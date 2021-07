Tagesfarm

Anti-Aging Faltenbehandlung Oberschleißheim - Tagesfarm Kosmetik Spa setzt neue Maßstäbe

München Oberschleißheim (ots)

Die Nachfrage für Services der Kosmetik- und Schönheitsbranche wächst seit den vergangenen Jahren kontinuierlich. Schon im Jahr 2017 wurde ein Wachstum von vier Prozent festgestellt. Das ist vermutlich der rasanten Innovation kosmetischer Therapiemethoden zu verdanken. Egal ob Herr oder Dame, kosmetische Anwendungen gibt es für jeden. Seit den letzten Jahren wächst das Bedürfnis, sich um sein inneres sowie äußeres Wohlbehagen zu kümmern immer mehr an. Hierbei unterstützen beispielsweise Behandlungen des Gesichts, dauerhafte Haarentfernungen oder neuartige Behandlungsmethoden wie die Mikrodermabrasion oder das Mikroneedling. Je nach Therapie kann z.B. der Anti-Aging Effekt begünstigt, ein reines ebenmäßiges Hautbild erreicht oder für Entspannung gesorgt werden.

All das und noch viel mehr bietet die Tagesfarm, ein Spa rund um Kosmetik in München Solln. Kompetente Behandlungsformen mit Anti-Aging-Soforteffekt, Laser Haarentfernung oder Entspannungskuren gehören hier zum Tagesprogramm. Darüber hinaus offeriert Dagmar Richter, Spezialistin für Anti-Aging Faltenbehandlung, im eigenen Shop ein Produktangebot an speziellen Kosmetikprodukten. Selbst die Herren kommen nicht zu kurz. So widmet sich beispielsweise das Men-Care Angebot einer Reinigung des gesichts und bewirkt ein bezauberndes Bild der Haut. Zur Erholung gibt es ein Wellnessprogramm für Männer, dass eine Massage des Rückens, eine Behandlung des Gesichts sowie Fuß- und Handpflege beinhaltet. Selbstverständlich sind darüber hinaus die anderen Behandlungen genderneutral. Sei es Make-up für wirklich jeden Anlass, eine Apparative Körperbehandlung zur Hautstraffung ohne OP oder ein polynesisches Massageritual, - die Tagesfarm offeriert alles was das Herz begehrt.

Ein außergewöhnlich erstklassiges und überzeugendes Angebot des Kosmetikstudios ist das Radiofrequenz-Microneedling. Ebendiese Verfahrensweise ist außergewöhnlich schonend und kann als Alternative zu einer Laserbehandlung verwendet werden. Selbige eignet sich dazu Poren zu verfeinern, Schwangerschaftstreifen und Aknemale zu verringern beziehungsweise die Hautstruktur im Generellen zu verjüngen. Zweck der Verfahrensweise ist es ein jüngeres, bezauberndes Hautbild zu erzielen.

Vor dem Behandlungstermin kann ein Besprechungstermin mit der Spezialistin für Anti-Aging Faltenbehandlung Dagmar Richter zu dieser Methode ausgemacht werden. Hier wird die Haut analysiert und ein persönlicher Behandlungsplan ausgearbeitet. Am Anfang der Verfahrensweise wird die Dermis zunächst von Make-Up oder anderen Rückständen aus dem Alltag befreit und gesäubert. Im zweiten Step erfolgt eine Tiefenreinigung und im dritten das Peeling, um abgestorbene Hautschüppchen zu beseitigen. Erst der 4. Schritt erlaubt es mit dem Microneedling zu beginnen.

Beim Needling mit Radiofrequenz wird ein Werkzeug mit einem Kopf aus 25 vergoldeten sterilen Nadeln auf die jeweiligen Hautstellen aufgesetzt. Der Unterschied zum traditionellen Mikroneedling ohne Radiofrequenz liegt in der Länge und Breite der Nadeln, die bei der bekannten Methodik länger und breiter ausfallen. Diese sorgt für Schnitte und Verwundungen der Hautoberfläche und im schwerwiegendsten Umstand gar für Nabenbildung. Ebendiese Gefahr wird allerdings beim Radiofrequenz-Microneedling vermieden. Außerdem sind die Beschwerden um einiges geringfügiger, weil die Nadeln die Dermis oberflächlich kalt berühren, während die spenden in der tiefen Schicht der Dermis Wärme spenden. Die Nadellängen variieren zwischen 0,5 und 2,5 Millimeter und werden je nach Hauttyp und Behandlungsziel an den einzelnen Endkunden exklusiv angepasst. Der komplette Vorgang wird von einem Computer objektiv und wissenschaftlich kontrolliert, wodurch Fehler, wie die Nutzung einer unkorrekten Nadellänge, völlig ausgeschlossen werden können.

Mit Hilfe der Verfahrensweise wird die Haut intensiv durchblutet und kann ihre körpereigenen Prozesse zur Regeneration mit Hilfe der Ausschüttung von Wachstumsfaktoren und dem Ankurbeln von Zellen des Bindegewebes anregen. Dadurch produziert die Dermis mehr Bindegewebs- sowie Elastinfasern und erscheint nachhaltig straffer.

Nach dem Verfahren des Microneedlings wird ein hochkonzentriertes Spezialserum aufgetan. Abschließend empfiehlt sich die Applikation einer Creme mit Lichtschutzfaktor 30, mit dem Ziel die Dermis auch nach der Behandlung weiterhin zu schonen.

Inhaberin Dagmar Richter, die Spezialistin im Fachgebiet Anti-Aging und Bodyforming vervollständigt: "Mir ist sehr wichtig zu erwähnen, daß unsere Kundinnen und Kunden nach dem Needling eine Spezialmaske bekommen und bis Sie unser Kosmetikstudio verlassen sieht die Haut bildhübsch aus, folglich keinerlei Rötungen und deshalb kommt es darüber hinaus zu absolut keinen Ausfallzeiten!"

Es ist eine schmerzarme Behandlungsmethode, die bei einer kompetenten Durchführung keinerlei Nebenwirkungen mit sich bringt und besonders hautschonend ist.

Für Fragestellungen zum Radiofrequenz-Microneedling und weiteren Angeboten stehen die Beschäftigten der Tagesfarm zu den jeweiligen Öffnungszeiten per Telefon oder per E-Mail zu Seite. Darüber hinaus enthält die Internetpräsenz weitreichende Fakten über alle kosmetischen Anwendungen und Produktmarken. - Vorbeischauen lohnt sich!

