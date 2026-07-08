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Fußball WM komplett live bei MagentaTV: "Irgendwo hast du einen Plan - und wenn er so aufgeht, umso schöner" Yakins Idee funktioniert, Schweiz fordert den Weltmeister - exklusiv bei MagentaTV

München (ots)

Historischer Sieg, nach 72 Jahren wieder mal Viertelfinale. Die Schweiz trifft nach dem 4:3 gegen Kolumbien im Elfmeterschießen jetzt auf Argentinien (exklusiv bei MagentaTV, Sonntag ab 02.30 Uhr).

Die MagentaTV-Experten Jürgen Klopp und Thomas Müller loben die coole Schweizer Spielanlage in einem dramatischen, aber nicht hochklassigen Achtelfinale. "Da ist so ein Druck drauf für beide Mannschaften. Was dann hier herauskam, war immer noch Fußball und waren immer noch Torchancen. Das zeigt, wie groß es für diese Spieler ist, das Viertelfinale zu erreichen. Ich bin nicht unglücklich mit dem Spiel, aber wahrscheinlich haben wir nicht den kommenden Weltmeister gesehen", sagt Jürgen Klopp. Thomas Müller ergänzt: "Wir brauchen nur auf uns zu gucken: was würden wir dafür geben, im Viertelfinale zu stehen."

Fast dramatisch, dass der Schweizer Akanji zum 3. Mal bei einem großen Turnier vom Punkt scheitert - Klopp findet es stark, dass es der Ex-Dortmunder dennoch erneut versucht hat: "Dass man ein Genie im Kopfrechnen ist und das beim Elfmeterschießen nicht hilft, hat man bei Akanji gesehen. Der kann 763 x 874 jetzt als Ergebnis sagen, aber haut den Ball da drüber."

Der Schweizer Trainer Murat Yakin sieht seinen Matchplan optimal umgesetzt. "Erst haben wir Mentalität gebracht, dann haben wir die Wechsel vorbereitet, dass wir mehr Kontrolle und Ballbesitz bekommen. Und je länger das Spiel gegangen ist, habe ich die richtigen Spieler zum Penalty-Schießen gebracht. Irgendwo hast du einen Plan - und wenn er so aufgeht - umso schöner."

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen zum Einzug der Schweizer ins Viertelfinale gegen Argentinien. Sonntagnacht um 02.30 Uhr exklusiv bei MagentaTV - ebenso wie das Spiel am Samstag ab 22 Uhr: England gegen Norwegen. MagentaTV zeigt auch Frankreich gegen Marokko und Spaniengegen Belgien live.

"Die Schweiz feiert, Kolumbien trauert": Während der Schweizer Jubel über den Viertelfinaleinzug keine Grenzen kennt, kullern bei den Kolumbianern um Bayern-Star Luis Diaz Tränen. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=ZmNiS0hSa1J3R2JxTjlQMFYzaVZFL2tPUCtxYmxUNkJuNndZSVVmWTBtdz0=

MagentaTV-Experte Jürgen Klopp beurteilt den Schweizer Sieg nach Elfmeterschießen nach einer Partie mit wenigen Highlights: "Ich liebe das am Fußball, was hier am Ende passiert ist. Wir wissen alle, dass es wichtigere Dinge als Fußball gibt. Nur merkt das keiner in so einem Moment. Granit Xhaka ist in Tränen aufgelöst. Zum ersten Mal in der Geschichte des Schweizer Fußballs erreicht man das Viertelfinale. Die Art und Weise ist absolut unglaublich. Ich würde auch gerne Spiele sehen, in denen es hoch und runter geht. Aber da ist so ein Druck drauf für beide Mannschaften. Was dann hier herauskam, war immer noch Fußball und waren immer noch Torchancen. Das zeigt, wie groß es für diese Spieler ist, das Viertelfinale zu erreichen. Ich bin nicht unglücklich mit dem Spiel, aber wahrscheinlich haben wir nicht den kommenden Weltmeister gesehen. [...] Aber sie haben sich das verdient durch eine top seriöse Herangehensweise. Es war eine super Struktur. Ich mochte total, wie sie aufeinander abgestimmt sind. Sie haben eine Möglichkeit, Argentinien so zu verhindern, dass es nicht leicht wird."

Thomas Müller analysiert das Achtelfinale: "Für einen interessanteren Spielverlauf hat einfach dieses erste Tor gefehlt. Dann kommt eine andere Dynamik und Erwartungshaltung in der jeweiligen Mannschaft rein. So hatte jeder etwas zu verlieren, keiner so richtig etwas zu gewinnen. Man hat es probiert im kontrollierten Stil. Es waren Bemühungen und Chancen auf beiden Seiten da. Irgendwie ist es insgesamt verdient in die Verlängerung und ins Elferschießen gegangen. Dann ist es ein Coin Flip. Dann ist es Latte, Pfosten, rein, Latte, Pfosten, raus. [...] Das Viertelfinale ist ein Meilenstein. Gegen unterschiedliche Gegner hat die Schweiz immer das gleiche Spiel gespielt. Sie werden gegen Argentinien nichts Verrücktes machen."

