MagentaTV

Die WM 2026 komplett live bei MagentaTV

MagentaTV-Experte Hummels räumt Befangenheit ein, ist aber klar für eine Nagelsmann-Ablösung: "Es muss sich auf der Trainerposition etwas ändern"

München (ots)

Aufarbeitung des deutschen WM-Aus, Tag 2: Mats Hummels erläutert seine harte Kritik am DFB und Nagelsmann: "Man muss einfach daran denken, wie erfolgreich Jogi Löw war, der 6 Turniere in Folge im Halbfinale oder Finale stand oder das Turnier gewonnen hat. Bei dem wurden nach einem schlechten Turnier 2018 schon so laut Konsequenzen gefordert, dass er sich im März 2019 genötigt gefühlt hat, einen schlechten Schritt für den deutschen Fußball zu tun." Der Weltmeister räumt eine gewisse Befangenheit ein, weil Nagelsmann Hummels zur Heim-EM aussortierte: "Ich bin natürlich von der Geschichte um die Heim-EM 2024 beeinflusst Da ist nicht alles sehr fair und ehrlich mit mir gelaufen. Das müssen wir irgendwann nochmal in einem privaten Gespräch aufräumen. Das ist bisher nicht passiert. Deswegen bin ich logischerweise emotional in eine Richtung gedrängt. Aber wenn man die ganze Faktenlage gerade so sieht, würde ich sagen: Es muss sich auf der Trainerposition etwas ändern." Hummels hat bei Nagelsmann noch einige "Baustellen" als Trainer ausgemacht.

Es ist die WM der späten Entscheidungen: Auch Norwegen begibt sich erst in der 86. Minute auf die Siegerstraße und zieht nach dem 2:1-Erfolg über die Elfenbeinküste ins Achtelfinale ein. Im Mittelpunkt steht - natürlich - abermals der Matchwinner Erling Haaland, der mit seinem 1. Ballkontakt in der 2. Halbzeit sein 5. WM-Tor und gleichzeitig den Siegtreffer erzielt. In 53 Länderspielen hat Haaland nun schon 60 Tore erzielt. "Seine Quote ist Wahnsinn. Wir sprechen oft über fehlende Neuner bei der deutschen Nationalmannschaft. Er ist so einer", sagt MagentaTV-Taktik-Experte Tobias Schweinsteiger über den Superstar von Manchester City: "Wenn es um einen klassischen Neuner geht, der auch im Strafraum Präsenz hat, dann ist er ganz klar die Nummer 1 auf der Welt." Im Achtelfinale wartet am Sonntag Rekordweltmeister Brasilien - ab 20.30 Uhr live bei MagentaTV.

Nachfolgend die Stimmen und Clips zum Sechzehntelfinale Elfenbeinküste gegen Norwegen. Bitte bei Verwendung MagentaTV als Quelle angeben. Weiter geht's mit dem Sechzehntelfinale zwischen Frankreich und Schweden - ab 22.30 Uhr live und exklusiv bei MagentaTV. Alle WM-Spiele gibt es nur bei MagentaTV live, alleine noch 5 Sechzehntelfinals noch exklusiv.

Hummels verortet belastetes Verhältnis zu Nagelsmann und dessen "große Baustelle" - sein Fazit: "Es muss sich auf der Trainerposition etwas ändern"

MagentaTV-Experte Mats Hummels über seine Forderung nach Konsequenzen nach dem deutschen WM-Aus: "Ich habe es bewusst so formuliert, dass ich nicht die Namen nenne. Das einzige, was ich gemacht habe, war, die Position des Bundestrainers natürlich zu hinterfragen. Man muss einfach daran denken, wie erfolgreich Jogi Löw war, der 6 Turniere in Folge im Halbfinale oder Finale stand oder das Turnier gewonnen hat. Bei dem wurden nach einem schlechten Turnier 2018 schon so laut Konsequenzen gefordert, dass er sich im März 2019 genötigt gefühlt hat, einen schlechten Schritt für den deutschen Fußball zu tun, um selber noch da bleiben zu können. Dann muss man fragen: Was war in den knapp 4 Jahren Amtszeit richtig gut und was nicht so gut? Dann werden Entscheidungen getroffen. Es ist schon irgendwo schwer vorstellbar, dass es so weitergehen soll."

