Frankfurt: City of WOW: Frankfurts Stadtgeschichte als immersives Erlebnis an der Gutleutstraße 324

Offizielle Eröffnung am 7. März 2026

Frankfurt am Main (ots)

Es geht los: Am 7. März 2026 öffnet das immersive Erlebnisformat "Frankfurt: City of WOW!" in der Gutleutstraße 324 seine Tore für Besucher:innen. Auf über 1.200 Quadratmetern Gesamtfläche werden 800 Jahre Geschichte und Entwicklung der Stadt Frankfurt anschaulich fühl- und erlebbar. Damit startet die Kooperation mit World Design Capital Frankfurt RheinMain 2026 in ihr erstes öffentliches Kapitel.

Der neuartige Erlebnisraum ist in einem ehemaligen Aktenlager entstanden. Vor Ort werden Besucher:innen zunächst mit einer Ausstellung empfangen, die 800 Jahre Frankfurt aus wirtschaftlicher, kultureller und gesellschaftlicher Perspektive an mehr als 20 Stationen mitreißend und unterhaltsam erzählt. Am Ende der Ausstellung gelangen die Gäste dann in das WOW-Herzstück, ein 270°-Erlebnis auf einer rund zehn Meter hohen Projektion mit mehr als 1.200 Quadratmetern Gesamtfläche und einer Lichtleistung von etwa 160.000 ANSI-Lumen. Das ist eine der leistungsstärksten immersiven Installationen, die je in Frankfurt realisiert wurden.

Frankfurt gestern, heute und morgen als Lern- und Entdeckungsreise

"Frankfurt: City of WOW!" verbindet Wirtschaftsgeschichte und Stadtleben erzählerisch und unterhaltsam für ein breites Publikum. Es geht nicht nur um Zahlen und Märkte, sondern um das Leben in der Stadt selbst: um Handel, Messen und Alltag, um Migration und kulturellen Austausch, um Literatur, Musik und urbane Subkulturen. Interaktive Stationen, audiovisuelle Räume und narrative Szenenwechsel sorgen dafür, dass Lernen und Erleben auf dieser Entdeckungsreise ineinandergreifen.

Durch die Transformation der Gutleutstraße 324 entsteht ein Raum, der historische Linien aufnimmt und zugleich Zukunftsszenarien vermittelt - ein Ort, der gestern und morgen verbindet. Der Standort wird über das WDC-Jahr hinaus von großem Interesse für die Stadt sein: Perspektivisch soll er als Interimsstandort für die Städtischen Bühnen bis zur Fertigstellung des geplanten Neubaus von Schauspiel und Oper dienen.

Stimmen zum Launch

Carolina Romahn, Geschäftsführerin World Design Capital Frankfurt RheinMain 2026: "'Frankfurt: City of WOW!' ist genau das, wofür die World Design Capital 2026 steht: Design als Sprache, die Geschichte und Gesellschaft für alle erfahrbar macht. Dass mitten in Frankfurt, in einem Ort voller eigener Geschichte, 800 Jahre Stadtentwicklung zur Erlebnisreise werden, ist ein starkes Zeichen - für diese Stadt und für das, was gutes Design leisten kann."

Julia Uherek, Vice President Consumer Goods Fairs bei Messe Frankfurt GmbH: "Frankfurt ist auch durch seine Messen zu dem geworden, was es heute ist: ein internationaler Ort der Begegnung, des Austauschs und der Präsentation von Innovationen und Design. Seit Jahrhunderten bringt die Messe Frankfurt Menschen, Ideen und Märkte zusammen - und gestaltet so die Entwicklung dieser Stadt aktiv mit. Frankfurt: City of WOW! macht diesen Geist sichtbar und erlebbar. Als Messe Frankfurt unterstützen wir dieses Projekt im Rahmen der World Design Capital 2026 als Hauptsponsorin sehr bewusst, weil es zeigt, wie eng Wirtschaft, Gestaltung und gesellschaftliche Entwicklung miteinander verbunden sind. Design ist für uns kein ästhetischer Zusatz, sondern ein Treiber für Innovation, Dialog und Zukunftsfähigkeit - in Frankfurt, in der Region und weit darüber hinaus."