... Klopp fügt über den Ex-Dortmunder Manuel Akanji hinzu, der zum 3. Mal bei einem großen Turnier im Elfmeterschießen verballert: "Dass man ein Genie im Kopfrechnen ist und das beim Elfmeterschießen nicht hilft, hat man bei Akanji gesehen. Der kann 763 x 874 jetzt als Ergebnis sagen, aber haut den Ball da drüber."

... Müller nimmt den Schweizer Kapitän Granit Xhaka ins Visier: "Xhaka hatte zwei untypische Ballverluste. Wenn der heute ein deutsches Trikot angehabt hätte, hätte man ihn sehr kritisch gesehen und die Taktgeberrolle vielleicht doch ein bisschen hinterfragt." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=b2pDVWh4TlZWTFVnTHMzZUJJRG9xV1FjaXRwYjZ5UGtGdGNRWGtLSG55MD0=

Der entscheidende Treffer fällt durch Ruben Vargas: "Ich danke Gott, ich danke für diesen Moment. Ich habe nicht wirklich gewusst, ob ich wirklich spielen kann. Und jetzt bin ich einfach und glücklich, dass ich der Mannschaft helfen konnte. Jetzt haben wir Geschichte geschrieben und das ist einfach nur geil!"

Zum entscheidenden Elfer: "Ich habe mich einfach sicher gefühlt. So eine positive Energie gespürt." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=b2FoTDBlaDN2YzJkRElmWEdEZGZEdml2dFA3WXVvODZJZ2pXcVZRV2NGcz0=

Interview mit dem Schweizer Nationaltrainer Murat Yakin, der vor dem Spiel kurzentschlossen zum Interview mit Thomas Müller, Jürgen Klopp und Johannes B. Kerner erschien:

Johan Manzambi, zuletzt bärenstark, fällt verletzt aus - wohl länger: "Das ist sehr schmerzlich. Er super in Form, hat der Mannschaft sehr geholfen. Schade, dass er sich auf der großen Bühne nicht weiter zeigen kann", so Murat Yakin. "Er hat eine Knieverletzung. Viertelfinale wird knapp."

Yakin weiter: "Die Jungs wollen etwas Historisches erreichen." Im Viertelfinale gegen Argentinien "wäre in Traum, auch für mich Persönlich. Einmal im Leben gegen Argentinien. Wir wollen zunächst erst mal die heutige Hürde nehmen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dGJXdnZuNXRieXJjSUt3OTF4OGxMT3VpQTgxdHJua0hBbnpNL0xHSnFmZz0=

Nach dem Spiel erklärt Yakin: "Wir haben einen unglaublichen Fight geliefert. Mit Cleverneß, mit Geduld." Über Keeper Kobel: "der Gregor spielt ein großes Turnier. Großes Kompliment."

Yakin betont, dass sein Matchplan mit der Aufstellung und den Wechseln optimal aufgegangen sei: "Erst haben wir Mentalität gebracht, dann haben wir die Wechsel vorbereitet, dass wir mehr Kontrolle und Ballbesitz bekommen. Und je länger das Spiel gegangen ist, habe ich die richtigen Spieler zum Penalty-Schießen gebracht. Irgendwo hast du einen Plan - und wenn er so aufgeht. Umso schöner. Wir sind jetzt die Glücklicheren und das ist auch ok so."

Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=cGtXcEpyVlEvcmd1UDBaam9ha1Y2ZUpTL0Yxc1VxM2dMeUVscG41SGMwOD0=

Die FIFA WM 2026 komplett live bei MagentaTV

(alle Infos zum Programm und weitere Infos zu Inhalten gibt´s auch hier: www.magenta.tv)

Viertelfinals:

Donnerstag, 09. Juli 2026

Ab 21:00 Uhr: Frankreich - Marokko

Mit Johannes B. Kerner. Jürgen Klopp, Mats Hummels, Anna Sara Lange, Jan Henkel, Wolff Fuss, Patrick Ittrich

Freitag, 10. Juli 2026

Ab 20.00 Uhr: Spanien - Belgien

Mit Laura Wontorra, Tabea Kemme, Anna Sara Lange, Jan Henkel, Christian Straßburger

Samstag, 11. Juli 2026

EXKLUSIV ab 22.00 Uhr: Norwegen - England

Mit Johannes B. Kerner, Mats Hummels, Kamila Benschop, Jan Henkel, Wolff Fuss, Patrick Ittrich

Sonntag, 12. Juli 2026

EXKLUSIV ab 02.30 Uhr: Argentinien - Schweiz

Mit Johannes B. Kerner, Mats Hummels, Jan Henkel, Marco Hagemann, Patrick Ittrich

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