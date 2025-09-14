Verein Berliner Kaufleute und Industrieller e.V.

VBKI-Sommerfest mit rund 800 Führungspersönlichkeiten der Hauptstadt: Berlin's Golden Hour auf dem EUREF-Campus | Feierliche Verleihung: ROBERT GRUNENBERG erhält VBKI-Preis BERLINER GALERIEN 2025

Bei spätsommerlicher Abendsonne öffnete sich am Freitagabend (12.9.2025) der EUREF-Campus zu "Berlin's Golden Hour": Das restlos ausverkaufte Sommerfest des Vereins Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI) lockte rund 800 Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur an - und bot als erstes großes Get-together nach der Sommerpause beste Gelegenheit zum Netzwerken, zu anregenden Gesprächen und zu ausgelassenem Feiern.

Auf dem Gelände des Schöneberger Innovationshubs begrüßte VBKI-Präsident Markus Voigt gemeinsam mit dem Regierenden Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, die Gäste und betonten in ihren Ansprachen die Bedeutung des Dialogs zwischen Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft für die Zukunftsfähigkeit Berlins.

Klares Bekenntnis zur Olympiabewerbung Berlins

VBKI-Präsident Markus Voigt gab im Namen der Hauptstadtwirtschaft ein klares Bekenntnis zur Bewerbung Berlins um die Olympischen Spiele 2040/2044 ab: "Olympische Spiele im Jahr 2040 oder 2044 wären eine historische Chance für Berlin. Sie würden nicht nur die internationale Strahlkraft unserer Stadt weiter stärken, sondern auch Investitionen, Infrastruktur und Innovation nachhaltig vorantreiben. Die Berliner Wirtschaft steht bereit, Politik und Gesellschaft auf diesem Weg zu unterstützen - mit Ideen, Engagement und Tatkraft."

Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, bezeichnete das VBKI-Sommerfest als "eine der wichtigsten Netzwerkveranstaltungen in Berlin" und dankte Markus Voigt. Wegner weiter: "Der VBKI ist dem Berliner Senat seit vielen Jahren ein verlässlicher Partner. Uns eint der Wille, das Beste für Berlin zu erreichen - sei es mit der Verwaltungsreform, Investitionen in den Wirtschaftsstandort oder leistungsfähigen Bürgerämtern. Wir wollen Berlin zum Innovationsstandort Nummer Eins entwickeln. Doch um unsere Wirtschaft nachhaltig zu stärken, brauchen wir auch Reformen. Mein Ziel ist eine Reform des Vergaberechts - schneller, einfacher, unbürokratischer."

Unter den Gästen fanden sich neben dem Regierenden Bürgermeister zahlreiche Mitglieder des Berliner Senats, darunter Franziska Giffey (Senatorin für Wirtschaft), Stefan Evers (Finanzsenator), Ute Bonde (Verkehrssenatorin), Dr. Felor Badenberg (Justizsenatorin) und Iris Spranger (Innensenatorin). Ebenfalls vertreten: Thomas Kralinski (Staatssekretär, Sächsisches Wirtschaftsministerium), Michael Biel (Berliner Staatssekretär für Wirtschaft) und die SPD-Landesvorsitzende Nicola Böcker-Giannini.

Auch die Berliner Gesellschaft zeigte starke Präsenz - darunter Prof. Marion Ackermann (Präsidentin Stiftung Preußischer Kulturbesitz), Harald Christ (Chairman Christ Capital GmbH), der Galerist Johann König sowie zahlreiche weitere Entscheiderinnen und Entscheider aus Unternehmen, Institutionen und Kultur.

Ein Höhepunkt: Verleihung des VBKI-Galerienpreises

Ein Höhepunkt war die Verleihung des mit insgesamt 15.000 Euro dotierten VBKI-Preises BERLINER GALERIEN, den der VBKI gemeinsam mit dem Landesverband Berliner Galerien und der Senatsverwaltung für Wirtschaft alljährlich vergibt. In Würdigung der Ausstellung "Death to all of them" der nicht-binären Künstlerin Meo Wulf erhielt in diesem Jahr die Galerie ROBERT GRUNENBERG die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung. Neben dem Preisträger aus Charlottenburg wurden auch die Galerien Molitor aus Tiergarten und MOUNTAINS aus Mitte geehrt. Beide erhielten ein Preisgeld von jeweils 2.500 Euro. Alle drei Galerien waren im Juli von einer Fachjury für die diesjährige Shortlist des Preises nominiert worden. Bewertet wurden das eingereichte Ausstellungskonzept, die realisierte Ausstellung und der Gesamtauftritt der Galerie.

Kulinarische und musikalische Vielfalt

Für das leibliche Wohl sorgte einmal mehr Sternekoch Thomas Kammeier, der mit seinem Team ein vielseitiges Food-Konzept präsentierte - von kreativen Flying Buffets bis zu raffiniert interpretierten Berliner Klassikern. Musikalische Highlights boten JCB feat. Nathalie Dorra, die mit energiegeladenen Sounds begeisterten, während DJ Bensh auf seinem mobilen Green DJ Bike für den nachhaltigen Soundtrack der Nacht sorgte.