... über das Verhalten von Bundestrainer Julian Nagelsmann nach dem Ausscheiden: "Ich glaube, dass er im ersten Moment erstmal für sich sein wollte und sich zurückgezogen hat. Das ist menschlich absolut nachvollziehbar - in der Rolle muss man wahrscheinlich trotzdem direkt zur Mannschaft gehen, da Präsenz zeigen und - so doof es klingt - auch auf den Bildern vom Ausscheiden zu sehen sein. So richtig mit der Mannschaft und nicht für sich. Du kannst im Moment des Ausscheidens aber auch fast nichts richtig machen. Dann wird dir alles negativ ausgelegt. Ich fand auch, dass er zu schmallippig war und manchmal ein bisschen patzig rüberkam. Das ist so, das lässt sich nicht von der Hand weisen. Das ist eine große Baustelle, die er auch in den nächsten Jahren für sein Trainer-Dasein vor allem auf so einer großen Bühne noch verbessern muss."

... über die Vorwürfe, dass Nagelsmann sich etwa nicht viele Partien seiner Spieler live angeguckt und die Mannschaft nicht richtig auf die WM vorbereitet habe: "Dann sind die Vorwürfe natürlich irgendwo berechtigt. Als Bundestrainer hast du theoretisch viel Zeit, um andere Dinge zu machen als nur die Lehrgänge, wenn du die Mannschaft bei dir hast. Manche Dinge muss man einfach nur machen - auch, wenn man sie inhaltlich nicht 100 Prozent unterstützt - um der Öffentlichkeitswirksamkeit willen. Dass er die Mannschaft eigentlich gut auf das Turnier vorbereitet hat, das will ich ihm gar nicht absprechen. [...] Es war nicht perfekt und es gibt viele Dinge, die er falsch gemacht hat, aber in einer Niederlage verhält sich fast niemand perfekt. Deswegen würde ich den Teil nicht zu hoch hängen."

... ob Nagelsmann noch der richtige Bundestrainer ist: "Ich bin natürlich von der Geschichte um die Heim-EM 2024 beeinflusst [als Nagelsmann ihn nicht nominierte, weil er ihm die Rolle als Innenverteidiger Nummer 3 oder 4 nicht zugetraut hat]. Da ist nicht alles sehr fair und ehrlich mit mir gelaufen. Das müssen wir irgendwann nochmal in einem privaten Gespräch aufräumen. Das ist bisher nicht passiert. Deswegen bin ich logischerweise emotional in eine Richtung gedrängt. Aber wenn man die ganze Faktenlage gerade so sieht, würde ich sagen: Es muss sich auf der Trainerposition etwas ändern." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=YnAwNGNBa2ttQkx2b2NHSnVrMnN3UDhFeGdzSkRONWhCcC85azV2UmpEbz0=

Hummels nimmt Kimmich aus seiner Spieler-Kritik raus: "Ein Spieler, der von seinem Charakter her über jeden Zweifel erhaben ist"

Hummels stellt bezüglich seiner Forderung nach personellen Veränderungen beim DFB klar: "Ich habe auf jeden Fall auch von Spielern geredet, die diese Chancen hatten. Ich möchte aber einmal betonen - weil es mir oft so ausgelegt wurde -, dass Joshua Kimmich damit nicht gemeint ist. Er ist für mich ein Spieler, der von seinem Charakter her über jeden Zweifel erhaben ist. Er gibt jeden Tag 100 Prozent und ist ein Vollprofi. Deswegen habe ich ihn damit nicht angesprochen. Über die Leistung von ihm können wir diskutieren - vor allem als Rechtsverteidiger, ich sehe aber auch auf der Sechs mittlerweile ein, zwei Dinge, die man besprechen kann. Aber vom Typ her, wie er sich mit seinem Verein und der Nationalmannschaft identifiziert hat, wieviel er jeden Tag gibt, stelle ich ihn nicht infrage." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=L1U1a0x0NTJlZmFnWjlvL3RpWmVWME1ZMUlXMDVyUFFYZ0pjN0VjTnNYUT0=

