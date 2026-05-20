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Weiterer Coup für MagentaTV: Tom Kaulitz wird Fan Experte bei FIFA WM 2026: "Ein Traum wird wahr"

Musiker, Podcaster, Entertainer: Tom Kaulitz in besonderer Rolle exklusiv bei MagentaTV

München (ots)

In weniger als drei Wochen beginnt die FIFA Fußball Weltmeisterschaft 2026. Nur bei MagentaTV laufen alle Spiele. Nun setzt die TV-Plattform auf eine neue Perspektive im WM-Team: Tom Kaulitz wird als "Fan Experte" Teil der Berichterstattung zur WM 2026. Der Musiker, Podcaster und Entertainer begleitet das Turnier mit seiner ganz persönlichen Sicht auf die Spiele, die Stars und die großen Momente - emotional, nahbar, mit dem individuellen Fan-Blick. Für den Zuschauer ist es auch ein Blick hinter die Kulissen von MagentaTV.

Tom Kaulitz bringt dafür beste Voraussetzungen mit: Er ist Fußball-Fan mit echtem Interesse am Spiel, kennt die Dynamik großer Bühnen aus eigener Erfahrung und steht seit Jahren im Rampenlicht. Zudem lebt er seit vielen Jahren in Los Angeles und kennt sich bestens im Gastgeberland USA aus. Mit seinem Blick von außen ergänzt er das etablierte MagentaTV-Team um Johannes B. Kerner, Laura Wontorra, Thomas Müller, Jürgen Klopp, Mats Hummels und Tabea Kemme um eine zusätzliche, bewusst andere Perspektive.

"Ich freue mich wahnsinnig auf die WM im Sommer und kann es kaum erwarten, mich der Experten Runde aus Sicht des Fußballfans anzuschließen", sagt Tom Kaulitz und schwärmt: "Für mich wird damit ein Traum wahr und ich bin mir sicher, Thomas, Jürgen, Mats, Johannes und ich werden vor allem viel Spaß haben, die Spiele genießen und natürlich ausführlich berichten."

Erster "Fan-Experte" Deutschlands: Tom Kaulitz als Reporter, Interviewer live unterwegs

Mit Start des Turniers wird Kaulitz als "Fan-Experte" verschiedene Stationen des MagentaTV-Teams begleiten: er interviewt Thomas Müller und Jürgen Klopp, meldet sich vom MagentaTV--Exklusiv-Spiel USA gegen Paraguay (12. Juni) aus Los Angeles, ist als Social-Reporter beim ersten deutschen Spiel gegen Curacao in Houston im Einsatz (14. Juni), wird die Zuschauer aus dem MagentaTV-Studio in New York begrüßen und einen Tag als Reporter im DFB-Lager fungieren. Eine besondere Rolle als Beobachter, "Einordner" und Fan-Stimme zur WM.

Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom: "Tom Kaulitz bringt genau die Mischung mit, die MagentaTV zur FIFA WM 2026 stark macht: große Fußballbegeisterung, Medienerfahrung und den besonderen Unterhaltungsfaktor. Er schaut nicht nur auf das Spiel, sondern auf die Emotionen rundherum. Damit wird er zum Bindeglied zwischen Entertainment und Sportjournalismus - und macht als erster Fan-Experte im deutschen Fernsehen die Fußball-Weltmeisterschaft für Zuschauerinnen und Zuschauer hautnah erlebbar. Mit seiner Perspektive erweitern wir unser WM-Team um einen frischen, unterhaltsamen Blick auf das Turnier."

Was Tom Kaulitz zur WM bei MagentaTV vorhat: https://cloud.thinxpool.de/s/2R7fXpWp88NiEMR

Alle 104 WM-Spiele bei MagentaTV, auf drei Kanälen, in UHD

Alle 104 Spiele der FIFA Fußball WM 2026 laufen bei MagentaTV, davon 44 exklusiv. MagentaTV begleitet das Turnier mit einer umfassenden Berichterstattung, Konferenzen, Analysen, Interviews und Studios in New York und Ismaning.

Unter den Exklusivspielen bei MagentaTV sind bereits in der Vorrunde Top-Duelle wie etwa Niederlande vs. Japan (14. Juni), Frankreich vs. Senegal (16. Juni) und Schottland vs. Brasilien (25. Juni) dabei. Die Exklusivliste umfasst zudem zwölf Partien in den K.-o.-Runden: Sechs Sechzehntelfinals, drei Achtelfinals, zwei Viertelfinals sowie das Spiel um Platz 3. Auch die drei Gruppenspiele der türkischen Nationalmannschaft laufen exklusiv auf MagentaTV.

Neben klassischen Einzelübertragungen bietet MagentaTV auch Konferenzschaltungen an den entscheidenden Gruppenspieltagen, sodass Fans parallel laufende Begegnungen in Echtzeit verfolgen können. Das Angebot geht dabei weit über die Live-Spiele hinaus: MagentaTV begleitet das Turnier mit einer täglichen, durchgehenden Berichterstattung. Dazu zählen umfangreiche Vor- und Nachberichte, tägliche Analyseformate, Pressekonferenzen sowie exklusive Interviews mit Spielern, Trainern und Verantwortlichen. Reporter-Teams sind direkt vor Ort im Einsatz und liefern Eindrücke aus Stadien, Trainingslagern und Fan-Zonen.

Breakfast Club frei empfangbar - mit Top-Gästen

Vor wenigen Wochen hat MagentaTV sein weltmeisterliches Team aus Kommentator*innen und Expert*innen vorgestellt. Zum Expert*nnen Team zählen unter anderem Thomas Müller, Jürgen Klopp, Mats Hummels sowie Tabea Kemme. Moderieren werden unter anderem Johannes B. Kerner und Laura Wontorra. Auch der Journalist und Moderator Micky Beisenherz wird Teil des WM-Teams von MagentaTV. Beisenherz tritt als Experte für den "Breakfast Club" auf. Jonas Hofmann ist als aktiver Profi (rund 300 Spiele), Ex-WM-Teilnehmer und Ehemann von Moderatorin Laura Hofmann auch dabei. Sascha Bandermann und Laura Hofmann moderieren den Breakfast Club, der ab dem 11. Juni aus dem deutschen WM-Studio gezeigt wird. Als perfekter Start in den Tag für alle Fußballfans - frei empfangbar. Die deutschen Spiele sowie weitere Top-Spiele und das Finale kommentiert Wolff Fuss.

Weitere Informationen: www.magenta.tv

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