft, Jan Henkel, Patrick Ittrich, Tobias Schweinsteiger, Wolff Fuss (Kommentar TV 1), Christina Rann und Julia Simic (Taktik Kanal TV 2), Gregor Ryl und Kevin Albecht (Spezial Kommentar)

Ab 21.00 Uhr: Schweiz - Kolumbien

Mit Johannes B. Kerner, Thomas Müller und Jürgen Klopp, Jan Henkel und Christian Strassburger (Kommentar TV1)

Viertelfinal-Runde

Donnerstag, 09.Juli 2026

Ab 21:00 Uhr: Frankreich - Marokko

Mit Johannes B. Kerner. Jürgen Klopp, Mats Hummels, Anna Sara Lange, Jan Henkel, Wolff Fuss, Patrick Ittrich

Freitag, 10. Juli 2026

Ab 20.00 Uhr: Spanien - Belgien

Mit Laura Wontorra, Tabea Kemme, Anna Sara Lange, Jan Henkel, Christian Strassburger

Samstag, 11. Juli 2026

EXKLUSIV ab 22.00 Uhr: Norwegen - England

Mit Johannes B. Kerner, Mats Hummels, Kamila Benschop, Jan Henkel, Wolff Fuss, Patrick Ittrich

Sonntag, 12. Juli 2026

EXKLUSIV ab 02.30 Uhr: Argentinien/Ägypten - Schweiz/Kolumbien

Mit Johannes B. Kerner, Mats Hummels, Jan Henkel, Marco Hagemann, Patrick Ittrich

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