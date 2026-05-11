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Sendestart 19. Mai: MagentaTV startet den Countdown zur FIFA Fußball WM

München (ots)

Von Müller, Hummels, Nagelsmann bis Kemme und Beisenherz: Große Namen begleiten den Countdown

Schönste WM-Vorfreude gibt's bei MagentaTV: Klassiker, Dokus und tägliche Analyseformate, die den Countdown zur FIFA WM 2026 zum Erlebnis machen

Alle 104 Spiele live, 44 davon exklusiv, über 1.000 Programmstunden auf drei Kanälen

Das größte Angebot zur Fußball-Weltmeisterschaft startet schon am 19. Mai: Da läutet MagentaTV den Countdown zur FIFA WM 2026 mit dem Start seines ersten WM-Kanals und einer umfassenden Programmoffensive ein.

Rund drei Wochen vor dem Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika (11. Juni, live ab 19.00 Uhr) bietet MagentaTV bei FUSSBALL.TV 1 (Sendeplatz 22) neu produzierte Inhalte: von Doku-Reihen, Interviews, unvergesslichen Fußball-Highlights bis Analyse-Lab, von Weltmeistern für eine umfassende WM-Inszenierung.

Ein besonderer Fokus liegt auf neu erzählten WM-Momenten und WM-Klassikern. Unter anderem mit den MagentaTV WM-Experten Thomas Müller und Mats Hummels. Sie kommentieren das historische WM-Halbfinale 2014 gegen Brasilien und den WM-Gewinn 2014 gegen Argentinien aus ihrer Perspektive als Weltmeister. Micky Beisenherz reflektiert die Heim-WM 2006 als Zeitreise, Jan Henkel stimmt im Analyse-Lab auf die spielerischen Feinheiten ein. Die besten Kommentatoren, Moderatoren, Experten und Reporter stellen die besten WM-Momente bei MagentaTV vor - neu inszeniert, unterhaltsam präsentiert.

Arnim Butzen, TV-Chef der Deutschen Telekom: "In vier Wochen startet die WM - und wir stimmen schon jetzt auf das größte Fußballfest der WM-Geschichte ein. Die WM soll für die Fans schon vor dem ersten Spiel lebendig werden. Mit hochwertigen Dokumentationen, prominenten Stimmen und großen Fußballmomenten machen wir den Countdown zur FIFA WM 2026 besonders. Die schönste WM ist die, auf die man sich gemeinsam freut. Mit FUSSBALL.TV 1 schaffen wir ab dem 19. Mai genau diesen Moment - mit Emotion, Leidenschaft und ganz viel Fußballgeschichte."

"Luftloch Müller, Kroos Tor, Bumm": Neu erzählte WM-Momente in den "World Cup Classics" - u.a. mit Thomas Müller und Wolff Fuss, Mats Hummels und Johannes B. Kerner

Eines der Highlights bei FUSSBALL.TV 1 im WM-Countdown: Die MagentaTV WM-Experten Thomas Müller und Mats Hummels kommentieren die WM-Höhepunkte ihrer Karriere - den historischen 7:1-Halbfinalsieg gegen Gastgeber Brasilien (Erstausstrahlung am 19. Mai, ab 07.05 Uhr) und den Finaltriumph gegen Argentinien bei der FIFA WM 2014 (Erstausstrahlung am 19. Mai, ab 20.00 Uhr)!

FIFA WM 2014 Halbfinale | Thomas Müller & Wolff Fuss: Deutschland - Brasilien 7:1

Wenn Thomas Müller und Kommentator Wolff Fuss das legendäre WM-Halbfinale 2014 zwischen Deutschland und Brasilien neu vertonen, entstehen genau die Geschichten noch einmal, die Fußballfans lieben. Beim sagenumwobenen Halbfinalsieg in Belo Horizonte erinnert sich Müller an "die Blicke im Kabinengang", witzelt über seinen "einzigen Ballverlust der WM" und kommentiert trocken mit Selbstironie: "Luftloch Müller, Kroos Tor, Bumm." Zwischen legendären Szenen, fliegenden "Flamingos", David Luiz als persönlichem Verfolger und der Frage: "Kann man in den Augen Lächeln haben?" wird die Neuvertonung zu einer ebenso emotionalen wie humorvollen Zeitreise. Und natürlich darf auch Müllers Fußball-Weisheit nicht fehlen: "Wo wird der Teamgeist gemacht? Am Tresen!"

