MagentaTV

Werbeoffensive zur WM 2026 mit Thomas Müller gestartet: Telekom holt die Fußball-WM nach Hause

Nur bei MagentaTV: alle 104 WM Spiele in UHD, 44 exklusiv

Jetzt schon attraktive WM-Angebote

München (ots)

Endlich wieder Fußball-WM. Und die Telekom holt sie nach Hause und bringt sie direkt zu den Fans. Denn alle Spiele der FIFA WM 2026 (11.06.-19.07. 2026) gibt es live und in UHD nur mit MagentaTV - davon 44 Partien exklusiv. Dazu startet das Unternehmen heute eine reichweitenstarke Werbeoffensive mit Thomas Müller. Der Fußballprofi wird neben seiner Rolle als WM-Experte auf MagentaTV auch das Gesicht der neuen WM-Kampagne.

Gleich zum Start der Kommunikation bietet die Telekom attraktive Angebote für Kundinnen und Kunden. Denn wer früh einsteigt, profitiert doppelt: Noch bis zum 30. April 2026 gibt es für Neukund*innen MagentaTV Smart zum Aktionspreis - sechs Monate für 0 Euro, anschließend zum Vorteilspreis von monatlich 7 Euro und ab dem 25. Monat für 11 Euro im Monat. Zudem kommen Privatkund*innen der Telekom mit Magenta Moments über die MeinMagenta-App in den Genuss einzigartiger Vorteile.

Telekom-Spot "Wir holen die WM nach Hause": https://youtu.be/Z5wjcZW1ut8

Für TV-Chef Arnim Butzen ist vor allem eines wichtig: "Wir holen das große Turniergefühl erneut direkt ins Wohnzimmer - dorthin, wo Fans gemeinsam mitfiebern, jubeln und mit ihren Teams leiden. Genau dieses besondere Wir-Gefühl wollen wir erlebbar machen. Wir setzen alles daran, dass die Menschen eine großartige und spannende Fußball-WM erleben werden. Alle Spiele live und in gestochen scharfem UHD - das bietet nur die Telekom mit MagentaTV."

Diesen Anspruch verdeutlicht auch die begleitende Kampagne, die das emotionale Gemeinschaftserlebnis der WM in den Mittelpunkt stellt. "Mit unserer Kampagne verdeutlichen wir die einzigartige Faszination einer WM. Dabei geht es um mehr als nur Fußball: Es geht um Gemeinschaft, Emotionen und diese besonderen Momente, die Menschen über Grenzen hinweg verbinden", sagt Sven Grümer, Leiter Media und Launch- & Lifecycle-Management bei der Telekom Deutschland. "Mit Thomas Müller als Gesicht der Kampagne zeigen wir auf sympathische und authentische Weise unsere Nähe zu den Fans. Zugleich machen wir deutlich, dass die beste WM mit allen Spielen zu Hause oder unterwegs bei MagentaTV läuft."

Der Werbespot nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf eine urige Berghütte, umgeben von Natur, Stille und Weite. Hier möchte Thomas Müller in aller Ruhe die WM schauen. Wie zu Hause eben. Zu seinem Glück fehlt jetzt nur noch MagentaTV. Und schon macht sich ein Telekom-Techniker auf den Weg hinauf zur Hütte. Das TV-Produkt ist schnell installiert, Müllers WM zu Hause steht nichts mehr im Wege. Die Nachricht verbreitet sich rasend schnell: Fans aus aller Welt strömen mit Trikots, Fahnen und Gesängen zur Hütte und klopfen an die Tür. Bald sitzen alle vorm Fernseher - und mittendrin Thomas Müller, der sichtlich Spaß hat. Sie feiern gemeinsam das Fußball-Fest des Jahres. Denn nur die Telekom holt die WM nach Hause und zeigt auf MagentaTV exklusiv alle Spiele live.

