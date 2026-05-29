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WM 2026 ab 11. Juni komplett live bei MagentaTV! Helene Fischers neuer Song "Heute Nacht" wird offizieller WM-Song von MagentaTV

TV-Chef Butzen: "Das wird die WM-Hymne für den Fußballsommer"

München (ots)

Wenn im Sommer 2026 die Fußball-Welt nach Nordamerika blickt, liefert die Deutsche Telekom den passenden Soundtrack: Deutschlands erfolgreichste Sängerin Helene Fischer wird mit einem exklusiven Song für MagentaTV zur Stimme der Fußball WM. Heute, am 29.Mai, erscheint ihre neue Single "Heute Nacht" und ist sowohl physisch als auch digital erhältlich.

Helene Fischer gehört zu den erfolgreichsten deutschen Künstlerinnen. Sie hat mehr als 19 Millionen Tonträger verkauft, war mit ihren Alben in den offiziellen deutschen Jahrescharts viermal in fünf Jahren auf Platz eins und ist laut GfK außerdem die Sängerin mit den meisten Spitzenplatzierungen in den deutschen Album-Charts. Ihre nächste große Tour startet in Kürze. Die 360°-Stadiontour läuft vom 10. Juni bis 17. Juli 2026 und führt nach Dresden, Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Gelsenkirchen, Köln, Hamburg, Hannover, München, Wien, Zürich und Amsterdam.

Die Kooperation vereint zwei Kräfte, die für große Emotionen und maximale Reichweite stehen: die bundesweit gefeierte Helene Fischer und MagentaTV - die einzige TV-Plattform in Deutschland, über die alle 104 WM-Spiele live zu sehen sind, davon 44 exklusiv.

Der offizielle WM-Song von MagentaTV wird rund zwei Wochen vor Turnierbeginn auf allen gängigen Streamingplattformen veröffentlicht. "Heute Nacht" wird sich als musikalisches Leitmotiv durch die gesamte Berichterstattung ziehen - von Trailern über Highlight-Clips bis hin zu Live-Übertragungen.

"Positive Stimmung für einen unvergesslichen Sommer"

"Die WM ist das größte Fest des Fußballs - und Musik gehört einfach dazu. Ich freue mich riesig, dass mein neuer Song 'Heute Nacht' - der erste Vorbote meines kommenden Studioalbums - gemeinsam mit MagentaTV zum musikalischen Begleiter dieses besonderen Fußballsommers wird. Musik verbindet Menschen, schafft Emotionen und sorgt für positive Stimmung - genau das wünschen wir uns für die WM 2026", sagt Helene Fischer.

"Wir wollen mehr als nur Spiele zeigen - wir inszenieren die WM als ganzheitliches Erlebnis mit vielen positiven Momenten und hochklassigem Sport. Helene Fischer steht für Energie, Emotion und absolute Strahlkraft. Genau das bringen wir mit MagentaTV zur WM 2026 zusammen. Gemeinsam schaffen wir eine Hymne für einen unvergesslichen Fußballsommer für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer und alle Fußball-Freunde da draußen", sagt Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom.

Bei MagentaTV laufen alle 104 Spiele der WM 2026 live - davon 44 exklusiv in Deutschland. Unter den Exklusivspielen sind bereits in der Vorrunde Top-Duelle wie etwa Niederlande vs. Japan (14. Juni), Frankreich vs. Senegal (16. Juni) und Schottland vs. Brasilien (25. Juni) dabei. Die Exklusivliste umfasst zudem zwölf Partien in den K.-o.-Runden: Sechs Sechzehntelfinals, drei Achtelfinals, zwei Viertelfinals sowie das Spiel um Platz 3. Auch die drei Gruppenspiele der türkischen Nationalmannschaft laufen exklusiv auf MagentaTV.

Mehr als Live-Spiele

Neben klassischen Einzelübertragungen bietet MagentaTV auch Konferenzschaltungen an den entscheidenden Gruppenspieltagen, sodass Fans parallel laufende Begegnungen in Echtzeit verfolgen können. Das Angebot geht dabei weit über die Live-Spiele hinaus: eine tägliche, durchgehende Berichterstattung begleitet bei MagentaTV das Turnier. Dazu zählen umfangreiche Vor- und Nachberichte, tägliche Analyseformate, Pressekonferenzen sowie exklusive Interviews mit Spielern, Trainern und Verantwortlichen. Reporter-Teams sind direkt vor Ort im Einsatz und liefern Eindrücke aus Stadien, Trainingslagern und Fan-Zonen.

Vor wenigen Wochen hat MagentaTV das weltmeisterliche Team aus Kommentator*innen und Expert*innen vorgestellt. Zum Expert*innen Team zählen unter anderem Thomas Müller, Jürgen Klopp, Mats Hummels, Jonas Hofmann sowie Tabea Kemme. Moderieren werden unter anderem Johannes B. Kerner und Laura Wontorra. Mit Musiker, Podcaster und Entertainer Tom Kaulitz bietet MagentaTV den ersten "Fan Experten" Deutschlands auf. Er begleitet MagentaTV mit Fan-Perspektive durch die Weltmeisterschaft. Auch der Journalist und Moderator Micky Beisenherz wird Teil des WM-Teams von MagentaTV. Beisenherz tritt als Experte für den "Breakfast Club" auf. Das neue Format wird ab dem 11. Juni aus dem deutschen WM-Studio gezeigt und ist der perfekte Start in den Tag für alle Fußballfans - frei empfangbar. Die deutschen Spiele sowie weitere Top-Spiele und das Finale kommentiert Wolff Fuss.

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