Dr. Ina Hartwig, Dezernentin für Kultur und Wissenschaft der Stadt Frankfurt:

"Es ist großartig, dass im Rahmen von WDC 2026 dieses Gebäude mit seinen wunderbaren großen Hallen und hohen Decken, das ja viele Jahre leer stand, jetzt eine so lebhafte und tolle Nutzung erfährt. Besonders freut mich, dass dadurch die Gutleutstraße 324 jetzt erstmals der Öffentlichkeit zugänglich und erfahrbar gemacht wird. Denn langfristig soll hier das Interim für unsere Städtischen Bühnen entstehen. Eine gelungenere Vorbereitung für diesen Ort lässt sich kaum denken."

Was Besucher*innen erwartet

Start: 7. März 2026, 10:00 Uhr (die Show läuft bis Dezember)

Ort: Gutleutstraße 324, 60327 Frankfurt am Main

Öffnungszeiten: Mittwoch-Sonntag, 10:00 bis 20:00 Uhr

Dauer: Circa 60 Minuten

Tickets: Standardtickets kosten 21,00 EUR. Für Familien, Kinder, Jugendliche, Studierende, Senior:innen und Frankfurt-Pass-Inhaber:innen sowie Kinder mit KUFTI-Tickets gibt es Ermäßigungen. Gruppentickets (ab 5 Personen) kosten pro Person 20,00 EUR

Barrierefreiheit: barrierefrei

Zielgruppenhinweis: geeignet für ein breites Publikum; Kinder unter 12 Jahren in Begleitung

Weitere Informationen und Tickets: www.cityofwow.com

Alle Informationen zur Frankfurt: City of WOW! sind auch im Presse-Bereich auf der Website abrufbar: www.cityofwow.com/presse

Hintergrundinformation

Das Projekt entsteht unter Führung der Agenturen Nordisk Büro und satis&fy in einer internationalen Zusammenarbeit mit der Media Apparat GmbH. Unterstützt wird "Frankfurt: City of WOW!" von der Messe Frankfurt Exhibition GmbH und der Stadt Frankfurt am Main. Der immersive Erlebnisort soll über das Designjahr 2026 hinaus eine neue Adresse in der vielfältigen Frankfurter Kulturlandschaft werden. Die Initiatoren wollen damit einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Stärkung der Stadt als Wirtschafts- und Innovationsstandort leisten.

Nordisk Büro

In Zeiten von Digitalisierung, Informationsflut und Disruption ist es für Marken zunehmend schwerer, nachhaltige Beziehungen zu ihren Zielgruppen aufzubauen. Das Nordisk Büro entwickelt seit dreißig Jahren ganzheitliche Markenerlebnisse für deutsche und internationale Unternehmen. An den Standorten Frankfurt und Hamburg bietet die inhabergeführte Kreativagentur Markenentwicklung, Design, Inszenierung und Kommunikation aus einer Hand. Zahlreiche Kreationen und Kampagnen wurden mit Preisen ausgezeichnet. Nordisk Büro beschäftigt mehr als 30 Mitarbeitende. Zu den Kunden gehören unter anderem Deutsche Bank, Charité Berlin, CMS Legal Services, Frosta, Messe Frankfurt, Panasonic, der Deutsche Fußball-Bund und das Land Hessen.

satis&fy

Die satis&fy AG ist ein international tätiger Full-Service-Dienstleister für Live- und Markenerlebnisse. Seit mehr als 30 Jahren realisiert das Unternehmen Inszenierungen von Events, Tourneen, Konzerten, Erlebniswelten, Ausstellungen, Installationen und virtuellen Welten. Das Leistungsportfolio umfasst Konzeption, Design, Planung, Eventarchitektur, Produktionsleitung, Veranstaltungstechnik, Bühnen- und Sonderbau sowie Grafik, Werbetechnik und Content-Gestaltung. Mit 12 Standorten in Deutschland, den Niederlanden, Frankreich und den USA gewährleistet satis&fy ganzheitliche Lösungen auf höchstem Niveau.

Media Apparat

Media Apparat ist ein interdisziplinäres Studio für Experience Design, Szenographie und immersive Medienproduktion mit Sitz in Wien. Von der ersten thematischen Recherche bis zur finalen visuellen Umsetzung übersetzt das Studio komplexe Zusammenhänge in emotionale und innovative Live Erlebnisse und lassen die Grenzen zwischen Technologie, digitalen Inhalten und physischer Welt verschwimmen.