Thomas Müller war vom Konzept der Telekom gleich überzeugt: "Was gibt es Schöneres, als eine WM live zu erleben. Und ich mittendrin, mit vielen Fans auf einer Hütte in den Bergen. Klingt schräg, passt aber. In den Bergen fühl ich mich zu Hause. Und kaum etwas verbindet die Menschen so wie der Fußball", sagt der Weltmeister von 2014.

Die 360-Grad-Kampagne teilt sich in drei Phasen auf. Leitmotiv und Setting bleiben und schaffen so eine hohe Wahrnehmung. Die Telekom spielt den ersten Werbespot "Wir holen die WM nach Hause" ab 30. März 2026 reichweitenstark über TV und Online-Kanäle aus. Zeitgleich startet die Kampagnenkommunikation über Print, Social Media, Out of Home sowie in den Telekom-Shops und über Werbebanden in Stadien. Ab dem 2. April legt die Kampagne ihren Fokus auf bestes Internet für Zuhause in Kombination mit MagentaTV. Und ab dem 1. Mai rückt sie MagentaTV mit den herausragenden Leistungsmerkmalen des WM-Angebots in den Mittelpunkt.

WM-Erlebnisse mit Magenta Moments

Flankiert wird die Kampagne mit attraktiven Angeboten zu MagentaTV und schneller Internetnutzung. Zudem können sich Privatkund*innen begleitend zur WM auf unvergessliche Momente freuen. Denn die Telekom wird via MeinMagenta-App über ihr Vorteilsprogramm Magenta Moments exklusive Vorteile anbieten. Während der WM wird sie Pässe mit 20 GB Datenvolumen für Kanada, Mexiko und die USA anbieten, damit Reisende ihre Erlebnisse unbeschwert teilen können. Zudem wird es bei Magenta Moments zahlreiche Gewinnspiele geben - darunter eine WM-Reise nach New York, Trikots der deutschen Nationalmannschaft und vieles mehr. Alle Informationen zu diesen und weiteren Magenta Moments finden Interessierte bald in der MeinMagenta-App.

MagentaTV setzt neue Maßstäbe

Die Telekom ist der offizielle Medienpartner der FIFA WM 2026 in Deutschland. Als einziger Anbieter bringt sie mit MagentaTV alle 104 Spiele live zu den Fans - davon 44 Begegnungen exklusiv. Ein hochkarätiges On-Air-Team begleitet die Live-Übertragungen vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026. Laura Wontorra und Johannes B. Kerner führen als Moderatorenteam durch das Programm, flankiert von Fußballgrößen wie den Weltmeistern Thomas Müller und Mats Hummels, der ehemaligen Nationalspielerin Tabea Kemme sowie von Trainer-Ikone Jürgen Klopp. Reportagen und Analysen kommen direkt aus Studios in New York und Ismaning. Das Kommentatoren-Team rund um Wolff Fuss berichtet aus den WM-Stadien. Dabei legt MagentaTV Wert auf ein inklusives Sport-Erlebnis: Mit Audiodeskription und KI-gestützten Untertiteln wird das Turnier für alle Fans in Deutschland erlebbar.

Bei MagentaTV zeigen gleich drei dedizierte Sender WM-Fußball in all seinen Facetten: Fußball TV 1 als Hauptprogramm mit Top-Kommentator*innen. Fußball TV 2 mit Taktik-Feed und neuartig aufbereiteten Daten sowie Fußball TV 3 als "Überraschungs-Kanal" mit wechselnden Promis und Expert*innen. Der "Breakfast Club" (in der Regel ab 7 Uhr morgens) schaut mit bunten und kurzweiligen Formaten auf die Spiele der Nacht. Bereits ab 14. Mai startet auf Abruf die Doku "Wontorras World Cup - Vater. Tochter. WM.". In dieser vierteiligen Serie gehen Laura und Jörg Wontorra gemeinsam auf Entdeckungsreise durch die drei Gastgeberländer der FIFA WM 2026. Weitere Dokus, Berichte aus dem DFB-Trainingslager und unterhaltsame Social-Media-Formate runden das Angebot ab.

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