FIFA WM 2014 Finale kommentiert von Mats Hummels und Johannes B. Kerner

Mats Hummels und Johannes B. Kerner kommentieren das WM-Finale 2014 - mit vielen Gänsehaut-Momenten auf dem Weg zum vierten Stern für Deutschland. Der Weltmeister verrät zum Beispiel, dass hinter dem Siegtor von Mario Götze eine Geschichte steht, die von harter Arbeit erzählt: "Das Geile bei Marios Tor: Der hat das immer trainiert. Der stand bei uns im Gym, hat die Bälle gegen die Wand gehauen, dass sie gegen seine Brust fliegen, dass sie immer wieder flach runtergehen. Und in dem Moment dafür belohnt zu werden, ist wirklich großartig."" Hummels offenbart auch seine komplette Leere nach dem Spiel: "Nach dem Spiel war ich so fertig, mein Kopf war so durch. Ich war der erste, der ins Bett gegangen ist. Ich war körperlich und mental einfach durch mit Abpfiff dieses Spiels!" Von der damaligen Mannschaft schwärmt er: "Wir waren echt eine geile Gemeinschaft. Das habe ich in dem Moment noch gar nicht so krass gespürt, das kam danach."

Neu vertont für das WM-Programm wurden auch denkwürdige Auftritte der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2010 in Südafrika, die am 19. Mai nachmittags auf dem Programm stehen: Der 4:1-Achtelfinalsieg gegen England, kommentiert von Christian Straßburger und Thomas Wagner (Erstausstrahlung am 19. Mai, ab 13.10 Uhr) sowie der 4:0-Viertelfinalerfolg gegen Argentinien mit Expertin Tabea Kemme und Kommentator Jan Platte (Erstausstrahlung am 19. Mai, ab 15.05 Uhr).

Christian Straßburger und Thomas Wagner widmen sich zudem ebenfalls am 19. Mai den großen deutsch-niederländischen Weltmeisterschafts-Duellen: Der 2:1-Triumph im WM-Finale 1974 (Erstausstrahlung 09.00 Uhr) und das 2:1 im WM-Achtelfinale 1990 (10.55 Uhr). Darüber hinaus werden weitere Klassiker der WM-Geschichte wie das Finale 1990 zwischen Deutschland und Argentinien oder die deutschen Spiele bei der Heim-WM 2006 neu vertont mit bekannten Kommentator*innen und MagentaTV Expert*innen.

"World Cup Classics - Sommermärchen Spezial": Sascha Bandermann und Mickey Beisenherz nehmen die Fans mit zur Heim-WM 2006

Moderator Sascha Bandermann und Experte Mickey Beisenherz präsentieren das "Sommermärchen" bei der Heim-WM 2006 in einer einstündigen Spezial-Ausgabe. Die Erstausstrahlung steht am 25. Mai ab 20.00 Uhr auf dem Programm.

Ein Familientraum wird wahr - Laura und Jörg Wontorra on Tour durch die Gastgeberländer: Die Doku-Serie "Wontorras World Cup - Vater. Tochter. WM."

Besondere Einblicke bietet auch die vierteilige Doku-Serie "Wontorras World Cup - Vater. Tochter. WM.": Laura und Jörg Wontorra reisen gemeinsam durch die drei Gastgeberländer der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 und liefern aktuelle Eindrücke vom Fußballgeschehen, persönliche Erinnerungen und exklusive Begegnungen mit Sportlern wie Jürgen Klinsmann, Leon Draisaitl und Thomas Müller. Die vier Folgen werden jeweils als Erstausstrahlung ab 19. Mai jede Woche am Dienstagabend gezeigt: Episode 1 am 19. Mai (ab 19.35 Uhr, Episode 2 am 26. Mai (ab 19.35 Uhr), Episode 3 am 2. Juni (ab 19.30 Uhr) und Episode 4 am 9. Juni (ab 19.30 Uhr).

