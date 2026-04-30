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Experte für das neue Format "Breakfast Club": Micky Beisenherz wird Teil des WM-Teams von MagentaTV

TV-Chef Butzen: "Erstklassige Mischung aus fundierter Analyse und exzellentem Entertainment"

München (ots)

Der Journalist und Moderator Micky Beisenherz wird Teil des WM-Teams von MagentaTV. Beisenherz tritt während der WM als Experte für den "Breakfast Club" auf. Das neue Format wird ab dem 11. Juni aus dem deutschen WM-Studio gezeigt und ist der perfekte Start in den Tag für alle Fußballfans mit dem besten WM-Service - frei empfangbar: Der "Breakfast Club" bereitet, in der Regel ab 07.00 Uhr morgens, das nächtliche WM-Geschehen mit allen Infos, Trends, Stimmen, Live-Schalten und Analysen auf.

Mit Micky Beisenherz hat MagentaTV einen Experten gewonnen, der einen frischen Zugang zu den Fußball-Themen vermittelt. Laura Hofmann und Sascha Bandermann moderieren den Breakfast Club im Wechsel, Jan Henkel liefert die besten WM-Analysen.

MagentaTV-Chef Arnim Butzen über den Neuzugang im herausragenden On-Air-Team für die WM: "Ich freue mich riesig, dass wir Micky Beisenherz an Bord haben. Micky ist ein echter Gewinn für MagentaTV: Er ist wortgewandt, kennt keine Scheu vor unbequemen Fragen und hat eine enorme Begeisterung für den Sport. Er wird unserem WM-Programm noch mehr Tiefe verleihen und den Zuschauern vor den Bildschirmen eine erstklassige Mischung aus fundierter Analyse und exzellentem Entertainment bieten. Herzlich willkommen im Team."

Micky Beisenherz: "Für mich als Fan ist immer klar: während der großen Turniere möchte ich Fußball schauen und Spaß haben. Insofern werde ich während meiner Zeit bei Magenta TV nicht einen Tag wirklich arbeiten müssen. Oder um in der Fußballsprache zu bleiben: Schön, dass jemand mit meinen bescheidenen Fähigkeiten doch noch zu einem richtig großen Team wechseln kann."

Micky Beisenherz schreibt Kolumnen unter anderem für den Stern, die Süddeutsche Zeitung und die ZEIT. Er hostet den Newspodcast "Apokalypse und Filterkaffee", "Fußball MML" und moderiert den "Kölner Treff" im WDR. Fußballerisch ist er auf den Bolzplätzen zwischen Hamburg, Berlin und Castrop-Rauxel unterwegs. Auch, "um seine umfangreiche Trikotsammlung zu präsentieren", wie Beisenherz zugibt.

Seinen ersten Auftritt hat Micky Beisenherz gleich am Tag der WM-Eröffnung, 11. Juni um 07.00 Uhr - gemeinsam mit Tabea Kemme, Patrick Ittrich und Laura Hofmann. Mit Expertisen von Thomas Müller, Jürgen Klopp, Mats Hummels, Johannes B. Kerner, Thomas Wagner aus dem deutschen Lager und Laura Wontorra - eine inhaltliche Reise vor der WM durch die USA, Mexiko und Kanada. Der Breakfast Club stimmt umfänglich auf das Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika ein, dessen Vorlauf am Abend schon ab 19 Uhr beginnt.

Einzigartiges On-Air-Team für 1.000 Programmstunden - Studios in New York und München

Durch das WM-Programm führen Johannes B. Kerner und Laura Wontorra aus den Studios in München und New York, fachlich begleitet von Startrainer Jürgen Klopp, den Weltmeistern Thomas Müller und Mats Hummels sowie Olympiasiegerin Tabea Kemme. Im Kommentatoren-Team ist unter anderem Wolff Fuss dabei. Thomas Wagner liefert exklusive Einblicke ins DFB-Team, während Jan Henkel und sein Expert*innen-Team für fundierte Analysen sorgen.

Die größte Fußball-WM der Geschichte

Nur bei MagentaTV gibt's alles: 104 Spiele live, 44 davon exklusiv - bestes Angebot, bestes Team und bester Service für alle Fans.Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird das größte Turnier der Geschichte - und MagentaTV macht daraus das Fußballerlebnis für alle Fans in Deutschland. Komplett, flexibel und hautnah mit über 1.000 Programmstunden: Nur bei MagentaTV gibt es alle 104 Spiele des Turniers, 44 davon exklusiv, auf drei Kanälen.

Schon ab der Vorrunde dürfen sich Fans auf Exklusiv-Highlights freuen - darunter Südkorea gegen Tschechien (12. Juni), Niederlande gegen Japan (14. Juni), Frankreich gegen Senegal (16. Juni) und Schottland gegen Brasilien (25. Juni). Auch alle Gruppenspiele der Türkei laufen exklusiv bei MagentaTV: gegen Australien (14. Juni), Paraguay (20. Juni) und Gastgeber USA (26. Juni). Für die Übertragung der Türkei-Spiele plant MagentaTV ein zusätzliches, umfangreiches Programmangebot speziell für die Fans der türkischen Mannschaft in Deutschland. Mit eigenem Kommentar in türkischer Sprache, Spezial-Gästen und einem Schwerpunkt auf das türkische Team bei Vorberichterstattung und Analyse auf dem WM-Sender TV 3. Das hat es noch nie im deutschen TV gegeben.

In den K.-o.-Runden zeigt MagentaTV zusätzlich zwölf Top-Spiele, darunter sechs Sechzehntelfinals, drei Achtelfinals, zwei Viertelfinals und das Spiel um Platz 3. In der entscheidenden Gruppenphase gibt es zusätzlich 12-mal eine Konferenz.

WM-Countdown ab 19. Mai bei MagentaTV: Legendäre Spiele, neu vertont

Unter dem Motto "The coverage that never sleeps" läuft die WM-Berichterstattung rund um die Uhr - alle Spiele, Highlights und Analysen sind jederzeit abrufbar, auf allen Geräten. Zusätzlich gibt es Dokus, Social-Media-Formate und exklusive Inhalte - ebenfalls auf allen digitalen Kanälen und MagentaTV-Plattformen abrufbar. Ab dem 19.Mai startet der Countdown auf dem WM-Kanal 1 mit zahlreichen starken Formaten und Inhalten. Darunter: Highlights aus der WM-Geschichte, neu vertont u.a. von Thomas Müller, Wolff Fuss, Thomas Wagner und Christian Straßburger.

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