"Ganz klar die Nummer 1 auf der Welt": Schweinsteiger adelt Haaland und traut Norwegen viel zu

MagentaTV Taktik-Experte Tobias Schweinsteiger adelt Norwegens Superstar Erling Haaland: "Er ist ein Weltklasse-Stürmer. Er braucht nicht viele Kontakte. Im Endeffekt bindet er viele Gegner und ist im Zweifel im richtigen Moment am richtigen Ort. Das zeichnet einen Top-Stürmer aus. Seine Quote ist Wahnsinn. Wir sprechen oft über fehlende Neuner bei der deutschen Nationalmannschaft. Er ist so einer. Er ist mit der beste Mittelstürmer der Welt. Da gibt es vielleicht noch ein, zwei auf Augenhöhe. Aber wenn es um einen klassischen Neuner geht, der auch im Strafraum Präsenz hat, dann ist er ganz klar die Nummer 1 auf der Welt." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=QkNuWGNQeE1IUGd4WnFaUSsyNlJLZmV6MGY0a0s5UndueW9iZXQxK3puWT0=

Schweinsteiger analysiert das Sechzehntelfinale zwischen der Elfenbeinküste und Norwegen: "Es war ein Spiel auf Augenhöhe, das war zu erwarten. Die Ivorer sind in der Defensive von der Qualität her eigentlich ein bisschen besser, aber sie haben ein, zwei Fehler gemacht und die werden von so einer Offensive sofort ausgenutzt. Sie haben sich super präsentiert, aber sind an einem der Geheimfavoriten gescheitert. Mal schauen, wie weit die Reise der Norweger geht."

... wie sehr Norwegen überhaupt noch ein Geheimfavorit ist: "Super geheim waren sie jetzt nicht. Sie haben einen überragenden Jahrgang, eine tolle Gruppe und eine tolle Stimmung. Es kann sehr, sehr weit gehen." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=WWxVR1ppN2ZEeEcrTThjSUNGV3BkdEpIc29ERjN5dEVIUVBRZWl0UVdwaz0=

Sie rudern wieder: An der Trommel angestimmt von Martin Ödegaard, feiert Norwegen den Einzug ins Achtelfinale mit ihrem traditionellen Ruder-Jubel. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=SWtGMllWT0VNUXVDamxLdjV2RkxTWXFIN1QyOE1nNTZSYVo4T0w0UkZndz0=

Der Mann des Tages in angemessener Montur: Erling Haaland präsentiert sich nach dem Abpfiff mit Wikinger-Helm. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=VzlUSm9ULzg5N0o2RFpHdjd4Q09pa3oxNWpOT0I3M0ZmclNibDZRZFppOD0=

Prominenter Besuch in Dallas: Die deutsche Basketball-Legende Dirk Nowitzki, einst NBA-Star bei den Dallas Mavericks, schaut sich die Partie zwischen der Elfenbeinküste und Norwegen auf der Tribüne an. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=WFRKcU9KSW83Nld5VFk5ZTJjNE1XaTRCNWZ5MWtUVG9kUmdtSGpNTnp6UT0=

Die Stimmen zum DFB-Aus vor dem Sechzehntelfinale Elfenbeinküste gegen Norwegen:

"Wir können nach so einem Turnier nicht einfach zur Tagesordnung übergehen": DFB-Präsident Neuendorf kündigt Gespräche "in den kommenden Tagen" an

