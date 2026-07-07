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"Nicht unser Tag" - USA mit Balogun raus! De Ketelaere schießt Belgien ins Viertelfinale

München (ots)

Vor dem Spiel redete jeder über die Spielberechtigung von Florian Balogun trotz seiner Roten Karte im Sechzehntelfinale. Der Stürmer wurde nicht zum großen Faktor. Belgien ließ die Topstars auf der Bank, dominierte die Partie trotzdem und zieht u.a. dank eines Doppelpacks von Charles De Ketelaere ins Viertelfinale ein. Der 4:1-Sieg ist der höchste belgische Erfolg in einem WM-K.o.-Spiel. Im Viertelfinale fordern sie Europameister Spanien. Mit den USA ist nun auch der letzte verbliebende Gastgeber ausgeschieden. "Wir haben keinen Bezug zum Spiel aufbauen können. Wir haben nicht das gezeigt, was die Spieler eigentlich zeigen können. Das ist die Realität. Wir müssen analysieren an was es lag. Vielleicht ist die Antwort ganz einfach und es war einfach nicht unser Tag", erklärt USA-Coach Mauricio Pochettino.

Heute Abend werden die letzten beiden Viertelfinaltickets vergeben. Weltmeister Argentinien um Superstar Lionel Messi machen den Anfang gegen Ägypten (ab 17.00 Uhr live). Im Anschluss trifft die Schweiz auf Kolumbien (ab 21.00 Uhr live).

Nachfolgend Clips und Stimmen zum Achtelfinale zwischen USA und Belgien. Bei Verwendung bitte MagentaTV als Quelle angeben. Weiter geht's ab 17.00 Uhr mit dem Achtelfinale von Weltmeister Argentinien gegen Ägypten. Alle WM-Spiele gibt es nur bei MagentaTV live, jetzt noch 4 davon exklusiv.

USA - Belgien 1:4

Die USA auch mit Florian Balogun chancenlos gegen starke Belgier. Rudy Garcia geht vor dem Spiel ein Risiko ein, indem er einige Topstars auf der Bank ließ. Charles de Ketelaere ist mit einem Doppelpack der Matchwinner.

Jubel bei den Belgiern über den Einzug ins Viertelfinale, pure Enttäuschung bei Team USA. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SUE0bS9TYnM1MUYwS1h3MHBVTmZ2Y29wTmc5MUpVWmxJYi8wUG1JNURUYz0=

Mauricio Pochettino, Trainer USA: "Wir haben keinen Bezug zum Spiel aufbauen können. Wir haben nicht das gezeigt, was die Spieler eigentlich zeigen können. Das ist die Realität. Wir müssen analysieren an was es lag. Vielleicht ist die Antwort ganz einfach und es war nicht unser Tag." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MkhrS1liT2p4MXowbWZUUTFQODRUbzgvNTZ3OGpnb0lQY2lkaDZZTmszUT0=

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WM-Achtelfinals komplett live bei MagentaTV

Dienstag, 07. Juli 2026

Ab 17.00 Uhr: Argentinien - Ägypten

Ab 21.00 Uhr: Schweiz - Kolumbien

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