Verein Berliner Kaufleute und Industrieller e.V.

Ball der Wirtschaft 2025 des VBKI im Zeichen der Bundestagswahl

2000 Gäste im Hotel Intercontinental Berlin

VBKI-Präsident Markus Voigt fordert wirtschaftlichen Neustart in Deutschland

Berlin (ots)

Es war - Simply the Fest! Bereits zum 73. Mal hatte der Verein Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI) am Samstagabend im Hotel Intercontinental den roten Teppich ausgerollt, etwa 2000 Führungspersönlichkeiten waren der Einladung gefolgt - der Ball der Wirtschaft machte auch in seiner diesjährigen Auflage seinem Ruf als Gipfeltreffen des Berliner Who's who alle Ehre. Auf fast 7000 Quadratmetern Ballfläche sorgtenrund 100 Köche - darunter zwei Sterneköche - mit erlesenen kulinarischen Kreationen für das leibliche Wohl, 13 Live-Acts lieferten Entertainment auf Spitzenniveau.

Wenige Stunden vor Öffnung der Wahllokale forderte VBKI-Präsident Markus Voigt einen wirtschaftlichen Neustart für Deutschland: "Weniger Bürokratie, wettbewerbsfähige Unternehmenssteuern, mehr Bewegungsfreiheit. Das sind Kernthemen für das nächste Regierungsprogramm." Die großen Zukunftsaufgaben - Sicherheit, Infrastruktur, Bildung - seien nur mit gesundem Wachstum finanzierbar. Die künftige Bundesregierung müsse auch den Mut haben, Strukturen zu hinterfragen und Verwaltung zu verschlanken. "Wir haben kein Einnahmenproblem, wir haben vor allem ein Ausgabenproblem", sagte Voigt.

Der VBKI-Präsident mahnte zudem eine Reform des Bildungssystems in Deutschland an: "Wie wollen wir international erfolgreich sein, wenn wir nicht künftig wieder Generationen von gut ausgebildeten, leistungsbereiten und erfolgshungrigen jungen Menschen in unserem Land haben?"

In seinem anschließenden Grußwort machte auch der Regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, die schwierige wirtschaftliche Lage zum Thema: "Innovationsfreude ist das Lied des Kaufmanns - nicht Jammern und Klagen. Für den Weg aus der Rezession packen Unternehmerinnen und Unternehmer im ganzen Land kräftig mit an; das muss man auch von einer Bundesregierung erwarten dürfen."

Unter den Gästen des VBKI fanden sich neben dem Berliner Senatschef viele weitere bekannte Gesichter aus Berlins Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Lisa Paus, Bundesministerin für Familien, Senioren, Frauen und Jugend, vertrat das bundespolitische Berlin, die Berliner Landesregierung war fast vollständig erschienen. Gekommen waren Franziska Giffey (Bürgermeisterin und Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe), Stefan Evers (Bürgermeister und Senator für Finanzen), Dr. Felor Badenberg (Senatorin für Justiz und Verbraucherschutz), Ute Bonde (Senatorin für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt), Dr. Ina Czyborra (Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege), Katharina Günther-Wünsch (Senatorin für Bildung, Jugend und Familie), Cansel Kiziltepe (Senatorin für Arbeit, Soziales, Gleichstellung und Vielfalt) sowie Iris Spranger (Senatorin für Inneres und Sport).

Traditionsgemäß zeigte die Wirtschaft starke Präsenz, besonders namhaft mit Dr. Sigrid Nikutta, Vorstandsmitglied der Deutschen Bahn AG und Vorstandsvorsitzende der DB Cargo AG, Prof. Dr. Heyo K. Kroemer, Vorstandsvorsitzender Charité Universitätsmedizin, oder Dr. Hinrich Holm, Vorstandsvorsitzender der Investitionsbank Berlin. Die Wissenschaft war unter anderem mit Prof. Dr. Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, vertreten, die Kultur zeigt unter anderem mit Joanna Mallwitz - Chefdirigentin und künstlerische Leiterin des Konzerthausorchesters Berlin - sowie den Schauspielern Kai Wiesinger, Bettina Zimmermann, Ralf Moeller, Gesine Cukrowski und Anne Kasprik Präsenz.

Für Stimmung auf der Ballfläche sorgten insgesamt 13 Live-Acts: Mit dabei waren unter anderem der renommierte Bandleader Andrej Hermlin und sein Swing Dance Orchestra oder Thomas Krüger, mit fast 1 Million Abonnenten Deutschlands bekanntester Piano-YouTuber. Noah Becker brachte zu späterer Stunde mit seinem Gespür für einzigartige Beats die Partyzone zum Kochen. Mehr als 100 Köche, angeleitet von hochdekorierten Küchenchefs, zünden ein kulinarisches Feuerwerk und sorgen mit ihren Kreationen an 15 Food-Stationen für ein sinnliche Reise - geboten wurden Willkommensgrüße aus Asien, vegane Welten und mehr als ein Hauch Frankreich mit Köstlichkeiten aus einer exquisiten Patisserie.

Bilder der Veranstaltung finden Sie zu Ihrer Verwendung hier.

Mehr Infos und Bilder zum Ball der Wirtschaft 2025: www.vbki.de/ball2025

Aktuelle Informationen auch auf vbki.de, LinkedIn und Instagram (#vbki, #vbkiball2025, #wirunternehmenberlin)

Original-Content von: Verein Berliner Kaufleute und Industrieller e.V., übermittelt durch news aktuell