DFB-Präsident Bernd Neuendorf äußert sich zum WM-Aus nach dem Sechzehntelfinale: "Nach dem bitteren Ausscheiden habe ich noch länger mit Bundestrainer Julian Nagelsmann, aber auch mit der sportlichen Leitung um Adreas Rettig und Rudi Völler zusammengesessen. Wir sind alle sehr enttäuscht. Wir wissen: Dieses Abschneiden bei der Weltmeisterschaft entspricht nicht den Ansprüchen, die wir uns vor dem Turnier gegeben haben. In den kommenden Tagen werden wir uns deswegen zusammensetzen. Wir werden gemeinsam darüber sprechen, warum es uns nicht gelungen ist, unser Potenzial abzurufen - was durchaus vorhanden ist - und warum wir den Erwartungen nicht gerecht geworden sind, die Fußball-Deutschland an uns hat und wir selber auch. Wir können nach so einem Turnier nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Wir müssen darüber sprechen, was die Gründe für dieses erneut frühe Ausscheiden waren, das uns alle zutiefst bewegt. Die Reise ist jetzt leider viel zu früh zu Ende gegangen. Darüber sind die Fans enttäuscht, aber wir ganz genauso." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=U21iOGprajJFTDZhZmphSXNjdTVLWVliSDdqaHkzajE2TFRWMnRaRTdCUT0=

"Man redet alles schön" - Schweinsteiger sieht deutsches Erscheinungsbild im Ausland "schon zerfallen"

MagentaTV Taktik-Experte Tobias Schweinsteiger über die Worte von DFB-Präsident Neuendorf: "Es ist sehr viel Leere drin. Man will den Druck rausnehmen, weil man merkt, wie das mediale Echo nach dem Ausscheiden ist. Vor allem ist es über Nacht in Deutschland passiert. Jetzt wachst du auf und es geht erst richtig los. Es ist sehr ruhig. Es ist ein Sinnbild für unsere Gesellschaft: Manchmal will man alles ein bisschen ruhig halten, es gibt wenig Leistungsdruck, man redet alles ein bisschen schön. Da hört man da auch raus. Das irritiert mich nicht groß, weil ich es auch erwartet habe."

... über die Schlagzeile der spanischen Sportzeitschrift "Marca", dass von Deutschland nichts mehr übrig sei: "Das trifft es ganz gut. Das Erscheinungsbild, dass die deutsche Nationalmannschaft, aber auch die deutsche Gesellschaft, im Ausland hatte, ist deutlich anders, als es vor 10, 15, 20 Jahren war. Es bröckelt nicht nur, es ist schon sehr zerfallen. Es fehlen sehr viele Attribute im Spiel - auch, wenn man die Persönlichkeiten einzeln betrachtet. Das ist eine Entwicklung, die wir über den Nachwuchsfußball die letzten Jahre erlebt haben. Es ging schon in die Richtung, dass es fußballerisch weniger wird, dass Individualisten eher eingebremst werden und sich Persönlichkeiten wenig weiterentwickeln können, um bei so einem Turnier an die Großen heranzureichen." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=Qlg0SGp5MVVGbmdSTENTTk9GZ04xSVk4djJlSkc0S3A0bXBZZE9YdE1OND0=

Schweinsteiger darüber, ob Julian Nagelsmann seinen Trainerposten für einen internationalen Kandidaten wie Pep Guardiola räumen muss: "Auch spannend! Ich glaube aber nicht, dass es nur diese eine Personalie 'Trainer' ist. Wir brauchen insgesamt eine Veränderung. Ich bin mir auch nicht sicher, ob Rudi Völler weiterhin den Weg gehen wird und ob es vielleicht einen anderen Namen geben wird. Ich schmeiße mal Matthias Sammer rein - auch um die ganze Stimmung zu drehen und den Leistungsgedanken noch mehr reinzubringen. Ich mag Rudi Völler aber, er ist ein super Kommunikator. Er ist für Julian Nagelsmann ein wichtiger Begleiter."

... darüber, dass Julian Nagelsmann nicht von sich aus zurücktritt: "Völlig zu Recht. Er hat noch zwei Jahre Vertrag. Er wäre doof, wenn er sich jetzt hinstellt und sagt: Ich mag nicht mehr. Der Schritt wird aber nicht daran vorbeiführen, dass es nicht mit Julian Nagelsman weitergeht. Dann wird es definitiv einen neuen Nationaltrainer geben. Ja, Jürgen Klopp ist natürlich der große Name, der die Sympathien, die Euphorie und den Glauben an die Nationalmannschaft vielleicht wieder in die Bevölkerung reinkriegt. Das brauchst du zum Start definitiv." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=c2dMeWNma1hLUnpremsrQXhVZUI1dzZ3VHRDOUZkR2p0MjM3NU1jVFVwUT0=

