MagentaTV

Ausgezeichnete Zwischenbilanz: EURO 2024 übertrifft bei MagentaTV schon mit der Gruppenphase alle Erwartungen

Zuschauer-Rekord: Mehr als 43 Millionen Menschen sahen die Vorrundenspiele

München (ots)

Social Media: Mehr als 230 Millionen Videoaufrufe auf den Kanälen der Telekom

Unbegrenztes Datenvolumen: Über 2 Mio. Mobilfunkkunden nutzen das Geschenk

Die Fußball Europameisterschaft ist für MagentaTV bereits nach Abschluss der Gruppenphase zu einer Erfolgsgeschichte avanciert. Bei allen wesentlichen Kennzahlen wie der Zuschauer-Beteiligung oder der Social Media Nutzung liegt die Telekom mit ihrem TV-Angebot schon jetzt weit über den eigenen Erwartungen.

Wolfgang Metze, Geschäftsführer Privatkunden bei der Telekom: "Der Fußball-Sommer ist richtig in Fahrt gekommen Mit mehr als 43 Millionen Zuschauern haben wir die Resultate der vergangenen Weltmeisterschaft schon heute deutlich übertroffen. Unsere Analysen und Kommentare zum Turnier erhalten überragende Kritiken. Auch abseits des TVs kommen unsere Kundenaktionen wie das unbegrenzte Datenvolumen sehr gut an. Wir zeigen mit der EURO 2024 in allen Disziplinen, was es heißt, Kunden zu Fans zu machen."

Mit dem ersten Exklusivspiel "Ungarn gegen Schweiz" erreichte MagentaTV den bisherigen Bestwert von 2,3 Millionen Zuschauern bei einer Partie. Der Großteil der 36 Partien in den acht Gruppen kam auf deutlich mehr als eine Million Zuschauer, was die Werte der vergangenen Weltmeisterschaft ebenfalls deutlich übertrifft.

Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom: "Unsere Programmstrategie für die EURO geht voll auf. Unsere drei Kanäle mit dem klassischen Kommentar, der Taktik-Analyse für Fußball-Feinschmecker und der Social-Reaction-Show werden von den Zuschauern sehr gut angenommen. Jetzt freuen wir uns riesig auf unser exklusives Achtelfinale zwischen Österreich und der Türkei, bei dem wir Millionen von Fans ein unvergessliches Fußball-Erlebnis bieten wollen."

Auch die Zahlen in den sozialen Medien erreichen bei der EURO neue Höchstwerte. Insgesamt wurden im Turnierzeitraum mehr als 2.250 Postings über die Kanäle der Telekom abgesetzt und mehr als 310 Millionen Impressionen generiert. Besonders beeindruckend ist die Zahl von mehr als 230 Millionen Videoaufrufen auf den offiziellen Kanälen.

Run auf exklusiven Achtelfinal-Knüller Österreich gegen Türkei - frühzeitig buchen!

Am 2. Juli wird die abschließende Achtelfinalbegegnung zwischen Österreich und Türkei exklusiv nur bei MagentaTV zur besten Sendezeit mit Anstoß um 21 Uhr zu sehen sein. Die Vorberichterstattung startet an dem Dienstag im Anschluss an das Achtelfinale Rumänien gegen Niederlande ab 20 Uhr. Wer am Dienstag in den Genuss des Exklusiv-Spiels Österreich gegen Türkei am Dienstag kommen will, kann MagentaTV ganz einfach online in der monatlich kündbaren Flex-Variante buchen. Empfohlen wird, damit nicht bis kurz vor Spielbeginn zu warten. Wer frühzeitig bucht, kann so den gesamten letzten Achtelfinaltag bei MagentaTV anschauen.

Alle Spiele nur bei MagentaTV - Top-Aufgebot für die Achtelfinale

Als offizieller nationaler Partner der UEFA EURO 2024(TM) unterstützt die Telekom das Fußball-Highlight des Jahres in den Bereichen Telekommunikationsdienste, Sponsoring und Medienrechte. Das Unternehmen Telekom stellt mit MagentaTV die einzige Plattform, die bis 14. Juli alle 51 Spiele der UEFA EURO 2024 in Deutschland zeigt.

Die Achtelfinal-Runde wird am Samstag ab 16.30 Uhr live bei MagentaTV gestartet: mit dem Duell Schweiz gegen Italien, anschließend folgt der deutsche Auftritt gegen Dänemark (Anstoß: 21 Uhr). Laura Wontorra, Jan Henkel und Experte Michael Ballack begleiten beide Partien aus dem Kölner Studio. Johannes B. Kerner übernimmt die Stadion-Moderation Deutschland gegen Dänemark in Dortmund. Robin Gosens und Tabea fungieren als Experten und Co-Kommentatoren. Wolff Fuss kommentiert.

Programm-Überblick EM 2024 live bei MAGENTA TV

EM-Tag 14 - Samstag, 29.06.2024 - ACHTELFINALE

TV 1 ab 16.30 Uhr: Vorbericht Schweiz - Italien

Studio-Moderation: Laura Wontorra

Analyse Studio: Jan Henkel - Experte im Studio: Michael Ballack

Social-Moderation: Paul Fischer

TV 1 ab 17.50 Uhr: Schweiz - Italien Kommentar: Markus Höhner

TV 1 ab 20.15 Uhr: Vorbericht Deutschland - Dänemark

Moderation: Johannes B. Kerner (Stadion) & Laura Wontorra (Studio)

Analyse Studio: Jan Henkel - Experte im Studio: Michael Ballack

Experten im Stadion: Robin Gosens und Tabea Kemme

Social-Moderation: Paul Fischer

TV1 ab 20.50 Uhr: Deutschland - Dänemark Kommentar: Wolff Fuss

TV2 ab 20.45 Uhr: Taktikfeed mit Jan Platte und Tim Borowski

TV3 ab 20.45 Uhr: Reactionshow mit Calcio Berlin

TV 1 ab 23.30 Uhr: Studio Pille-Palle mit Fahri Yardim und Jonas Hector

Original-Content von: MagentaTV, übermittelt durch news aktuell