Die EM komplett live bei MagentaTV: Sonntag ab 16.30 Uhr mit England - Slowakei

Nagelsmann sieht "skurriles Spiel voller Widerstände" und Deutschland als verdienten Sieger gegen Dänemark

Gewitter, Spielunterbrechung, 3 nichtgegebene Tore, ein mühevoller 2:0-Sieg gegen Dänemark! Aber Deutschland steht nach einem verrückten Spiel und erstmals seit 8 Jahren im EM-Viertelfinale, trifft am Freitag, 5. Juli, auf den Sieger Spanien gegen Georgien (Sonntag, ab 21 Uhr live). Die Entscheidung in der 52. Minute: Delaney steht beim 1:0 mit der Fußspitze im Abseits, im Gegenzug verwandelt Havertz den Foulelfmeter. "Wir waren von Anfang dominant. Jetzt haben wir noch 3 Endspiele", erklärt ein komplett ausgepumpter MVP Antonio Rüdiger. "Wir haben ein Wahnsinnspiel gezeigt", findet Nico Schlotterback. Bundestrainer Julian Nagelsmann sprach von einem "skurrilem Spiel", in dem Schiedsrichter Michael Oliver (England) "sehr kleinlich" gepfiffen habe. "Das war ein Spiel voller Widerstände." Nagelsmann monierte die Hektik und den "Bruch im Spiel" nach 20 Minuten, lobt aber: "Die Resilienz der Truppe ist schon enorm. Wir sind verdient weitergekommen!!" In der "Gewitter-Pause" hatte der Bundestrainer lange Bälle auf die schnellen Stürmer gefordert, klappte dann in der 2. Halbzeit. MagentaTV-Experte Michael Ballack hatte ein erwartet "toughes Spiel gesehen": "Wir waren die bessere Mannschaft, hatten die besseren Chancen. Aber wir hatten auch Spielglück."

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips der ersten Achtelfinal-Begegnungen mit Schwerpunkt Deutschland gegen Dänemark- bei Verwendung bitte die Quelle MagentaTV benennen.Weiter geht es am Sonntag mit England gegen die Slowakei - live ab 16.30 Uhr. Im Anschluss trifft Spanien auf Georgien - live ab 20.15 Uhr bei MagentaTV.

Die Stimmen vom Achtelfinale: Deutschland - Dänemark 2:0

Deutschland steht erstmals seit 2016 wieder in einem Viertelfinale und gewinnt gegen Dänemark. Glück für Deutschland: Erst wird das Tor der Dänen zurückgenommen, nachdem der VAR auf Minimal-Abseits entschied. Dann gab es einen VAR-Handelfmeter für Deutschland und die durchaus verdiente Führung. Im Viertelfinale (Freitag, live ab 16.30 Uhr) heißt der Gegner entweder Spanien oder Georgien.

Bundestrainer Julian Nagelsmann blickt auf ein enges Spiel gegen Dänemark zurück: "Das war ein skurriles Spiel voller Widerstände. Wir hatten die besten 20 Minuten des Turnieres am Anfang und bekommen sehr kleinlich das aus meiner Sicht reguläre 1:0 abgepfiffen nach der Ecke. In England pfeift der Schiedsrichter den Block von Joshua Kimmich nicht. Dann hatten wir etwas Glück und den Rhythmus verloren. Wir haben sehr gut gegen die Widerstände angekämpft. Wir sind verdient weitergekommen, auch wenn es nicht glasklar war. Den Handelfmeter kann man pfeifen, muss man aber nicht. Wenn ich richtig aufgepasst habe vor dem Turnier bei der Regelkunde, dann war das ein Elfmeter vor dem 1:0. Vor dem 2:0 müssen wir das Spiel früher zumachen. Am Ende können wir drei, vier Tore mehr machen. Nico Schlotterbeck hat sehr gut gespielt genauso wie Jonathan Tah bisher." Der Link zum Nagelsmann-Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cTJOZlRXQnd0UlJtV0krMkI0VUxaUVBheGJvdGZ5dkN6YWw4WGRNU01vYz0=

Joshua Kimmich lobt das Dortmunder Publikum: "Wir hätten in Führung gehen können, wir hätten in Rückstand geraten können. Hintenraus fand ich es nach dem 1:0 dann sehr souverän und hochverdient. In einem Turnier muss man sehr, sehr effizient sein. Wir hatten schon in der 1. Halbzeit einige Chancen. Wenn wir die machen, kriegen wir das Spiel früher beruhigt. Dann wurde es nach der Pause etwas schickt. Von allen vier Spiel war hier in Dortmund die beste Stimmung." Der Link zum Clip:

Man of the Match Antonio Rüdiger kennt nach dem 2:0 keine Gnade mit den Dänen: "Wir waren von Anfang an dominant. Was wir kritisieren können, dass wir die Dänen nicht schon vorher getötet haben. Unsere Mannschaft zeigt mittlerweile guten Charakter. Es zeigt sich, dass wir gegen alle Widrigkeiten zurückkomen können. Wir haben noch drei Endspiele!" Der Link zum Clip:

Nico Schlotterbeck fällt nach dem 2:0 ein Stein vom Herzen: "Wir haben ein super Spiel gemacht. Das Stadion hat gebebt. Das bin ich von Dortmund gewohnt, von der Nationalmannschaft nicht so. Ich hatte jetzt nicht die glücklichsten Auftritte beim DFB. Deshalb mache ich mir selbst am meisten Druck. Ich bin gottfroh, dass wir zu null gespielt und so stark verteidigt haben. Wir haben was im Land ausgelöst. Wir spielen mit Euphorie und mit Spaß. Die Mannschaft hat es verdient für die harte Arbeit. Ich freue mich riesig auf das Viertelfinale in Stuttgart. Ich bin dort fünf Kilometer entfernt aufgewachsen." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QkYvTlhlLytwZVJOZENXbU41NzdiQWx3dStyMHZjc2RkYTlpZEVyZjZjRT0=

MagentaTV-Expertin Tabea Kemme blickt auf ein verrücktes Achtelfinale Deutschland gegen Dänemark zurück: "Das Spiel war sehr facettenreich auf allen Ebenen: Mit der Art und Weise der ersten Halbzeit mit der Regenunterbrechung. In der Zweiten Halbzeit mit der Art wie das Tor fällt und dem nicht gegebenen Tor vor der Elfmeterentscheidung."

MagentaTV-Experte Robin Gosens kennt den Knackpunkt des Spiels: "Hauchdünn Glück gehabt und dann eine Elfmeterentscheidung mit der ich mit nicht anfreunden kann. Wir nehmen das mit der Deutschlandbrille mit. Dadurch kippt das Spiel. Das ist bitter für die Dänen. Und es beschreibt die Situation des deutschen Teams: Wir haben einfach das Momentum." Der Link zu beiden Aussagen:

MagentaTV-Experte Robin Gosens gibt das Ziel nach dem 2:0 gegen Dänemark vor: "Gewinnst du drei Spiele, hast du den EM-Pokal in Händen. Das muss jetzt das Ziel sein!" Der Link zum Clip:

Schweiz - Italien 2:0

Die Schweiz schlägt Italien erstmals seit 31 Jahren und steht völlig verdient im Viertelfinale (Samstag, live 1b 16.30 Uhr bei MagentaTV). Da wartet dann England oder die Slowakei. Der amtierende Europameister ist damit raus und enttäuscht. Die Italiener waren deutlich unterlegen und müssen sich auch hinterfragen, ob 6 Wechsel in der Startelf so sinnvoll waren.

Torhüter Yann Sommer freut sich nach dem Schweizer Sieg im Achtelfinale der EM 2024 gegen Italien über einen perfekten Auftritt der Nati: "Wir hatten alle Punkte, die für ein gutes Spiel wichtig sind, auf den Platz gebracht: Wir waren sehr fokussiert und mutig. Wir hatten eine gute Aufteilung und eine gute Energie auf dem Platz. Es war eine sehr reife Leistung. Wir kennen uns schon eine Zeit lang und haben schon schwere Momente erlebt. Gegen Italien ist nun alles aufgegangen. Das Tor von Ruben Vargas gleich nach der Pause hat Italien natürlich einen Knick gegeben. Wir brauchen nun die gleiche Leistung angepasst auf den Gegner. Dann haben wir weiter gute Chancen."

Manuel Akanji, verteidigt bei Manchester City und steht mit der Schweiz im Viertelfinale: "Wir haben von Anfang an direkt ein Zeichen gesetzt. Wir haben sie schnell unter Druck gesetzt. Wir waren geduldig mit dem Ball und haben die richtigen Momente gesucht, um anzugreifen. Das war eine dominante Leistung."

Ruben Vargas, traf per Traumtor zum 2:0 für die Schweiz: "Ich bin überglücklich, dass es so gelaufen ist. Ich hatte vor dem Spiel ein sehr gutes Gefühl. Ich bin superglücklich mit der ganzen Team-Performance. Wir haben ihnen keinen Platz gegeben, um zu atmen."