Schweinsteiger mahnt: "Wir müssen lernen, Menschen wieder mehr Verantwortung zu geben und akzeptieren, dass Scheitern dazugehört"

Schweinsteiger darüber, was beim DFB in Zukunft für eine Besserung passieren muss: "Wir müssen lernen, Menschen wieder mehr Verantwortung zu geben und akzeptieren, dass Scheitern dazugehört. Es werden einige auf der Strecke bleiben. In einer Leistungsgesellschaft werden nicht alle durchkommen. Vielleicht auch mal ungerecht, manche gerecht. Die müssen auf der Strecke bleiben. Nur dann entwickeln sich wirklich Leute. Du musst Mut und eine Resilienz haben. Aber das kannst du nur entwickeln, wenn du auch selber fühlst, dass du scheitern kannst. Aber wenn dir alles abgenommen wird und jeder dir hilft, ja nicht zu scheitern, sondern durchzukommen, haben wir keine Chance." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=MHFJTkNHWFFDa3NjQUpRUnZOY1FGYitmbTBZcFVoMlg1WWZKUjVTVjdDQT0=

Die FIFA WM 2026 komplett live bei MagentaTV

(alle Infos zum Programm und weitere Infos zu Inhalten gibt´s auch hier: www.magenta.tv)

Dienstag, 30.06.2026

EXKLUSIV: Sechzehntelfinale Frankreich - Schweden

Mittwoch, 01.07.2026

ab 02.30 Uhr: Vorberichte Sechzehntelfinale Mexiko - Ecuador

EXKLUSIV ab 02.50 Uhr: Sechzehntelfinale Mexiko - Ecuador

ab 07.00 Uhr: Breakfast Club

ab 16.30 Uhr: Vorberichte Sechzehntelfinale England - DR Kongo

ab 17.50 Uhr: Sechzehntelfinale England - DR Kongo

ab 21.30 Uhr: Vorberichte Sechzehntelfinale Belgien - Senegal

ab 21.50 Uhr: Sechzehntelfinale Belgien - Senegal

Donnerstag, 02.07.2026

ab 01.30 Uhr: Vorberichte Sechzehntelfinale USA - Bosnien-Herzegowina

EXKLUSIV ab 01.50 Uhr: Sechzehntelfinale USA - Bosnien-Herzegowina

ab 07.00 Uhr: Breakfast Club

ab 19.30 Uhr: Vorberichte Sechzehntelfinale Spanien - Österreich

ab 20.50 Uhr: Sechzehntelfinale Spanien - Österreich

Freitag, 03.07.2026

ab 00.30 Uhr: Vorberichte Sechzehntelfinale Portugal - Kroatien

EXKLUSIV ab 00.50 Uhr: Sechzehntelfinale Portugal - Kroatien

ab 04.30 Uhr: Vorberichte Sechzehntelfinale Schweiz - Algerien

ab 04.50 Uhr: Sechzehntelfinale Schweiz - Algerien

ab 07.20 Uhr: Breakfast Club

ab 18.30 Uhr: Vorberichte Sechzehntelfinale Australien - Ägypten

ab 19.50 Uhr: Sechzehntelfinale Australien - Ägypten

ab 23.30 Uhr: Vorberichte Sechzehntelfinale Argentinien - Kap Verde

EXKLUSIV ab 23.50 Uhr: Sechzehntelfinale Argentinien - Kap Verde

Die exklusiven Sechzehntelfinals in der Übersicht

30. Juni: Frankreich vs. Schweden (Anstoß 23:00 Uhr)

1. Juli: Mexiko vs. Ecuador (Anstoß 03:00 Uhr)

2. Juli: USA vs. Bosnien-Herzegowina (Anstoß 02:00 Uhr)

3. Juli: Portugals vs. Kroatien (Anstoß 01:00 Uhr)

4. Juli: Argentinien vs. Kap Verde (Anstoß 00:00 Uhr)

Original-Content von: MagentaTV, übermittelt durch news aktuell