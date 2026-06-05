Verein Berliner Kaufleute und Industrieller e.V.

Prof. Harald Christ neuer VBKI-Präsident

Mitgliederversammlung wählt den Unternehmer und Investor an die Spitze der traditionsreichen Berliner Wirtschaftsvereinigung

Abschied Markus Voigt

Berlin (ots)

Der Verein Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI) hat einen neuen Präsidenten: Die Mitgliederversammlung der traditionsreichen Berliner Wirtschaftsvereinigung wählte am Donnerstagabend im Berliner Hotel Bristol am Kurfürstendamm den Unternehmer und Investor Prof. Harald Christ mit überwältigender Mehrheit zum neuen Präsidenten des VBKI.

"Ich danke den Mitgliedern für das große Vertrauen. Der VBKI ist seit 147 Jahren eine starke und unabhängige Stimme der Berliner Wirtschaft. Diese Rolle wollen wir weiter stärken und zugleich neue Brücken schlagen - zwischen etablierten Unternehmen und Start-ups, zwischen Generationen, Branchen und gesellschaftlichen Gruppen", sagte Prof. Harald Christ vor den rund 220 anwesenden Mitgliedern.

Christ folgt auf Markus Voigt, der das Präsidentenamt nach 15 Jahren an seinen Nachfolger übergibt und bereits vor zwei Jahren angekündigt hatte, 2026 nicht erneut zu kandidieren. Im Team mit Harald Christ war das bisherige Präsidium zur Wahl angetreten und wurde von den Mitgliedern in seinen Ämtern bestätigt. Einziges neues Gesicht im Führungsgremium: Dr. Harald Hasselmann. Der Vorstandsvorsitzende des Berliner Strahlen- und Medizintechnikspezialisten Eckert und Ziegler folgt auf Kilian Jay v. Seldeneck, der in einer Gastrolle weiterhin im Präsidium mitwirken wird.

In seiner Bewerbungsrede hatte Christ betont, dass Berlin über außergewöhnliche wirtschaftliche und wissenschaftliche Potenziale verfüge, diese jedoch konsequenter nutzen müsse. Der VBKI solle künftig noch stärker als Plattform für Austausch, Innovation und gesellschaftliches Engagement wirken. Zugleich kündigte er an, den Verein stärker in die gesamte Stadt hinein zu öffnen, mehr junge Menschen und Frauen für den VBKI zu gewinnen und die Stimme der Berliner Wirtschaft auch im bundespolitischen Berlin sichtbarer zu machen.

Große Teile der Mitgliederversammlung standen im Zeichen des Abschieds von Markus Voigt. In zahlreichen Wortbeiträgen würdigten Mitglieder dessen ehrenamtliches Engagement und seine Verdienste um den Verein. Viele Redner hoben hervor, dass Voigt den VBKI in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten maßgeblich geprägt und zu neuer Stärke geführt habe.

Unter Voigts Präsidentschaft entwickelte sich der VBKI zu einem der einflussreichsten Wirtschaftsnetzwerke der Hauptstadt. Die Zahl der Mitglieder stieg von rund 800 auf heute mehr als 2.350. Zugleich gewann der Verein deutlich an politischem und gesellschaftlichem Gewicht und etablierte sich als anerkannter Gesprächspartner für Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit. Mit zahlreichen Initiativen und Projekten in den Bereichen Bildung, Kultur, Sport und gesellschaftliches Engagement setzte der Verein wichtige Impulse für Berlin. Allein die bisherigen fünf Auflagen der VBKI-Auktionsgala erzielten rund 3,2 Millionen Euro für gemeinnützige Zwecke.

Zu den prägenden Projekten seiner Amtszeit zählt zudem der Bau des neuen VBKI-Hauses in der Bleibtreustraße. Das Vereinshaus wird Ende des Jahres fertiggestellt werden und künftig als zentraler Ort für Begegnung, Austausch und Engagement dienen.

In seiner Abschiedsrede zog Markus Voigt eine Bilanz seiner Amtszeit. Er übergebe seinem Nachfolger einen starken, vitalen und hervorragend aufgestellten Verein. Der VBKI sei heute sichtbarer, denn je und werde als wichtige Stimme der Berliner Wirtschaft wahrgenommen. Sein besonderer Dank galt den Mitgliedern, den zahlreichen ehrenamtlich Engagierten, den Partnern des Vereins, den Kolleginnen und Kollegen im Präsidium sowie dem Team der Geschäftsstelle. Das Präsidium ernannte Markus Voigt zum Abschluss der Versammlung zum Ehrenpräsidenten auf Lebenszeit.

Prof. Harald Christ ist Unternehmer, Investor, Aufsichtsrat und Gründer der Christ Capital. Zuvor führte ihn seine Karriere als Manager und Vorstandsvorsitzender durch zahlreiche Konzerne und Branchen. Als Stifter engagiert er sich zudem gesellschaftlich und bringt seine wirtschaftspolitische Expertise als Autor und Speaker ein.

Der 1879 gegründete VBKI zählt zu den ältesten Wirtschaftsinstitutionen Deutschlands. Mit mehr als 2.350 Mitgliedern gehört er zu den wichtigsten Netzwerken der Berliner Wirtschaft. Der Verein bringt sich aktiv in die Debatten zur Zukunft der Hauptstadt ein und engagiert sich mit zahlreichen gemeinnützigen Projekten in den Bereichen Bildung, Kultur und Sport.

Ein Interview mit dem neuen VBKI-Präsidenten Prof. Harald Christ finden Sie hier.

Bilder der Veranstaltung finden Sie zu Ihrer Verwendung hier.

Weitere Informationen unter www.vbki.de

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