Weitere neue Formate und Folgen im WM-Countdown

In "World Cup History" blicken verschiedene On-Air-Protagonisten aus dem WM-Team von MagentaTV auf die legendärsten Momente der WM-Geschichte. Im Chart-Show-Prinzip mit den Reaktionen der MagentaTV Expert*innen und Kommentator*innen steht bei jeder Folge eine bestimmte Weltmeisterschaft im Fokus - angefangen von 1986 bis 2022. Los geht's am 19. Mai mit den Erstausstrahlungen der Episoden zur WM 1990 und zur WM 2006 ab 12.30 Uhr und ab 12.50 Uhr.

Im "Analyse Lab" analysiert und erklärt MagentaTV-Experte Jan Henkel ab 3. Juni, wie gut die Top-Nationen vor der FIFA WM 2026 in Form sind. Aus dem Favoritenkreis sind Deutschland, Frankreich, England, Brasilien, Argentinien und Spanien im Check in den jeweils 10-minütigen Folgen. Zum Start untersucht Jan Henkel das DFB-Team in seinem "Analyse Lab" in der Erstausstrahlung am 3. Juni, ab 19.30 Uhr.

In den Sonderfolgen "Herr Raue reist! - WM Special" stellt Deutschlands Starkoch Tim Raue ab 26. Mai in seinem bekannten Format kulinarische Leckerbissen aus den WM-Gastgeberländern Kanada, Mexiko und den USA vor. Er verkostet die landestypischen Speisen in Metropolen wie Vancouver, Mexico City oder New York City.

"Bestbesetzung": Julian Nagelsmann und Thomas Müller bei Johannes B. Kerner

Im Countdown zur WM 2026 ist Julian Nagelsmann erneut zu Gast bei Johannes B. Kerner im Talk-Format "Bestbesetzung". Der Bundestrainer gibt einen Ausblick auf das Turnier und spricht über die Kaderplanung. Zudem stellt er sich den Fragen von Prominenten wie Deutschlands Basketball-Weltstar Dirk Nowitzki (Erstausstrahlung am 19. Juni, ab 06.00 Uhr).

Auch Thomas Müller ist zu Gast bei "Bestbesetzung". Im Gespräch mit Johannes B. Kerner spricht der MagentaTV WM-Experte über seinen Abschied vom FC Bayern, sein Leben in Kanada sowie die FIFA WM 2026 und die Chancen der deutschen Elf (Erstausstrahlung am 19. Juni, ab 16.55 Uhr).

FUSSBALL.TV 1 bietet weitere Formate und Dokumentationen, darunter die "FIFA Stories from the Cities", die Fans auf einem großen Roadtrip mit in die 16 WM-Austragungsorte nehmen, eine Doku über die vergangene WM in Katar oder über Deutschlands Weltmeister Toni Kroos. Weitere Dokus, Berichte aus dem DFB-Trainingslager und kreative Social-Media-Formate runden das Angebot im WM-Countdown ab.

Alle 104 Spiele und 44 Exklusivspiele nur bei MagentaTV

Nur bei MagentaTV gibt es alle 104 Spiele live, 44 davon exklusiv, über 1.000 Programmstunden auf drei Kanälen - die WM in ihrer ganzen Bandbreite. Schon in der Vorrunde warten exklusive Highlights: Niederlande gegen Japan am 14. Juni, Frankreich gegen Senegal am 16. Juni, Schottland gegen Brasilien am 25. Juni. Alle Gruppenspiele der Türkei sind ebenfalls exklusiv bei MagentaTV - mit türkischem Kommentar, eigenen Gästen und einem eigens eingerichteten Fokus-Kanal. On top in der K.-o.-Phase: Zwölf zusätzliche Topspiele vom Sechzehntelfinale bis zum Spiel um Platz 3 sowie zwölf Konferenzschalten in der Gruppenphase garantieren, dass kein entscheidender Moment verloren geht.

Der Countdown zum Eröffnungsspiel läuft: Bei FUSSBALL.TV 1 werden die Fußballfans hervorragend auf die WM eingestimmt bis zum Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika. Dann begrüßen Laura Wontorra und Mats Hummels die Fußballfans aus dem Studio sowie Johannes B. Kerner, Jürgen Klopp und Thomas Müller aus dem Aztekenstadion in Mexico City.

Alle Informationen zum Programm und Inhalten: www.magenta.tv

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